Пешие экскурсии-прогулки в Которе с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Которе на русском языке, цены от €9. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековый Котор глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Средневековый Котор глазами местного жителя
Поплутать по очаровательным улочкам и открыть историю древнего города
Начало: У Морских ворот Котора
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
85 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Котор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Котор
Погулять по идиллическому средневековому городу и прикоснуться к его многовековому прошлому
Начало: у Морских ворот
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
Исследовать город в своём темпе и понять, почему его называют жемчужиной Черногории
Начало: На площади Оружия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Arie
    30 мая 2024
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Мы провели прекрасную экскурсию с гидом Ольгой в Которе! Она обладает глубокими знаниями истории и культуры этого удивительного города, что
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    сделало наше путешествие поистине незабываемым. Ольга с легкостью рассказывала о достопримечательностях города, делилась увлекательными фактами и историческими сведениями, делая нашу экскурсию увлекательной и запоминающейся. Ее дружелюбное отношение и профессионализм сделали наше путешествие комфортным и интересным. Благодаря Ольге мы узнали много нового о Которе и остались в восторге от ее экскурсии. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу этого прекрасного города, отправиться в экскурсию с Ольгой!

  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    У нас был запрос на неутомительную ознакомительную прогулку. Экскурсовод поняла это даже без предварительного обсуждения, просто по факту наличия разновозрастных
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    детей:) Замечательная Ольга провела нас по Котору таким маршрутом, чтобы захватить самые знаковые места, но в то же время, чтобы рассказ был неутомительным и интересным. Ольга посоветовала нам, что еще нам может быть интересно посетить с детьми и без детей. А еще и посоветовала книжку для младшего ребенка с легендами древнего Котора.

  • О
    Оксана
    9 сентября 2023
    Знакомьтесь, Котор
    Экскурсия была очень увлекательная, благодарим Ольгу за интересные истории, ее слушать одно удовольствие. Узнали много новых исторических фактов. Также Ольга порекомендовала несколько ресторанов, один из которых мы посетили и остались очень довольны.
  • И
    Ирина
    23 августа 2023
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Спасибо за проведенную экскурсию! Ольга рассказала действительно интересные истории, которые не найдешь в путеводителях) Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Котору в июне 2024
Сейчас в Которе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 85. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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