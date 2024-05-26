Познавательные экскурсии на природе в Копенгагене

Найдено 6 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Копенгагене на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Копенгаген
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Знакомьтесь, Копенгаген: история, архитектура и сказки Андерсена
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
130 за всё до 6 чел.
Первый день в Копенгагене
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
«Насладившись пейзажами набережной, мы поедем в сторону зимней Королевской резиденции Амалиенборг»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Копенгаген - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
17 июня в 10:00
18 июня в 14:00
140 за всё до 8 чел.
На велосипеде по Копенгагену
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
На велосипеде по Копенгагену - индивидуальная экскурсия
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
«Промчитесь вдоль живописных каналов и узнаете историю новых районов старого Копенгагена»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 95 за всё до 6 чел.
Копенгаген для своих
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Копенгаген для своих: погружение в атмосферу северного Парижа
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
145 за всё до 5 чел.
Замок Фредериксборг, или Скандинавский Версаль
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Замок Фредериксборг: Индивидуальная экскурсия в Скандинавский Версаль
Погрузитесь в историю Дании с экскурсией в Замок Фредериксборг, где каждый камень хранит легенды о королях и битвах
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Очень понравился маршрут и экскурсия. Людмила приятный гид, который прислушивается к пожеланиям гостей. Посмотрели очень много интересных мест, куда сами вряд ли бы добрались. Рекомендую всем любителям долгих вело прогулок, желающим изучить город.
  • S
    Sergey
    25 мая 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем.
    Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуемПровели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуемПровели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Спасибо Александру за интересную и содержательно экскурсию по Копенгагена.
  • А
    Андрей
    9 мая 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Прекрасная экскурсия, интересно не только про историю, но и про современный Копенгаген и в целом про жизнь датчан. Прекрасное настроение и любовь к городу осталась после экскурсии, Александр большое спасибо!
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Первый день в Копенгагене
    Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!
  • Л
    Лариса
    5 мая 2024
    На велосипеде по Копенгагену
    Экскурсия на велосипеде подходит всем, кто любит кататься на велосипеде и хочет посмотреть много различных мест за короткое время. Мы
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    путешествовали семьей: двое взрослых и двое детей 13 лет. Понравилось всем. Маршрут не сложный. Увидели много интересных мест: это и каналы, и современная архитектура, и природа, и дачные места. Людмила- подготовленный гид, интересно ее слушать. Полностью владеет информацией, разбирается в современном дизайне. Рекомендую всем туристам независимо от возраста.

  • В
    Виктория
    4 мая 2024
    Знакомьтесь, Копенгаген
    Благодарим за Экскурсию Оксану. Были с детьми 9 лет. Оксана показала центральную часть города, рассказала про нынешнее устройство, людей, королевскую семью, Андерсона;) проводила викторину, дети были в восторге от вопросов и хотели еще.
    Благодарим за Экскурсию Оксану
  • О
    Ольга
    31 декабря 2023
    Знакомьтесь, Копенгаген
    Очень интересная экскурсия!!!
  • A
    Anastasia
    14 декабря 2023
    Копенгаген для своих
    Превосходная экскурсия по Копенгагену. Александр не только поделился интересными фактами о городе, но и дал отличные лайфхаки о местах, которые
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    стоит посетить и где можно вкусно и недорого покушать. Рекомендую данного экскурсвода от всей души, думаю и другие программы у него не менее интересные.

  • D
    Dennis
    21 октября 2023
    Первый день в Копенгагене
    Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском Павильоне, Зимний королевский дворец,
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    Мраморный собор, Православный собор, Старый Королевский зимний дворец ныне Парламент, множество других значимых мест и огромное количество фактов из истории и современной Дании. РЕКОМЕНДУЮ!

    Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 95 до 260. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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