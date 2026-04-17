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По Копенгагену - с аудиогидом в вашем смартфоне

Получить понятное представление о столице Дании и её жизни
Копенгаген умеет удивлять: строгие дворцы соседствуют с уютными набережными, а за сдержанным северным характером скрывается особое отношение к жизни.

На прогулке с аудиогидом вы увидите главные достопримечательности и услышите живые истории — без скучных лекций и спешки.
5
3 отзыва
По Копенгагену - с аудиогидом в вашем смартфоне
По Копенгагену - с аудиогидом в вашем смартфоне
По Копенгагену - с аудиогидом в вашем смартфоне

Описание аудиогида

В историческом центре Копенгагена причудливо переплетаются королевские традиции, современная архитектура и повседневная жизнь. Вы увидите:

  • дворец Кристиансборг
  • дворцовый комплекс Амалиенборг
  • замок Розенборг
  • Копенгагенскую оперу
  • канал и набережную Нюхавн
  • церковь Фредерика (Мраморную церковь)
  • бастион Кастеллет
  • знаковые музеи и городские резиденции

Аудиогид будет не только про здания и даты. Он расскажет про людей, привычки и характер города. Вы узнаете:

  • почему Дания считается одной из самых счастливых стран
  • какая «сказка про Золушку» произошла здесь на самом деле
  • есть ли историческая основа у истории о Гамлете
  • как датский король стал «тестем Европы»
  • что связывает Чарльза Диккенса и Ганса Христиана Андерсена
  • почему от здания оперы открестился его архитектор
  • куда исчезли средневековые дома Копенгагена
  • какой символ викингов вы носите с собой каждый день

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Участник€12
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 5051 туриста
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Андрей
Отличный аудиогид! Очень понравился маршрут и рассказ. И исторические темы затронуты, и современные. Рекомендую 👍
Отличный аудиогид! Очень понравился маршрут и рассказ. И исторические темы затронуты, и современные. Рекомендую 👍
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Т
отличный аудиогид! много точек, причем многие не самые очевидные, без него и не нашли бы их. и это я молчу про истории, которые рассказывает гид. очень интересно, забавно и познавательно.
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преподнесено не как сухая сводка событий, а как занимательная история. оценили приятный голос гида и уместные шутки. зашел и взрослым, и ребенку. отдельное спасибо за полезные советы по посещению разных локаций и местной кухне. не в каждом гиде такое встретишь. будем брать еще, когда куда-нибудь соберемся!

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Ирина
спасибо нам понравилось
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