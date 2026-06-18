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Развлечения в Которе

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Которе на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
На машине
На катере
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
7 июл в 08:00
9 июл в 08:00
от €280 за всё до 4 чел.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
На машине
На лодке
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
19 июл в 08:00
1 авг в 08:00
от €270 за всё до 4 чел.
Окрестности Котора: встреча рассвета и завтрак на сапах (всё включено)
SUP-прогулки
4 часа
Индивидуальная
Окрестности Котора: встреча рассвета и завтрак на сапах (всё включено)
Увидеть каменные города с воды и поплавать у островов Боко-Которского залива (из Рисана)
Начало: В Рисане
5 июл в 16:00
6 июл в 16:00
от €40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

И
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Без сомнения рекомендуем эту экскурсию! Были на ней в конце мая втроем. Интересный рассказ и пешая прогулка по городу-лабиринту с
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узкими мощеными улочками, старинными палаццо и венецианской архитектурой - старому городу Котора, потом переезд в красивейший, романтичный Пераст, поездка на катере на остров Богородицы на Рифе. Отдельное спасибо Олегу за возможность искупаться в жаркий полдень в море! Олег - внимательный гид и приятный рассказчик. Благодарны ему за этот trip!

Без сомнения рекомендуем эту экскурсию! Были на ней в конце мая втроем. Интересный рассказ и пешая
Без сомнения рекомендуем эту экскурсию! Были на ней в конце мая втроем. Интересный рассказ и пешая
Без сомнения рекомендуем эту экскурсию! Были на ней в конце мая втроем. Интересный рассказ и пешая
Без сомнения рекомендуем эту экскурсию! Были на ней в конце мая втроем. Интересный рассказ и пешая
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Э
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Олег - знающий экскурсовод и приятный в общении человек. Несмотря на дождливую погоду экскурсия оставила хорошее впечатление.
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Анна
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие впечатления. Очень интресно в
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старом городе, потом пепеехали в Пераст, потом на лодочке наостор к церкви Богородица в камне, потом смотровая площадка на бухту и обед в шикарном ресторане с нацилрнальными блюдами, мы попросили познакомить с кухней и влюбить нас окончательно) Автомиль обустроен даже бустером для ребенка!!! Однозначно рекомендуем!

Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие
Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие
Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие
Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие+1
Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие
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А
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Олег знающий и внимательный гид! Все прошло отлично - материал, организация! Рекомендую!
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Екатерина
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Спасибо гиду, он очень подкован, излагает грамотно, показалось что у него есть ответы на все вопросы, правда мы много не
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задавали, поскольку в Черногории не первую неделю и уже многое знали сами,путешествуя и по путеводителям. Удобно было что начало экскурсии плавающее и нам не нужно было издалека приезжать к раннему времени.
Есть конечно вопрос к построению самой экскурсии, она оказалась практически наполовину обзорно -автомобильная, что не привлекательно для туристов с машиной, как мы, но этот формат НЕ БЫЛ указан в описании! То есть вы проходите (бегло!) старый город (почему то далеко не весь, даже без подъёма на стену!), едете в пераст, там тоже экспресс поездка на остров, и … и все)) Дальше можно было бы заканчивать, ведь вы едете оставшееся время просто вдоль побережья вокруг, чтобы вернуться в Котор) ещё раз оговорюсь, что возможно для туристов без машины такая поездка недоступна самим и потому привлекательна. Но это надо в явном виде писать.
И ещё один момент… экскурсия длится НЕ 6 заявленных часов. В нашем случае она длилась 3.40, что как говорится на треть меньше. Этот вопрос я задала Олегу, но он лишь сказал что обычно в нее входит и время забора туристов из окрестностей, а мы приехали в Котор сами. Мы не стали докапываться, но.. по моему это совсем не так, ведь во первых 2.20 на забор туристов это нереальная цифра,все побережье можно проехать за это время, плюс в описании же явно указано "встреча у старого города". То есть 6 часов с этого момента. Я не стала бы так много времени уделять длительности, но как то обидно недополучить 60 проц информации и впечатлений за стоимость 100 процентов)
Да простит меня Олег, я старалась быть исключительно объективной. Возможно мой отзыв будет поводом либо изменить и уточнить описание программы, либо скорректировать саму экскурсию в длительности и насыщенности.

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Всего 29 отзывов в Которе в категории "Развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Которе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора);
  2. Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день;
  3. Окрестности Котора: встреча рассвета и завтрак на сапах (всё включено).
Сколько стоит экскурсия по Котору в июле 2026
Сейчас в Которе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 280. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Экскурсии на русском языке в Которе (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 29 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь