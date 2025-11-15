читать дальше

заметил. Поняли,что пунктуальность-это датская,, вежливость королей", уважение к тебе.

2. Машина чистая, никаких посторонних запахов-ароматизаторов(как и в первую экскурсию)Что ++++.

3. Обратили на это внимание во время первой экскурсии,что подтвердила вторая поездка. Хорошо ведет машину,распределяет внимание на дорогу,исторические объекты,отвечает на твой вопрос, но…. быстро переключается:сейчас посмотрите налево,направо… Т. Е. канву экскурсии не теряет и показывает,что хотел(должен) показать. Поставили ему за это много +++++

4. Рассказчик

великолепный. Нравился и в первый раз,полюбился во второй. (Слушали много экскурсоводов,но не все умеют,,зацепить").

5. Северная Зеландия(Датская Ривьера)-красива и сурова. Кронборг (замок Гамлета)-огромный строгий мрачный замок. Был дождливый серый день,который усилил впечатление от этого величественного замка. Умели же скандинавы строить в Средневековье! +интересный рассказ экскурсовода. (Александру -отдельное спасибо за

зонты,которые спасали нас от дождя)

6. Эльсинор. Атмосфера средневековья. Узкие, старые-старые улочки. Красивые церкви… Дома те,старинные… Картины художницы на стенах дома,которая влюбилась в этот город и переехала из другой страны сюда жить. И рассказ Александра такой живой:,, очень люблю этот город".

7. Заезжали и в рыбацкую деревню. Так как погода была не солнечная(дождь) ощутили,как сурово жили(живут) рыбаки.,,Деревня"-есть старые дома из средневековья(отреставрированные),так и более новые. Вид-красивый даже в дождь. Нас угостили,,рыбной датской котлетой"-вкусно. В магазинчике купили на пробу лосося для бутербродов- вкус ++++.

8. Экскурсия хороша для расширения кругозора. Узнаешь новое,погружаешься в атмосферу страны. Ведь для этого приезжаем?



Александру большое спасибо за интересный рассказ, приятное общение,эмпатийность. Наша группа(семья60+,40,16,10 лет) осталась в позитиве от экскурсий(их было2) и экскурсовода! СПАСИБО!



Вывод:рады,что выбрали Александра. 100% правильный выбор.

Минусы: не заметили,т. к их не было.

Понравилась экскурсия,несмотря на погоду)))