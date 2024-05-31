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Было прекрасно все - от дороги, маршрут которой наполнен красивой природой, тунелями и самыми удивительными фактами о Черногории от Ивана, до самих достопримечательностей и вкусного ресторана. Нам в Черногории не везло с едой, и насколько мы были приятно шокированы, когда побывали по рекомендации Ивана в ресторане на Черном Озере. Если у вас есть какие-то сомнения, были неудачные опыты с экскурсями - отбросьте их, Иван - самый лучший гид, вы в надежных руках. У нас было мало времени в эту поездку, поэтому не успели посмотреть все, но при следующей приезде, обязательно возьмем еще одну экскурсию от Ивана. Это ли не лучший показатель качества, когда хочется приехать еще:)