Получили удовольствие от экскурсии. Экскурсия была интересной, в дружелюбной обстановке. Видно, что Ирина любит своё дело, обладает невероятной энергией. Прекрасные виды Черногории надолго останутся в нашем сердце ❤️

Е Екатерина

Мы были на экскурсии с Ириной в конце октября 2024. Экскурсия нам понравилась. Маршрут интересный. Ирина хорошо знает историю и жизнь Черногории. Она просто кладезь интересных исторических фактов о стране. От души рекомендую!