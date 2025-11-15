Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Копенгагена

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Копенгагене на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По страницам истории Копенгагена
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По страницам истории Копенгагена: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
«Наша прогулка начнется на одной из самых старых площадей Копенгагена, где расположены старейший городской фонтан Каритас и собор Богородицы, который стоит здесь благодаря стараниям епископа Абсалона, основателя Копенгагена»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
На машине
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
«Кристиансхаун впечатлит вас каналами, мостами, узкими улицами, декоративными домиками и необычным храмом Христа Спасителя конца XVII века»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€220 за всё до 4 чел.
С приездом в Эльсинор вас, господа
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Гамлета и чарующий Эльсинор: путешествие из Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Начало: В вашем отеле
«Церковь в замке, где молились и короли, и мошенники»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€320 за всё до 4 чел.
Дания и Швеция: два королевства за один день
На машине
5 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дания и Швеция за один день: путешествие через два королевства
Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
«Вы увидите каналы и набережные, полюбуетесь церковью Спасителя высотой в 90 метров»
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
€485 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    15 ноября 2025
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Отличная поездка в очень интересный город! Спасибо Александру!
  • Е
    Елена
    12 августа 2025
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Экскурсия абсолютно гармоничная во всех отношениях. Александр всё время был на связи до экскурсии. Экскурсия легкая, приятная, много интересной информации,
    гид ответил на все интересующие вопросы 👌. Александр точно очень хорошо знает, а, главное, любит Данию и Копенгаген. А это важно. Замечаний никаких абсолютно. Однозначно рекомендую гида.

  • I
    Igor
    19 июля 2025
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Содержательная, интересная экскурсия. Большое спасибо Александру за прекрасно поданный материал и за ответы на все наши многочисленные вопросы!
  • A
    Anna
    17 июня 2025
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Я во время недавнего посещения Дании была на экскурсии" С приездом в Эльсинор вас,господа!"
    Экскурсию проводил гид Александр.
    Мне очень понравилась экскурсия.
    Прекрасные
    исторические места на протяжении всей экскурсии!
    Александр прекрасный рассказчик и водитель.
    Время во время экскурсии проходит незаметно. Хорошее настроение остаётся надолго после окончания экскурсии.

  • M
    Maya
    8 июня 2025
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Экскурсия «С приездом в Эльсинор вас, господа» составлена очень интересно и проведена блестяще. Александр рассказал о прошлом Эльсинора, об умении Дании сохранить прошлое связывая его с настоящим. Он также нашел время позаботиться о нашем удобстве во время многочасовой экскурсии. Спасибо!
  • N
    Natalia
    17 апреля 2025
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Это была вторая экскурсия с Александром. Люблю экскурсии-впечатления, а если они еще и фактами дополнены, то вообще замечательно. Это была
    очень приятная прогулка вдоль побережья с заездом в рыбацкие деревеньки, с перекусом в маленьком порту (свежие рыбные котлетки и еще теплая жареная камбала были приятным бонусом). Очень уютный город Эльсинор, есть, где побродить и без замка. А замок, для меня, больше для картинки. На территории замка есть уютное кафе с вкусным кофе и выпечкой.
    Александр, действительно, умеет создать впечатление, что мы у него, как давние друзья. Когда вернулись в город и начался дождь, то отвез нас в торговый центр, где мы удачно могли время до поездки в аэропорт провести, а потом и трансфер организовал. Спасибо!

  • А
    Алена
    4 апреля 2025
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Экскурсия,,С приедом в Эльсинор вас,господа!".
    Что понравилось:
    1. Это наша вторая экскурсия с Александром. Решили проверить:придем пораньше,его подождем))). Не прошло. Сразу нас
    заметил. Поняли,что пунктуальность-это датская,, вежливость королей", уважение к тебе.
    2. Машина чистая, никаких посторонних запахов-ароматизаторов(как и в первую экскурсию)Что ++++.
    3. Обратили на это внимание во время первой экскурсии,что подтвердила вторая поездка. Хорошо ведет машину,распределяет внимание на дорогу,исторические объекты,отвечает на твой вопрос, но…. быстро переключается:сейчас посмотрите налево,направо… Т. Е. канву экскурсии не теряет и показывает,что хотел(должен) показать. Поставили ему за это много +++++
    4. Рассказчик
    великолепный. Нравился и в первый раз,полюбился во второй. (Слушали много экскурсоводов,но не все умеют,,зацепить").
    5. Северная Зеландия(Датская Ривьера)-красива и сурова. Кронборг (замок Гамлета)-огромный строгий мрачный замок. Был дождливый серый день,который усилил впечатление от этого величественного замка. Умели же скандинавы строить в Средневековье! +интересный рассказ экскурсовода. (Александру -отдельное спасибо за
    зонты,которые спасали нас от дождя)
    6. Эльсинор. Атмосфера средневековья. Узкие, старые-старые улочки. Красивые церкви… Дома те,старинные… Картины художницы на стенах дома,которая влюбилась в этот город и переехала из другой страны сюда жить. И рассказ Александра такой живой:,, очень люблю этот город".
    7. Заезжали и в рыбацкую деревню. Так как погода была не солнечная(дождь) ощутили,как сурово жили(живут) рыбаки.,,Деревня"-есть старые дома из средневековья(отреставрированные),так и более новые. Вид-красивый даже в дождь. Нас угостили,,рыбной датской котлетой"-вкусно. В магазинчике купили на пробу лосося для бутербродов- вкус ++++.
    8. Экскурсия хороша для расширения кругозора. Узнаешь новое,погружаешься в атмосферу страны. Ведь для этого приезжаем?

    Александру большое спасибо за интересный рассказ, приятное общение,эмпатийность. Наша группа(семья60+,40,16,10 лет) осталась в позитиве от экскурсий(их было2) и экскурсовода! СПАСИБО!

    Вывод:рады,что выбрали Александра. 100% правильный выбор.
    Минусы: не заметили,т. к их не было.
    Понравилась экскурсия,несмотря на погоду)))

  • G
    Gary
    26 июля 2024
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Одна из лучших Экскурсий за 5 лет. Если вы возьмете Эту экскурсию то Просто становитесь на колени и умоляйте что
    бы вас завезли в Маленькую рыбную лавку возле моря и покормили местными рыбными котлетами и красной рыбой:) Это будут незабываемые вкусовые впечатления! Мы из Маями и нас сильно удивили!!! Супер гид! Очень рекомендую. Все рассказывает в очень доступной и понятной форме. Водит по очень старым улочкам и показывает от где можно выпить самый лучший кофе до лавки с мороженом которой 100 лет!

  • М
    Михаил
    25 мая 2024
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только
    про "туристические достопримечательности", но также про районы которые мы проезжали и о жизни в Дании. Мы узнали и увидели много интересного. В нашей группе была женщина которой тяжело далеко ходить, и он подстроил маршрут под нее и даже подвез к самым воротам замка. Хотя в тот день оказались молодежные гуляния и это было весьма непросто. Огромное ему спасибо.

  • I
    Inessa
    2 апреля 2024
    С приездом в Эльсинор вас, господа
    Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась гораздо больше запланированного времени,
    но Александр ни разу не посмотрел на часы. У него все продумано и отлично организовано. Он дает очень много информации, но при этом - легко и доходчиво. Я не забыла ничего, из того, что он рассказывал. Александр внимателен, терпелив, отличный собеседник, очень приветлив и дружелюбен. Экскурсия очень понравилась. Было интересно, и я рекомендую всем такую поездку. Городок Эльсинор стоит посетить! Большое спасибо!

