1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Тур из Котора «Познать все грани Черногории»
Исследовать лучшие уголки страны и прикоснуться к её традициям
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Средневековый Котор глазами местного жителя
Поплутать по очаровательным улочкам и открыть историю древнего города
Начало: У Морских ворот Котора
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
€85 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Котор и Пераст - жемчужины Боко-Которской бухты (из Котора)
Автомобильная экскурсия по одному из самых красивых заливов мира
Начало: Тиват или Котор
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Котор, Пераст и морская прогулка за 1 день
Погулять по средневековым городам, поплавать на лодке по Рисанскому заливу и посетить остров
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Котора)
Душевная, вкусная и запоминающаяся поездка по природным местам и деревушкам + прогулка на катере
Начало: В Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Котор
Погулять по идиллическому средневековому городу и прикоснуться к его многовековому прошлому
Начало: у Морских ворот
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€70 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Первая встреча с Котором - аудиопрогулка
Исследовать город в своём темпе и понять, почему его называют жемчужиной Черногории
Начало: На площади Оружия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€9 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААркадий31 мая 2024Спасибо Ивану за очень интересную экскурсию, рассказы об истории Черногории, жизни и быте её жителей. Проехали по реально нетуристическим дорогам
- AArie30 мая 2024Мы провели прекрасную экскурсию с гидом Ольгой в Которе! Она обладает глубокими знаниями истории и культуры этого удивительного города, что
- ННикита17 мая 2024Иван - великолепный гид! Лучше экскурсий у нас еще не было - комфортно, интересно, вкусно, а места - дух захватывает.
- ААнна13 апреля 2024Иван показал нам прекрасную Черногорию. Он очень интересный собеседник и экскурсовод, а еще отличный водитель. Благодаря Ивану у нас сложились
- ООльга30 декабря 2023Маршрут бомбический. Ощущение, будто за одну поездку посмотрели по-немножку все уголки Черногории. Иван - отличный гид и рассказчик. Получилось не
- ААнастасия12 ноября 2023Изумительная получилась экскурсия- путешествие - приключение, организованное Ольгой нам. Просто лучшая экскурсия! И прекрасная подача материала и великолепный язык и замечательная гид, прекрасная женщина!
- ЕЕлена6 ноября 2023У нас был запрос на неутомительную ознакомительную прогулку. Экскурсовод поняла это даже без предварительного обсуждения, просто по факту наличия разновозрастных
- ООксана9 сентября 2023Экскурсия была очень увлекательная, благодарим Ольгу за интересные истории, ее слушать одно удовольствие. Узнали много новых исторических фактов. Также Ольга порекомендовала несколько ресторанов, один из которых мы посетили и остались очень довольны.
- ИИрина23 августа 2023Спасибо за проведенную экскурсию! Ольга рассказала действительно интересные истории, которые не найдешь в путеводителях) Рекомендую!
- MMihail29 июля 2023Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный рассказчик, наша поездка была очень информативна, но не перегружена. Посетили множество очень красивых мест в Боко-Которском заливе, увидели скрытые в маленьких деревушках архитектурные жемчужины.
Ответы на вопросы от путешественников по Котору в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Котору в июне 2024
Сейчас в Которе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 9 до 345. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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