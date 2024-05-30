1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Средневековый Котор глазами местного жителя
Поплутать по очаровательным улочкам и открыть историю древнего города
Начало: У Морских ворот Котора
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
€85 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Котор
Погулять по идиллическому средневековому городу и прикоснуться к его многовековому прошлому
Начало: у Морских ворот
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€70 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
Исследовать город в своём темпе и понять, почему его называют жемчужиной Черногории
Начало: На площади Оружия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€9 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AArie30 мая 2024Мы провели прекрасную экскурсию с гидом Ольгой в Которе! Она обладает глубокими знаниями истории и культуры этого удивительного города, что
- ЕЕлена6 ноября 2023У нас был запрос на неутомительную ознакомительную прогулку. Экскурсовод поняла это даже без предварительного обсуждения, просто по факту наличия разновозрастных
- ООксана9 сентября 2023Экскурсия была очень увлекательная, благодарим Ольгу за интересные истории, ее слушать одно удовольствие. Узнали много новых исторических фактов. Также Ольга порекомендовала несколько ресторанов, один из которых мы посетили и остались очень довольны.
- ИИрина23 августа 2023Спасибо за проведенную экскурсию! Ольга рассказала действительно интересные истории, которые не найдешь в путеводителях) Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Пешеходные»
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