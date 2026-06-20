Александр проводит ещё 3 экскурсии

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Копенгаген для своих

Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Представьте себе прогулку по живописным улочкам Копенгагена, где каждый поворот раскрывает новую страницу истории.

«Копенгаген для своих» - это не просто экскурсия, это путешествие в сердце Дании, где вы сможете ощутить
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дух старины, познакомиться с культурой хюгге и увидеть город глазами великого сказочника Андерсена.

Пройдитесь по Лавандовой улице, самой короткой в Старом Копенгагене, загляните на Старую площадь, увидите фонтан любви и кондитерскую 19 века, которая и по сей день привлекает сладкоежек.

На острове Слотсхольмен вы посетите Парламентскую площадь, узнаете тайны датской монархии и подниметесь на смотровую площадку, доступную лишь избранным.

В завершение экскурсии получите ценные советы от местного жителя: где найти лучший сморреброд, как провести вечер и где попробовать настоящую датскую селедку.

Эта пешеходная прогулка не требует дополнительных расходов и позволит вам по-настоящему погрузиться в атмосферу Копенгагена

5
24 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Прогулка по историческому центру Копенгагена
  • 📜 Узнаете интересные факты о сказочнике Андерсене
  • 🏰 Посетите знаковые места, такие как Парламентская площадь и Королевский театр
  • 📸 Подниметесь на смотровую площадку с уникальным видом
  • 🍽 Получите советы по местной кухне и лучшим ресторанам
  • 🎭 Узнаете, почему датчане так любят свою королеву

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться прогулками по его улочкам и площадям в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих
Копенгаген для своих

Что можно увидеть

  • Лавандовая улица
  • Старая площадь
  • Городской суд
  • Фонтан
  • Кондитерская 19 века
  • Парламентская площадь
  • Королевский театр
  • Новая гавань
  • Смотровая площадка
  • Площадь Королевской резиденции

Описание экскурсии

Самое-самое в Старом городе

Вы пройдете по самой короткой улочке Старого Копенгагена — Лавандовой улице. Заглянете на Старую площадь с городским судом и «лобным местом» и увидите фонтан, где назначают встречи влюбленные пары и разливали вино в дни рождения Короля Дании. А также вспомните сказки Андерсена и посмотрите на кондитерскую 19 века, в которую по сей день выстраиваются очереди.

Копенгаген изнутри

На небольшом острове Слотсхольмен вы посетите Парламентскую площадь и узнаете, кто правит страной самых счастливых людей на планете. Кроме того, увидите Королевский театр и «открыточную» Новую гавань и подниметесь на смотровую площадку «для своих». А на площади Королевской резиденции узнаете, почему датчане так любят свою королеву.

Полезные советы

В завершение я поделюсь практическими рекомендациями местного жителя: как интересно провести вечер, где попробовать самый вкусный сморреброд, как попасть в парк Тиволи и где отведать королеву датского стола — селедку.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1037 туристов
Я родился в Сибири возле озера Байкал. Закончил театральное училище в 1980 году, 13 лет работал в театре в Москве. С 1993 года живу в столице Королевства в Копенгагене. Окончил
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университет в городе Роскилле — получил диплом и авторизацию гида. Рассказать историю страны, показать жизнь датчан, ощутить пульс Копенгагена, пройти по следам Г. Х. Андерсена — всё это меня греет и вдохновляет в работе с путешественниками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
1
3
2
1
О
Отличная экскурсия и прекрасный гид! Александр очень интересно рассказывает и обладает по-настоящему глубокими знаниями. Кажется, что он может ответить на любой вопрос о городе, его истории, культуре и жизни. Время пролетело незаметно, было очень увлекательно. Рекомендую!
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Анна
Ходили на экскурсию - очень понравилось. Много узнали о Копенгагене и Дании. Александр дал отличные рекомендации, что стоит посмотреть и что есть в городе! Рекомендую.
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Е
Экскурсия по Копенгагену была просто замечательной! Несмотря на дождь, два часа пролетели незаметно — было весело, познавательно и очень интересно. Александр оказался настоящим мастером своего дела: рассказывал увлекательно, с юмором
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и вдохновением. Мы увидели множество интересных мест, о которых сами бы точно не узнали. Слушали его буквально с открытым ртом! Всё совпало — и маршрут, и настроение, и подача материала. Огромное спасибо Александру за такую насыщенную прогулку!

Экскурсия по Копенгагену была просто замечательной! Несмотря на дождь, два часа пролетели незаметно — было весело,
Экскурсия по Копенгагену была просто замечательной! Несмотря на дождь, два часа пролетели незаметно — было весело,
Экскурсия по Копенгагену была просто замечательной! Несмотря на дождь, два часа пролетели незаметно — было весело,
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А
Благодарим за интересную экскурсию. Было приятно познакомиться и послушать историю Копенгагена. Будем рады приехать снова и узнать что-нибудь новенькое о городе и стране.
Благодарим за интересную экскурсию. Было приятно познакомиться и послушать историю Копенгагена. Будем рады приехать снова и
Благодарим за интересную экскурсию. Было приятно познакомиться и послушать историю Копенгагена. Будем рады приехать снова и
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Татьяна
Александр, спасибо вам за потрясающий вечер!
Невероятно приятный рассказчик, интересные факты, отличное знание города и потаенных мест

Очень рекомендую Александра!
Александр, спасибо вам за потрясающий вечер!
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Ольга
Александр замечательный гид. Он с огромной любовью рассказывал о Копенгагене. Рекомендуем.
Спасибо.
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