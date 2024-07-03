1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Из Тивата - к Скадарскому озеру: природа, история и виноделие
Путешествие к Скадарскому озеру из Тивата подарит вам незабываемые впечатления: живописные виды, древние монастыри и дегустация местных вин
Начало: Тиват, Будва
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Тивате: комфорт и надежность
Удобный трансфер в Тивате: сообщите о негабаритном багаже или большем количестве чемоданов - возможна доплата. Стоимость уточняйте в переписке
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
€19 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пешее восхождение и деревенский обед в горах Тивата
Погрузитесь в атмосферу горных деревень, узнайте о быте местных жителей и насладитесь панорамными видами на Северо-Албанские Альпы
Начало: Тиват и окресности
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Сегодня в 09:00
7 июля в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕЛЕНА3 июля 2024Хочу поблагодарить Ольгу за великолепную экскурсию к Скадарскому озеру, глубокие знания истории Черногории и просто отличную компанию во время этого
- ССичкаренко15 июня 2024Гид, Ольга, очень интересный рассказчик. Хорошо организовала маршрут, не напряжно (мы с ребёнком были). Тем не менее все что запланировали увидели.
- ННаталья12 июня 2024Большое спасибо Кириллу за пунктуальность, вежливость, комфортное вождение и приятную беседу.
- ООльга26 мая 2024Очень рекомендую посетить Скадарское озеро и Липские пещеры. Впечатляющие места, невероятной красоты! Нам понравилось.
- ААнна13 мая 2024Все четко и оперативно! Спасибо!
- ААня10 мая 2024Наш водитель Умут был очень пунктуальный и вежливый. Связь с ним была легко и быстро реагировал. Посоветовал много информации полезной. Рекомендую его услуги
- ВВалентина15 сентября 2023Очень красивое путешествие! Вдали от многочисленных туристов по живописному озеру и реке - среди кувшинок и лотосов, рассказов о птицах вокруг нас! Ольга создала нам комфортную атмосферу и условия. Интересно и вкусно было в историческом ресторане.
- ТТатьяна11 августа 2023Ольга - отличный рассказчик, может ответить на любой вопрос, отлично знает и любит эти места. Мы провели замечательный день, увидели красивейшие места, вкусно поели, узнали много нового и полезного. От всей души рекомендую
- IIgor20 сентября 2021Экскурсия была очень атмосферная. Ольга замечательный гид, показала потрясающие и рассказала об интересных исторических фактах. Ни разу на протяжении всей
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «На выходные»
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