М Марина На велосипеде по Копенгагену Очень понравился маршрут и экскурсия. Людмила приятный гид, который прислушивается к пожеланиям гостей. Посмотрели очень много интересных мест, куда сами вряд ли бы добрались. Рекомендую всем любителям долгих вело прогулок, желающим изучить город.

S Sergey Копенгаген - первое знакомство Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем.

Т Татьяна Копенгаген - первое знакомство Спасибо Александру за интересную и содержательно экскурсию по Копенгагена.

А Андрей Копенгаген - первое знакомство Прекрасная экскурсия, интересно не только про историю, но и про современный Копенгаген и в целом про жизнь датчан. Прекрасное настроение и любовь к городу осталась после экскурсии, Александр большое спасибо!

Е Елена Первый день в Копенгагене Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!

Л Лариса На велосипеде по Копенгагену читать дальше путешествовали семьей: двое взрослых и двое детей 13 лет. Понравилось всем. Маршрут не сложный. Увидели много интересных мест: это и каналы, и современная архитектура, и природа, и дачные места. Людмила- подготовленный гид, интересно ее слушать. Полностью владеет информацией, разбирается в современном дизайне. Рекомендую всем туристам независимо от возраста. Экскурсия на велосипеде подходит всем, кто любит кататься на велосипеде и хочет посмотреть много различных мест за короткое время. Мы

В Виктория Знакомьтесь, Копенгаген Благодарим за Экскурсию Оксану. Были с детьми 9 лет. Оксана показала центральную часть города, рассказала про нынешнее устройство, людей, королевскую семью, Андерсона;) проводила викторину, дети были в восторге от вопросов и хотели еще.

О Ольга Знакомьтесь, Копенгаген Очень интересная экскурсия!!!

A Anastasia Копенгаген для своих читать дальше стоит посетить и где можно вкусно и недорого покушать. Рекомендую данного экскурсвода от всей души, думаю и другие программы у него не менее интересные. Превосходная экскурсия по Копенгагену. Александр не только поделился интересными фактами о городе, но и дал отличные лайфхаки о местах, которые