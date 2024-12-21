Вы увидите дворец Кристиансборг, Королевскую библиотеку, Ратушную площадь, статую русалочки и многое другое. Путешествие начинается на площади Хойбро и погружает вас в историю и современную жизнь города. Гид расскажет о датской кухне, брендах и секретах местного счастья. Выбирайте маршрут и готовьтесь к увлекательному путешествию по Копенгагену
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Посещение главных достопримечательностей
- 📚 Интересные исторические факты
- 🛍️ Узнайте о местных брендах
- 🍽️ Советы по датской кухне
- 🚶♂️ Два уникальных маршрута
Что можно увидеть
- Дворец Кристиансборг
- Королевская библиотека
- Ратушная площадь
- Собор Девы Марии
- Замок Розенборг
- Круглая башня
- Музей прикладного искусства
- Новая гавань
- Статуя русалочки
- Крепость Кастеллет
- Православная церковь Александра Невского
Описание экскурсии
У экскурсии два маршрута, «красный» и «синий», которые проходят в разных частях города. Оба маршрута начинаются в самом центре города, на площади Хойбро, с которой началась история Копенгагена. Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
«Красный» маршрут: об истории города
Вы увидите дворец Кристиансборг и пройдете через его внутренний двор: в прошлом здесь жили монаршие особы, а сегодня заседают простые парламентарии. Здание Королевской библиотеки, старейшей в городе, удивит новым корпусом: в солнечную погоду вы сами сможете убедиться, что филиал не зря назвали «Черным Бриллиантом». Мы отправимся на Ратушную площадь и осмотрим собор Девы Марии. Поговорим о королевских сокровищах замка Розенборг и о том, какую функцию выполняет Круглая башня. А еще я расскажу о датской кухне и объясню, как так получилось, что аптека стала одним из самых известных ресторанов города.
«Синий» маршрут: чем живет город
Мы пройдем по самой длинной пешеходной улице города и поговорим о брендах Дании — вас удивит количество знакомых названий. Обсудим специфику датского дизайна у стен Музея прикладного искусства. Отправимся в Новую гавань: вы узнаете, как прихоть короля дала начало одному из самых популярных туристических мест в городе. Оспорить это звание может только, пожалуй, статуя русалочки. Другая грань города откроется у действующей военной крепости Кастеллет, где мы поговорим об участии Дании во Второй Мировой. А о связях страны с Россией я расскажу у православной церкви Александра Невского.
Кому подходит экскурсия
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше! С картой маршрутов можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия проводится без наушников
- Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно