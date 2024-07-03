Экскурсии выходного дня в Тивате

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Тивате на русском языке, цены от €19. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Тивата - к Скадарскому озеру
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7.5 часов
8 отзывов
Из Тивата - к Скадарскому озеру: природа, история и виноделие
Путешествие к Скадарскому озеру из Тивата подарит вам незабываемые впечатления: живописные виды, древние монастыри и дегустация местных вин
Начало: Тиват, Будва
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Тивате
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
3 отзыва
Выгодный трансфер в Тивате: комфорт и надежность
Удобный трансфер в Тивате: сообщите о негабаритном багаже или большем количестве чемоданов - возможна доплата. Стоимость уточняйте в переписке
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
19 за всё до 3 чел.
Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Пешее восхождение и деревенский обед в горах Тивата
Погрузитесь в атмосферу горных деревень, узнайте о быте местных жителей и насладитесь панорамными видами на Северо-Албанские Альпы
Начало: Тиват и окресности
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
210 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Сегодня в 09:00
7 июля в 09:00
от 480 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    ЕЛЕНА
    3 июля 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Хочу поблагодарить Ольгу за великолепную экскурсию к Скадарскому озеру, глубокие знания истории Черногории и просто отличную компанию во время этого
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    небольшого, но очень насыщенного путешествия! Посмотрели всё обещанное и даже больше - с чувством, с толком, с расстановкой:-) Однозначно рекомендую Ольгу как гида - большой профессионал своего дела!

  • С
    Сичкаренко
    15 июня 2024
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Гид, Ольга, очень интересный рассказчик. Хорошо организовала маршрут, не напряжно (мы с ребёнком были). Тем не менее все что запланировали увидели.
  • Н
    Наталья
    12 июня 2024
    Выгодный трансфер в Тивате
    Большое спасибо Кириллу за пунктуальность, вежливость, комфортное вождение и приятную беседу.
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.
    Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилосьОчень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Выгодный трансфер в Тивате
    Все четко и оперативно! Спасибо!
  • А
    Аня
    10 мая 2024
    Выгодный трансфер в Тивате
    Наш водитель Умут был очень пунктуальный и вежливый. Связь с ним была легко и быстро реагировал. Посоветовал много информации полезной. Рекомендую его услуги
  • В
    Валентина
    15 сентября 2023
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2023
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Ольга - отличный рассказчик, может ответить на любой вопрос, отлично знает и любит эти места. Мы провели замечательный день, увидели красивейшие места, вкусно поели, узнали много нового и полезного. От всей души рекомендую
  • I
    Igor
    20 сентября 2021
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Экскурсия была очень атмосферная. Ольга замечательный гид, показала потрясающие и рассказала об интересных исторических фактах. Ни разу на протяжении всей
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    экскурсии мне не было скучно! На каждом участке маршрута было что-то интересное. Кроме того Ольга показала нам проездом и Будву с Подгорицей. Спасибо огромное!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Тивату в июле 2024
Сейчас в Тивате в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 19 до 480. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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