7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской
Погрузитесь в историю Котора и Пераста, прогуляйтесь по старинным улочкам, поднимитесь на крепостные стены и насладитесь видами с горы Ловчен
Начало: Перед бастионом Гурдич, Котор
«Церковь Святого Николая — старое и новое здания храма»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€180 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый Котор: венецианское наследие
Познакомиться с городом, где современность гармонично вплетается в историю
Начало: У Морских ворот
«Заглянем в кафедральный собор Святого Трифона и церковь Святого Луки с двумя алтарями»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Новогодние сказки Котора
Добро пожаловать в сказочный Котор! Откройте для себя новогодние традиции, легенды и магию древнего города. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: В Старом городе
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 декабря 2024Получили удовольствие от экскурсии. Экскурсия была интересной, в дружелюбной обстановке. Видно, что Ирина любит своё дело, обладает невероятной энергией. Прекрасные виды Черногории надолго останутся в нашем сердце ❤️
- ЕЕкатерина31 октября 2024Мы были на экскурсии с Ириной в конце октября 2024. Экскурсия нам понравилась. Маршрут интересный. Ирина хорошо знает историю и жизнь Черногории. Она просто кладезь интересных исторических фактов о стране. От души рекомендую!
- SSobolevskiy23 октября 2024Мы провели прекрасный день. Ирочке, большое спасибо!!! Всем советую
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Святые места»
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