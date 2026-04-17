Копенгаген умеет удивлять: строгие дворцы соседствуют с уютными набережными, а за сдержанным северным характером скрывается особое отношение к жизни.
На прогулке с аудиогидом вы увидите главные достопримечательности и услышите живые истории — без скучных лекций и спешки.
На прогулке с аудиогидом вы увидите главные достопримечательности и услышите живые истории — без скучных лекций и спешки.
Описание аудиогида
В историческом центре Копенгагена причудливо переплетаются королевские традиции, современная архитектура и повседневная жизнь. Вы увидите:
- дворец Кристиансборг
- дворцовый комплекс Амалиенборг
- замок Розенборг
- Копенгагенскую оперу
- канал и набережную Нюхавн
- церковь Фредерика (Мраморную церковь)
- бастион Кастеллет
- знаковые музеи и городские резиденции
Аудиогид будет не только про здания и даты. Он расскажет про людей, привычки и характер города. Вы узнаете:
- почему Дания считается одной из самых счастливых стран
- какая «сказка про Золушку» произошла здесь на самом деле
- есть ли историческая основа у истории о Гамлете
- как датский король стал «тестем Европы»
- что связывает Чарльза Диккенса и Ганса Христиана Андерсена
- почему от здания оперы открестился его архитектор
- куда исчезли средневековые дома Копенгагена
- какой символ викингов вы носите с собой каждый день
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 5051 туриста
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный аудиогид! Очень понравился маршрут и рассказ. И исторические темы затронуты, и современные. Рекомендую 👍
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Т
отличный аудиогид! много точек, причем многие не самые очевидные, без него и не нашли бы их. и это я молчу про истории, которые рассказывает гид. очень интересно, забавно и познавательно.
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спасибо нам понравилось
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