читать дальше уменьшить преподнесено не как сухая сводка событий, а как занимательная история. оценили приятный голос гида и уместные шутки. зашел и взрослым, и ребенку. отдельное спасибо за полезные советы по посещению разных локаций и местной кухне. не в каждом гиде такое встретишь. будем брать еще, когда куда-нибудь соберемся!

отличный аудиогид! много точек, причем многие не самые очевидные, без него и не нашли бы их. и это я молчу про истории, которые рассказывает гид. очень интересно, забавно и познавательно.