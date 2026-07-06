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Окрестности Котора: встреча рассвета и завтрак на сапах (всё включено)

Увидеть каменные города с воды и поплавать у островов Боко-Которского залива (из Рисана)
Приглашаю на спокойную утреннюю сап-прогулку по маршруту Рисан — Пераст.

Мы будем медленно плыть вдоль берегов Боко-Которского залива, мимо монастыря Баня и наслаждаться тишиной и солнцем. Я помогу сделать красивые фото. А ещё мы остановимся у островов, чтобы вы искупались в прозрачной воде. После прогулки вас будет ждать домашний завтрак с блинчиками и чаем.
Окрестности Котора: встреча рассвета и завтрак на сапах (всё включено)
Окрестности Котора: встреча рассвета и завтрак на сапах (всё включено)
Окрестности Котора: встреча рассвета и завтрак на сапах (всё включено)

Описание экскурсии

Боко-Которский залив с воды. Вы увидите старинные каменные города, тихие бухты и места, куда сложно попасть без лодки или сап-доски.

Побережья Рисана и Пераста — одни из самых атмосферных мест Черногории с богатой историей и красивой венецианской архитектурой.

Острова. Мы будем проплывать мимо островов Богородицы на Рифе и Святого Георгия. Здесь остановимся, сможем немного прогуляться, искупаться и насладиться атмосферой утреннего залива.

Домашний завтрак. Устроим пикник у воды с блинчиками и чаем.

Спокойный ритм. Прогулка проходит в размеренном темпе и больше похожа на путешествие с местным человеком, чем на обычную экскурсию.

Сопровождение на всём пути. Я помогаю участникам освоиться на сапе, показываю маршрут и делаю фото и видео на память.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сап-доска, весло, гидромешок, водонепроницаемый чехол для телефона, посещение островов, эстетичные фото и видео, остановка для купания, домашние блинчики и чай
  • Перед выходом провожу инструктаж по технике безопасности и предоставляю спасательные жилеты
  • Маршрут простой, но если есть проблемы со здоровьем, возможен отказ. Минимальный возраст — 18 лет. Важно уметь плавать
  • В случае плохой погоды предложу перенести или отменить прогулку

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Рисане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Которе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я исследую Боко-Которский залив на сап-борде с 2018 года и знаю множество красивых скрытых мест, которые действительно аутентичны и малолюдны. Создаю спокойные камерные прогулки с акцентом на атмосферу, природу и
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настоящие локальные впечатления. Я помогаю новичкам уверенно чувствовать себя на доске, делаю эстетичные фото и видео во время тура и стараюсь сделать каждую прогулку по-настоящему личной и запоминающейся — с домашним завтраком, просекко на закате и рекомендациями любимых мест в Черногории.

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