Александр проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Самое-самое в Старом городе

Вы пройдете по самой короткой улочке Старого Копенгагена — Лавандовой улице. Заглянете на Старую площадь с городским судом и «лобным местом» и увидите фонтан, где назначают встречи влюбленные пары и разливали вино в дни рождения Короля Дании. А также вспомните сказки Андерсена и посмотрите на кондитерскую 19 века, в которую по сей день выстраиваются очереди.

Копенгаген изнутри

На небольшом острове Слотсхольмен вы посетите Парламентскую площадь и узнаете, кто правит страной самых счастливых людей на планете. Кроме того, увидите Королевский театр и «открыточную» Новую гавань и подниметесь на смотровую площадку «для своих». А на площади Королевской резиденции узнаете, почему датчане так любят свою королеву.

Полезные советы

В завершение я поделюсь практическими рекомендациями местного жителя: как интересно провести вечер, где попробовать самый вкусный сморреброд, как попасть в парк Тиволи и где отведать королеву датского стола — селедку.