Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Которская бухта с высоты (из Котора)
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
7 июл в 08:00
9 июл в 08:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
19 июл в 08:00
1 авг в 08:00
от €270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Окрестности Котора: встреча рассвета и завтрак на сапах (всё включено)
Увидеть каменные города с воды и поплавать у островов Боко-Которского залива (из Рисана)
Начало: В Рисане
5 июл в 16:00
6 июл в 16:00
от €40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Без сомнения рекомендуем эту экскурсию! Были на ней в конце мая втроем. Интересный рассказ и пешая прогулка по городу-лабиринту с
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Э
Олег - знающий экскурсовод и приятный в общении человек. Несмотря на дождливую погоду экскурсия оставила хорошее впечатление.
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Нам очень повезло, что мы попали с Олегом на экскурсию. Без автомобиля не возмлжно получить такие впечатления. Очень интресно в
+1
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А
Олег знающий и внимательный гид! Все прошло отлично - материал, организация! Рекомендую!
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Спасибо гиду, он очень подкован, излагает грамотно, показалось что у него есть ответы на все вопросы, правда мы много не
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Всего 29 отзывов в Которе в категории "Развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Котору в июле 2026
Сейчас в Которе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 280. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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