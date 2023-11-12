1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
8 июля в 09:00
9 июля в 09:30
€210 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
Откройте для себя Котор с помощью аудиогида! Прогуляйтесь по средневековым улочкам, узнайте историю города и насладитесь видами Бока-Которского залива
Начало: На площади Оружия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€9 за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Котора - к сердцу северных гор: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительные горные пейзажи северной Черногории. Величественные каньоны, изумрудные озера и панорамные виды ждут вас
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия12 ноября 2023Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
- MMihail29 июля 2023Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.
- ССергей1 июля 2023До встречи с Ольгой все организационные вопросы по месту встречи и времени были быстро и легко решены, поэтому время экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Котору в июле 2024
Сейчас в Которе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 320. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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