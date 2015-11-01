Александр проводит ещё 3 экскурсии

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Копенгаген для своих

Увидеть главные достопримечательности Старого города и узнать о местных традициях и секретах

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Ратушной площади
  • Заказать экскурсию

€136130 за экскурсиюскидка5%

Александр
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
Александр – Гид в Копенгагене
Вы погуляете по узким улочкам и колоритным площадям исторического сердца Копенгагена и поймете, почему его называют северным Парижем, городом шпилей и башен, центром мирового дизайна.

А также отыщете места, связанные с великим сказочником Андерсеном, и расшифруете загадочное понятие «хюгге».
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих

Что вас ожидает

Самое-самое в Старом городе
Вы пройдете по самой короткой улочке Старого Копенгагена — Лавандовой улице. Заглянете на Старую площадь с городским судом и «лобным местом» и увидите фонтан, где назначают встречи влюбленные пары и разливали вино в дни рождения Короля Дании. А также вспомните сказки Андерсена и посмотрите на кондитерскую 19 века, в которую по сей день выстраиваются очереди.

Копенгаген изнутри
На небольшом острове Слотсхольмен вы посетите Парламентскую площадь и узнаете, кто правит страной самых счастливых людей на планете. Кроме того, увидите Королевский театр и «открыточную» Новую гавань и подниметесь на смотровую площадку «для своих». А на площади Королевской резиденции узнаете, почему датчане так любят свою королеву.

Полезные советы
В завершение я поделюсь практическими рекомендациями местного жителя: как интересно провести вечер, где попробовать самый вкусный сморреброд, как попасть в парк Тиволи и где отведать королеву датского стола — селедку.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Ратушной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Я родился в Сибири возле озера Байкал. Закончил театральное училище в 1980 году, 13 лет работал в театре в Москве. С 1993 года живу в столице Королевства в Копенгагене. Закончил университет в городе Роскилле — получил диплом и авторизацию гида. Рассказать историю страны, показать жизнь датчан, ощутить пульс Копенгагена, пройти по следам Г.Х. Андерсена — все это меня греет и вдохновляет в работе с путешественниками.
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