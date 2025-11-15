Индивидуальная
По страницам истории Копенгагена: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
«Мы пройдём по улицам Копенгагена и из современного города переместимся в XII век, во времена епископа Абсалона, когда будущая столица была ещё всего лишь небольшой рыболовецкой деревушки»
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
«Кристиансхаун впечатлит вас каналами, мостами, узкими улицами, декоративными домиками и необычным храмом Христа Спасителя конца XVII века»
Замок Гамлета и чарующий Эльсинор: путешествие из Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
«Погуляем по старинной пешеходной улице с маленькими уютными домами и почувствуем уникальную атмосферу живого Средневековья»
Не только пиво: секреты района Carlsberg в сердце Копенгагена
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Carlsberg, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит архитектурой
«Сердце Копенгагена – всем известная Ратушная площадь, пешеходная улица Строгет и набережная с Русалочкой»
Последние отзывы на экскурсии
Отличная поездка в очень интересный город! Спасибо Александру!
Спасибо Людмиле за интересную экскурсию! Очень необычный район: архитектурные решения, атмосфера. Интереснейшая история рождения одного из самых известных производителей пива в
Интереснейшая история рождения одного из самых известных производителей пива в
Экскурсия абсолютно гармоничная во всех отношениях. Александр всё время был на связи до экскурсии. Экскурсия легкая, приятная, много интересной информации,
Мы любим исследовать нетуристические места, и эта экскурсия превзошла все наши ожидания! Тур гармонично сочетает в себе историю города, современную
Содержательная, интересная экскурсия. Большое спасибо Александру за прекрасно поданный материал и за ответы на все наши многочисленные вопросы!
- AAnna17 июня 2025Я во время недавнего посещения Дании была на экскурсии" С приездом в Эльсинор вас,господа!"
Экскурсию проводил гид Александр.
Мне очень понравилась экскурсия.
Прекрасные
Экскурсия «С приездом в Эльсинор вас, господа» составлена очень интересно и проведена блестяще. Александр рассказал о прошлом Эльсинора, об умении Дании сохранить прошлое связывая его с настоящим. Он также нашел время позаботиться о нашем удобстве во время многочасовой экскурсии. Спасибо!
Это была вторая экскурсия с Александром. Люблю экскурсии-впечатления, а если они еще и фактами дополнены, то вообще замечательно. Это была
- ААлена4 апреля 2025Экскурсия,,С приедом в Эльсинор вас,господа!".
Что понравилось:
1. Это наша вторая экскурсия с Александром. Решили проверить:придем пораньше,его подождем))). Не прошло. Сразу нас
Нам очень понравилась экскурсия в удивительный район Carlsberg. Людмила рассказала интересную историю семьи и пивоварни, которую эта семья создала, об
Одна из лучших Экскурсий за 5 лет. Если вы возьмете Эту экскурсию то Просто становитесь на колени и умоляйте что
Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только
Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась гораздо больше запланированного времени,
