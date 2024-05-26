1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Копенгаген: история, архитектура и сказки Андерсена
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
«Насладившись пейзажами набережной, мы поедем в сторону зимней Королевской резиденции Амалиенборг»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
17 июня в 10:00
18 июня в 14:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
На велосипеде по Копенгагену - индивидуальная экскурсия
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
«Промчитесь вдоль живописных каналов и узнаете историю новых районов старого Копенгагена»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от €95 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Копенгаген для своих: погружение в атмосферу северного Парижа
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Замок Фредериксборг: Индивидуальная экскурсия в Скандинавский Версаль
Погрузитесь в историю Дании с экскурсией в Замок Фредериксборг, где каждый камень хранит легенды о королях и битвах
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина26 мая 2024Очень понравился маршрут и экскурсия. Людмила приятный гид, который прислушивается к пожеланиям гостей. Посмотрели очень много интересных мест, куда сами вряд ли бы добрались. Рекомендую всем любителям долгих вело прогулок, желающим изучить город.
- SSergey25 мая 2024Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем.
- ТТатьяна19 мая 2024Спасибо Александру за интересную и содержательно экскурсию по Копенгагена.
- ААндрей9 мая 2024Прекрасная экскурсия, интересно не только про историю, но и про современный Копенгаген и в целом про жизнь датчан. Прекрасное настроение и любовь к городу осталась после экскурсии, Александр большое спасибо!
- ЕЕлена6 мая 2024Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!
- ЛЛариса5 мая 2024Экскурсия на велосипеде подходит всем, кто любит кататься на велосипеде и хочет посмотреть много различных мест за короткое время. Мы
- ВВиктория4 мая 2024Благодарим за Экскурсию Оксану. Были с детьми 9 лет. Оксана показала центральную часть города, рассказала про нынешнее устройство, людей, королевскую семью, Андерсона;) проводила викторину, дети были в восторге от вопросов и хотели еще.
- ООльга31 декабря 2023Очень интересная экскурсия!!!
- AAnastasia14 декабря 2023Превосходная экскурсия по Копенгагену. Александр не только поделился интересными фактами о городе, но и дал отличные лайфхаки о местах, которые
- DDennis21 октября 2023Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском Павильоне, Зимний королевский дворец,
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Природа и пейзажи»
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