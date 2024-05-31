Иван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, а места - дух захватывает. читать дальше
Было прекрасно все - от дороги, маршрут которой наполнен красивой природой, тунелями и самыми удивительными фактами о Черногории от Ивана, до самих достопримечательностей и вкусного ресторана. Нам в Черногории не везло с едой, и насколько мы были приятно шокированы, когда побывали по рекомендации Ивана в ресторане на Черном Озере.
Если у вас есть какие-то сомнения, были неудачные опыты с экскурсями - отбросьте их, Иван - самый лучший гид, вы в надежных руках.
У нас было мало времени в эту поездку, поэтому не успели посмотреть все, но при следующей приезде, обязательно возьмем еще одну экскурсию от Ивана. Это ли не лучший показатель качества, когда хочется приехать еще:)
Маршрут бомбический. Ощущение, будто за одну поездку посмотрели по-немножку все уголки Черногории. Иван - отличный гид и рассказчик. Получилось не читать дальше
навязчиво, но познавательно. Мы были сразу после другой поездки по горам и переживали за самочувствие на горных дорогах, но все прошло нормально. Спасибо за плавное вождение и что подстроились под нас)
Спасибо гиду, он очень подкован, излагает грамотно, показалось что у него есть ответы на все вопросы, правда мы много не читать дальше
задавали, поскольку в Черногории не первую неделю и уже многое знали сами,путешествуя и по путеводителям. Удобно было что начало экскурсии плавающее и нам не нужно было издалека приезжать к раннему времени.
Есть конечно вопрос к построению самой экскурсии, она оказалась практически наполовину обзорно -автомобильная, что не привлекательно для туристов с машиной, как мы, но этот формат НЕ БЫЛ указан в описании! То есть вы проходите (бегло!) старый город (почему то далеко не весь, даже без подъёма на стену!), едете в пераст, там тоже экспресс поездка на остров, и … и все)) Дальше можно было бы заканчивать, ведь вы едете оставшееся время просто вдоль побережья вокруг, чтобы вернуться в Котор) ещё раз оговорюсь, что возможно для туристов без машины такая поездка недоступна самим и потому привлекательна. Но это надо в явном виде писать.
И ещё один момент… экскурсия длится НЕ 6 заявленных часов. В нашем случае она длилась 3.40, что как говорится на треть меньше. Этот вопрос я задала Олегу, но он лишь сказал что обычно в нее входит и время забора туристов из окрестностей, а мы приехали в Котор сами. Мы не стали докапываться, но.. по моему это совсем не так, ведь во первых 2.20 на забор туристов это нереальная цифра,все побережье можно проехать за это время, плюс в описании же явно указано "встреча у старого города". То есть 6 часов с этого момента. Я не стала бы так много времени уделять длительности, но как то обидно недополучить 60 проц информации и впечатлений за стоимость 100 процентов)
Да простит меня Олег, я старалась быть исключительно объективной. Возможно мой отзыв будет поводом либо изменить и уточнить описание программы, либо скорректировать саму экскурсию в длительности и насыщенности.
Сейчас в Которе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 345. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии по окрестностям Котора и местам Черногории в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории