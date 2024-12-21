Личное свидание с Копенгагеном

Идеальная обзорная прогулка для первого знакомства с Копенгагеном. Узнайте о его истории, главных достопримечательностях и местном менталитете
Эта индивидуальная экскурсия по Копенгагену предлагает два маршрута - "красный" и "синий".

Вы увидите дворец Кристиансборг, Королевскую библиотеку, Ратушную площадь, статую русалочки и многое другое. Путешествие начинается на площади Хойбро и погружает вас в историю и современную жизнь города. Гид расскажет о датской кухне, брендах и секретах местного счастья. Выбирайте маршрут и готовьтесь к увлекательному путешествию по Копенгагену

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Посещение главных достопримечательностей
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🛍️ Узнайте о местных брендах
  • 🍽️ Советы по датской кухне
  • 🚶‍♂️ Два уникальных маршрута
Личное свидание с Копенгагеном
Личное свидание с Копенгагеном
Личное свидание с Копенгагеном
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Дворец Кристиансборг
  • Королевская библиотека
  • Ратушная площадь
  • Собор Девы Марии
  • Замок Розенборг
  • Круглая башня
  • Музей прикладного искусства
  • Новая гавань
  • Статуя русалочки
  • Крепость Кастеллет
  • Православная церковь Александра Невского

Описание экскурсии

У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города. Оба маршрута начинаются в самом центре города, на площади Хойбро, с которой началась история Копенгагена. Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

«Красный» маршрут: об истории города

Вы увидите дворец Кристиансборг и пройдете через его внутренний двор: в прошлом здесь жили монаршие особы, а сегодня заседают простые парламентарии. Здание Королевской библиотеки, старейшей в городе, удивит новым корпусом: в солнечную погоду вы сами сможете убедиться, что филиал не зря назвали «Черным Бриллиантом». Мы отправимся на Ратушную площадь и осмотрим собор Девы Марии. Поговорим о королевских сокровищах замка Розенборг и о том, какую функцию выполняет Круглая башня. А еще я расскажу о датской кухне и объясню, как так получилось, что аптека стала одним из самых известных ресторанов города.

«Синий» маршрут: чем живет город

Мы пройдем по самой длинной пешеходной улице города и поговорим о брендах Дании — вас удивит количество знакомых названий. Обсудим специфику датского дизайна у стен Музея прикладного искусства. Отправимся в Новую гавань: вы узнаете, как прихоть короля дала начало одному из самых популярных туристических мест в городе. Оспорить это звание может только, пожалуй, статуя русалочки. Другая грань города откроется у действующей военной крепости Кастеллет, где мы поговорим об участии Дании во Второй Мировой. А о связях страны с Россией я расскажу у православной церкви Александра Невского.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше! С картой маршрутов можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Хойбро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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