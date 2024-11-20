Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Котору подарит вам незабываемые впечатления от природных красот и традиционной кухни Черногории
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере»
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Индивидуальная экскурсия по Котору и Перасту: старинные улочки, древние соборы и морская прогулка к островам
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
На яхте - вдоль Котора, Пераста и Прчани
Исследовать самый южный фьорд Европы, полюбоваться видами и услышать истории из прошлого
Начало: В Марине Прчани
«Вы увидите Морские центральные ворота, крепость Святого Иоанна и причал, где стоят яхты и круизные лайнеры»
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина20 ноября 2024Шикарная прогулка!! И прекрасные впечатления! Были с мужем 06.11 на экскурсии. Нашим гидом был Иван, рассказывал много информации о Черногории!
- ММилана3 октября 2024Иван отличный экскурсовод. Рекомендую
- ММихаил11 сентября 2024Прекрасная экскурсия! Лучшие смотровые точки! Иван - отличный рассказчик, доброжелательный и предупредительный гид. Рекомендую!
- ААлександра30 июля 2024Олег знающий и внимательный гид! Все прошло отлично - материал, организация! Рекомендую!
- ЕЕкатерина28 августа 2022Спасибо гиду, он очень подкован, излагает грамотно, показалось что у него есть ответы на все вопросы, правда мы много не
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Котору в марте 2025
Сейчас в Которе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Которе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025