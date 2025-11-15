Индивидуальная
до 5 чел.
По страницам истории Копенгагена: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
«Наша прогулка начнется на одной из самых старых площадей Копенгагена, где расположены старейший городской фонтан Каритас и собор Богородицы, который стоит здесь благодаря стараниям епископа Абсалона, основателя Копенгагена»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
«Кристиансхаун впечатлит вас каналами, мостами, узкими улицами, декоративными домиками и необычным храмом Христа Спасителя конца XVII века»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Гамлета и чарующий Эльсинор: путешествие из Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Начало: В вашем отеле
«Церковь в замке, где молились и короли, и мошенники»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дания и Швеция за один день: путешествие через два королевства
Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
«Вы увидите каналы и набережные, полюбуетесь церковью Спасителя высотой в 90 метров»
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
€485 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда15 ноября 2025Отличная поездка в очень интересный город! Спасибо Александру!
- ЕЕлена12 августа 2025Экскурсия абсолютно гармоничная во всех отношениях. Александр всё время был на связи до экскурсии. Экскурсия легкая, приятная, много интересной информации,
- IIgor19 июля 2025Содержательная, интересная экскурсия. Большое спасибо Александру за прекрасно поданный материал и за ответы на все наши многочисленные вопросы!
- AAnna17 июня 2025Я во время недавнего посещения Дании была на экскурсии" С приездом в Эльсинор вас,господа!"
Экскурсию проводил гид Александр.
Мне очень понравилась экскурсия.
Прекрасные
- MMaya8 июня 2025Экскурсия «С приездом в Эльсинор вас, господа» составлена очень интересно и проведена блестяще. Александр рассказал о прошлом Эльсинора, об умении Дании сохранить прошлое связывая его с настоящим. Он также нашел время позаботиться о нашем удобстве во время многочасовой экскурсии. Спасибо!
- NNatalia17 апреля 2025Это была вторая экскурсия с Александром. Люблю экскурсии-впечатления, а если они еще и фактами дополнены, то вообще замечательно. Это была
- ААлена4 апреля 2025Экскурсия,,С приедом в Эльсинор вас,господа!".
Что понравилось:
1. Это наша вторая экскурсия с Александром. Решили проверить:придем пораньше,его подождем))). Не прошло. Сразу нас
- GGary26 июля 2024Одна из лучших Экскурсий за 5 лет. Если вы возьмете Эту экскурсию то Просто становитесь на колени и умоляйте что
- ММихаил25 мая 2024Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только
- IInessa2 апреля 2024Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась гораздо больше запланированного времени,
