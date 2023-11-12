читать дальше пролетело быстро. Ольга прекрасный экскурсовод! Материалом владеет профессионально, не грузит мало значимой информацией, легко подстраивается под желания экскурсантов. После окончания основной части экскурсии Ольга привезла нас в замечательный рыбный ресторан со свежайшими морепродуктами и домашним вином. День, проведенный в Которе и Перасте, был просто замечательным. Однозначно рекомендую экскурсии с Ольгой!

До встречи с Ольгой все организационные вопросы по месту встречи и времени были быстро и легко решены, поэтому время экскурсии