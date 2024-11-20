Экскурсии по воде в Которе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Которе на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
На машине
На катере
8 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере»
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
На машине
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Индивидуальная экскурсия по Котору и Перасту: старинные улочки, древние соборы и морская прогулка к островам
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
На яхте - вдоль Котора, Пераста и Прчани
На яхте
3 часа
Водная прогулка
На яхте - вдоль Котора, Пераста и Прчани
Исследовать самый южный фьорд Европы, полюбоваться видами и услышать истории из прошлого
Начало: В Марине Прчани
«Вы увидите Морские центральные ворота, крепость Святого Иоанна и причал, где стоят яхты и круизные лайнеры»
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
€300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    20 ноября 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Шикарная прогулка!! И прекрасные впечатления! Были с мужем 06.11 на экскурсии. Нашим гидом был Иван, рассказывал много информации о Черногории!
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    Человек влюбленный в свою страну. Поездка нам очень понравилась! Посмотрели самые популярные места, которые можно посетить за один день. Шикарные виды, которые невозможно передать ни одной камерой! Отлично отработанный маршрут, необходимая информация от гида и дополнительные остановки в "секретных" местах. Потрясающие виды Которской бухты и Скадарского озера,просто незабываемы. Очень приятно и познавательно было слушать и общаться с нашим гидом Иваном, остались только приятные впечатления! Было не скучно, понятно, интересно и не утомительно! Иван очень тактичный, знающий материал, обладающий приятным грамотным языком. С радостью порекомендую Ивана как прекрасного гида. Отдельное спасибо за помощь,ценные советы в проведении нашего отдыха!

  • М
    Милана
    3 октября 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Иван отличный экскурсовод. Рекомендую
  • М
    Михаил
    11 сентября 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
    Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!
    Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!
  • А
    Александра
    30 июля 2024
    Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
    Олег знающий и внимательный гид! Все прошло отлично - материал, организация! Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2022
    Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
    Спасибо гиду, он очень подкован, излагает грамотно, показалось что у него есть ответы на все вопросы, правда мы много не
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    задавали, поскольку в Черногории не первую неделю и уже многое знали сами,путешествуя и по путеводителям. Удобно было что начало экскурсии плавающее и нам не нужно было издалека приезжать к раннему времени. Есть конечно вопрос к построению самой экскурсии, она оказалась практически наполовину обзорно -автомобильная, что не привлекательно для туристов с машиной, как мы, но этот формат НЕ БЫЛ указан в описании! То есть вы проходите (бегло!) старый город (почему то далеко не весь, даже без подъёма на стену!), едете в пераст, там тоже экспресс поездка на остров, и … и все)) Дальше можно было бы заканчивать, ведь вы едете оставшееся время просто вдоль побережья вокруг, чтобы вернуться в Котор) ещё раз оговорюсь, что возможно для туристов без машины такая поездка недоступна самим и потому привлекательна. Но это надо в явном виде писать. И ещё один момент… экскурсия длится НЕ 6 заявленных часов. В нашем случае она длилась 3.40, что как говорится на треть меньше. Этот вопрос я задала Олегу, но он лишь сказал что обычно в нее входит и время забора туристов из окрестностей, а мы приехали в Котор сами. Мы не стали докапываться, но.. по моему это совсем не так, ведь во первых 2.20 на забор туристов это нереальная цифра,все побережье можно проехать за это время, плюс в описании же явно указано "встреча у старого города". То есть 6 часов с этого момента. Я не стала бы так много времени уделять длительности, но как то обидно недополучить 60 проц информации и впечатлений за стоимость 100 процентов) Да простит меня Олег, я старалась быть исключительно объективной. Возможно мой отзыв будет поводом либо изменить и уточнить описание программы, либо скорректировать саму экскурсию в длительности и насыщенности.

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Водные развлечения»

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  1. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
  2. Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
  3. На яхте - вдоль Котора, Пераста и Прчани
Сколько стоит экскурсия по Котору в марте 2025
Сейчас в Которе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Которе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025