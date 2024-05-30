Увидеть самое главное в Которе

Найдено 5 экскурсий в категории «Самое главное» в Которе на русском языке, цены от €9. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековый Котор глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Средневековый Котор глазами местного жителя
Поплутать по очаровательным улочкам и открыть историю древнего города
Начало: У Морских ворот Котора
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
85 за всё до 8 чел.
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
24 отзыва
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
193 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Котор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Котор
Погулять по идиллическому средневековому городу и прикоснуться к его многовековому прошлому
Начало: у Морских ворот
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
Исследовать город в своём темпе и понять, почему его называют жемчужиной Черногории
Начало: На площади Оружия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Arie
    30 мая 2024
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Мы провели прекрасную экскурсию с гидом Ольгой в Которе! Она обладает глубокими знаниями истории и культуры этого удивительного города, что
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    сделало наше путешествие поистине незабываемым. Ольга с легкостью рассказывала о достопримечательностях города, делилась увлекательными фактами и историческими сведениями, делая нашу экскурсию увлекательной и запоминающейся. Ее дружелюбное отношение и профессионализм сделали наше путешествие комфортным и интересным. Благодаря Ольге мы узнали много нового о Которе и остались в восторге от ее экскурсии. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу этого прекрасного города, отправиться в экскурсию с Ольгой!

  • А
    Анастасия
    12 ноября 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    У нас был запрос на неутомительную ознакомительную прогулку. Экскурсовод поняла это даже без предварительного обсуждения, просто по факту наличия разновозрастных
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    детей:) Замечательная Ольга провела нас по Котору таким маршрутом, чтобы захватить самые знаковые места, но в то же время, чтобы рассказ был неутомительным и интересным. Ольга посоветовала нам, что еще нам может быть интересно посетить с детьми и без детей. А еще и посоветовала книжку для младшего ребенка с легендами древнего Котора.

  • О
    Оксана
    9 сентября 2023
    Знакомьтесь, Котор
    Экскурсия была очень увлекательная, благодарим Ольгу за интересные истории, ее слушать одно удовольствие. Узнали много новых исторических фактов. Также Ольга порекомендовала несколько ресторанов, один из которых мы посетили и остались очень довольны.
  • И
    Ирина
    23 августа 2023
    Средневековый Котор глазами местного жителя
    Спасибо за проведенную экскурсию! Ольга рассказала действительно интересные истории, которые не найдешь в путеводителях) Рекомендую!
  • M
    Mihail
    29 июля 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.
  • С
    Сергей
    1 июля 2023
    Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
    До встречи с Ольгой все организационные вопросы по месту встречи и времени были быстро и легко решены, поэтому время экскурсии
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    пролетело быстро. Ольга прекрасный экскурсовод! Материалом владеет профессионально, не грузит мало значимой информацией, легко подстраивается под желания экскурсантов. После окончания основной части экскурсии Ольга привезла нас в замечательный рыбный ресторан со свежайшими морепродуктами и домашним вином. День, проведенный в Которе и Перасте, был просто замечательным. Однозначно рекомендую экскурсии с Ольгой!

  • Е
    Екатерина
    28 августа 2022
    Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
    Спасибо гиду, он очень подкован, излагает грамотно, показалось что у него есть ответы на все вопросы, правда мы много не
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    задавали, поскольку в Черногории не первую неделю и уже многое знали сами,путешествуя и по путеводителям. Удобно было что начало экскурсии плавающее и нам не нужно было издалека приезжать к раннему времени. Есть конечно вопрос к построению самой экскурсии, она оказалась практически наполовину обзорно -автомобильная, что не привлекательно для туристов с машиной, как мы, но этот формат НЕ БЫЛ указан в описании! То есть вы проходите (бегло!) старый город (почему то далеко не весь, даже без подъёма на стену!), едете в пераст, там тоже экспресс поездка на остров, и … и все)) Дальше можно было бы заканчивать, ведь вы едете оставшееся время просто вдоль побережья вокруг, чтобы вернуться в Котор) ещё раз оговорюсь, что возможно для туристов без машины такая поездка недоступна самим и потому привлекательна. Но это надо в явном виде писать. И ещё один момент… экскурсия длится НЕ 6 заявленных часов. В нашем случае она длилась 3.40, что как говорится на треть меньше. Этот вопрос я задала Олегу, но он лишь сказал что обычно в нее входит и время забора туристов из окрестностей, а мы приехали в Котор сами. Мы не стали докапываться, но.. по моему это совсем не так, ведь во первых 2.20 на забор туристов это нереальная цифра,все побережье можно проехать за это время, плюс в описании же явно указано "встреча у старого города". То есть 6 часов с этого момента. Я не стала бы так много времени уделять длительности, но как то обидно недополучить 60 проц информации и впечатлений за стоимость 100 процентов) Да простит меня Олег, я старалась быть исключительно объективной. Возможно мой отзыв будет поводом либо изменить и уточнить описание программы, либо скорректировать саму экскурсию в длительности и насыщенности.

Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Котору в июне 2024
Сейчас в Которе в категории "Самое главное" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 9 до 210. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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