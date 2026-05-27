Вальпараисо, побережье Тихого океана и долина Касабланка - из Сантьяго
Поймать вайб Чили на курортном побережье и среди виноградников
Чтобы познакомиться с Чили, с самого утра возьмём курс на Тихий океан.
Вы увидите статую моаи, которую привезли с острова Пасхи, прогуляетесь по колоритному портовому городу с цветными домами и морскими львами у причала. А затем отправитесь любоваться виноградниками долины Касабланка. По желанию пообедаете и попробуете знаменитые местные вина.
Описание экскурсии
Винья-дель-Мар — курортный город на берегу Тихого океана. Здесь вы увидите оригинальную статую моаи, которую привезли с острова Пасхи.
Вальпараисо — колоритный портовый город. Мы прогуляемся мимо цветных домов, рассмотрим муралы, поднимемся на старинном фуникулёре и остановимся на смотровых с видом на океан. А ещё понаблюдаем за морскими львами у причала.
Долина Касабланка и обед в ресторане при винодельне с видом на виноградники. Вы выясните, почему именно в Касабланке делают лучшее белое вино, как развивается чилийская винная культура и какие сорта пользуются наибольшей популярностью. При желании попробуете местные вина (18+).
А ещё мы будем останавливаться на малоизвестных смотровых, которые недоступны в рамках групповых программ. По желанию заедем в долину Куракави — тихую и аутентичную часть центрального Чили.
Ориентировочный тайминг: 9:00 — выезд из Сантьяго 10:30 — Винья-дель-Мар 11:30 — Вальпараисо 14:10 — выезд из Вальпараисо 15:00 — обед 16:30 — экскурсия по винодельне и дегустация 18:00–19:00 — возвращение в Сантьяго
Организационные детали
Едем на автомобиле Toyota Corolla. В машине есть питьевая вода
Билеты на фуникулёр входят в стоимость. Дополнительно оплачивается обед — ~$40–50 за чел. и дегустация — ~$65 за чел. Дегустацию нужно оплатить наличными в начале программы
По запросу за доплату я встречу вас в аэропорту Сантьяго, Вальпараисо, Конконе, Винье-дель-Мар или порту Сан-Антонио
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марат — ваш гид в Сантьяго
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 96 туристов
Я живу в Чили уже много лет. Являюсь сертифицированным гидом-переводчиком, а также организую туры по Чили и другим странам Южной Америки — Аргентине, Перу, Боливии, Колумбии, Эквадору, Бразилии и другим. читать дальшеуменьшить
Провожу экскурсии по Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Сантьяго и другим городам. Основатель жанра театральной экспедиции.
Говорю на русском, испанском, французском и английском языках. Люблю путешествия, фотографию, футбол, иностранные языки, биологию, философию, психологию, этногеополитику.
По первому образованию я педагог-филолог (романо-германская филология), по второму — актёр драматического театра и кино. Также с 2008 по 2012 год я обучался в аспирантуре, где написал кандидатскую диссертацию по педагогике. Выпускник биокласса легендарной Гимназии Завельского №1543.
Стараюсь показать гостям максимум интересных и самобытных мест. Помогаю прочувствовать аутентичную атмосферу Чили и насладиться ею.
Буду рад познакомить вас с этой удивительной и полной контрастов страной!
