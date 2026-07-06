Приглашаю на спокойную утреннюю сап-прогулку по маршруту Рисан — Пераст. Мы будем медленно плыть вдоль берегов Боко-Которского залива, мимо монастыря Баня и наслаждаться тишиной и солнцем. Я помогу сделать красивые фото. А ещё мы остановимся у островов, чтобы вы искупались в прозрачной воде. После прогулки вас будет ждать домашний завтрак с блинчиками и чаем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

от €40 за человека

Ваш гид в Которе

Описание экскурсии

Боко-Которский залив с воды. Вы увидите старинные каменные города, тихие бухты и места, куда сложно попасть без лодки или сап-доски.

Побережья Рисана и Пераста — одни из самых атмосферных мест Черногории с богатой историей и красивой венецианской архитектурой.

Острова. Мы будем проплывать мимо островов Богородицы на Рифе и Святого Георгия. Здесь остановимся, сможем немного прогуляться, искупаться и насладиться атмосферой утреннего залива.

Домашний завтрак. Устроим пикник у воды с блинчиками и чаем.

Спокойный ритм. Прогулка проходит в размеренном темпе и больше похожа на путешествие с местным человеком, чем на обычную экскурсию.

Сопровождение на всём пути. Я помогаю участникам освоиться на сапе, показываю маршрут и делаю фото и видео на память.

Организационные детали