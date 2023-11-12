Экскурсии выходного дня в Которе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Которе на русском языке, цены от €9. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
24 отзыва
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
8 июля в 09:00
9 июля в 09:30
210 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
Откройте для себя Котор с помощью аудиогида! Прогуляйтесь по средневековым улочкам, узнайте историю города и насладитесь видами Бока-Которского залива
Начало: На площади Оружия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 за человека
Из Котора - к сердцу северных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Котора - к сердцу северных гор: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительные горные пейзажи северной Черногории. Величественные каньоны, изумрудные озера и панорамные виды ждут вас
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    12 ноября 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
  • M
    Mihail
    29 июля 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.
  • С
    Сергей
    1 июля 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    До встречи с Ольгой все организационные вопросы по месту встречи и времени были быстро и легко решены, поэтому время экскурсии
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    пролетело быстро. Ольга прекрасный экскурсовод! Материалом владеет профессионально, не грузит мало значимой информацией, легко подстраивается под желания экскурсантов. После окончания основной части экскурсии Ольга привезла нас в замечательный рыбный ресторан со свежайшими морепродуктами и домашним вином. День, проведенный в Которе и Перасте, был просто замечательным. Однозначно рекомендую экскурсии с Ольгой!

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «На выходные»

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  1. Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
  2. Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
  3. Из Котора - к сердцу северных гор
Сколько стоит экскурсия по Котору в июле 2024
Сейчас в Которе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 320. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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