Тиват редко попадает в список обязательных мест Черногории — именно поэтому он приятно удивляет тех, кто решается познакомиться с ним. На прогулке мы покажем вам город, который живёт своей тихой жизнью: с пальмами, солёным воздухом, уютными набережными и уголками, куда туристы обычно не доходят.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Cтарая часть Тивата, где ещё чувствуется прежний рыбацкий запах городка, а дома помнят, как выглядел залив до появления суперяхт. Вы поймёте, почему Тиват был важен для Австро-Венгрии и Венеции, где располагались первые поселения и что сохранилось с того времени.

Современный город. Мы покажем вам улочки рядом с портом, маленькие кафе, забавные детали местной жизни и неочевидные достопримечательности — всё это создаёт настоящее черногорское настроение. Посидим в кафе за чашечкой ароматного кофе и насладимся морскими пейзажами.

Набережная Пине во всём разнообразии: от маленьких лодок до роскошных катеров. Поговорим о жизни сегодня: почему в Тиват переезжают со всего мира, какие легенды живут среди местных и что стоит попробовать после прогулки.

Организационные детали