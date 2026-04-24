Cтарая часть Тивата, где ещё чувствуется прежний рыбацкий запах городка, а дома помнят, как выглядел залив до появления суперяхт. Вы поймёте, почему Тиват был важен для Австро-Венгрии и Венеции, где располагались первые поселения и что сохранилось с того времени.
Современный город. Мы покажем вам улочки рядом с портом, маленькие кафе, забавные детали местной жизни и неочевидные достопримечательности — всё это создаёт настоящее черногорское настроение. Посидим в кафе за чашечкой ароматного кофе и насладимся морскими пейзажами.
Набережная Пине во всём разнообразии: от маленьких лодок до роскошных катеров. Поговорим о жизни сегодня: почему в Тиват переезжают со всего мира, какие легенды живут среди местных и что стоит попробовать после прогулки.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются напитки и еда в кафе
Возможен трансфер из любого города в Черногории. Стоимость уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Тивате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я организатор экскурсий по всей Черногории — от Которского залива до Дурмитора. Живу в Которе 18 лет, но объездил страну вдоль и поперёк: 200 000+ км на авто, катерах, пеших читать дальшеуменьшить
тропах. Черногория — мой дом.
Хочу сделать всё, чтобы вы не просто «отметились», а прожили её: рассвет над Скадарским озером, глоток ракии у местных, закат с вершины крепости Святого Иоанна.
В нашей команде работают гиды, которые знают каждый регион: в Которе — тайные лестницы крепости, в Будве — секретные бары Старого города, в Негушах — фермы, где делают лучший пршут и ракию, в Ульцине — турецкие крепости и 17 км песчаных пляжей, в Дурмиторе — чёрные озёра и рафтинг по Таре. Мы рассказываем об истории, природе, кухне и активном отдыхе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
M
Maria
Экскурсия просто прекрасная, всем рекомендуем! Мы с мужем насладились красотой и интересными рассказами. Попросили гида немного изменить маршрут, так как в Тивате многое обошли за день, и он нам посоветовал читать дальшеуменьшить
дополнить экскурсию поездкой по заливу. Посмотрели Херцег Нови и Пераст, уютные городки как с картинки, невероятные видовые площадки, как будто это все декорация. И еще побывали на устричной ферме! Так что мы под большим впечатлением. И отдельно хочу отметить гида Александра, просто прекрасный рассказчик, с юмором и легкой подачей материала. Ещё раз спасибо за такой чудесный день! 🙏🏻
Александр
Ответ организатора:
Мария, спасибо Вам за доверие и такую высокую оценку экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тивата
Похожие экскурсии на «Тиват, о котором не расскажут путеводители»