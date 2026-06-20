Александр проводит ещё 3 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться прогулками по его улочкам и площадям в полной мере.

Представьте себе прогулку по живописным улочкам Копенгагена, где каждый поворот раскрывает новую страницу истории.«Копенгаген для своих» - это не просто экскурсия, это путешествие в сердце Дании, где вы сможете ощутить

дух старины, познакомиться с культурой хюгге и увидеть город глазами великого сказочника Андерсена. Пройдитесь по Лавандовой улице, самой короткой в Старом Копенгагене, загляните на Старую площадь, увидите фонтан любви и кондитерскую 19 века, которая и по сей день привлекает сладкоежек. На острове Слотсхольмен вы посетите Парламентскую площадь, узнаете тайны датской монархии и подниметесь на смотровую площадку, доступную лишь избранным. В завершение экскурсии получите ценные советы от местного жителя: где найти лучший сморреброд, как провести вечер и где попробовать настоящую датскую селедку. Эта пешеходная прогулка не требует дополнительных расходов и позволит вам по-настоящему погрузиться в атмосферу Копенгагена

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Старом городе

Вы пройдете по самой короткой улочке Старого Копенгагена — Лавандовой улице. Заглянете на Старую площадь с городским судом и «лобным местом» и увидите фонтан, где назначают встречи влюбленные пары и разливали вино в дни рождения Короля Дании. А также вспомните сказки Андерсена и посмотрите на кондитерскую 19 века, в которую по сей день выстраиваются очереди.

Копенгаген изнутри

На небольшом острове Слотсхольмен вы посетите Парламентскую площадь и узнаете, кто правит страной самых счастливых людей на планете. Кроме того, увидите Королевский театр и «открыточную» Новую гавань и подниметесь на смотровую площадку «для своих». А на площади Королевской резиденции узнаете, почему датчане так любят свою королеву.

Полезные советы

В завершение я поделюсь практическими рекомендациями местного жителя: как интересно провести вечер, где попробовать самый вкусный сморреброд, как попасть в парк Тиволи и где отведать королеву датского стола — селедку.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.