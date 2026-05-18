Мини-группа
до 3 чел.
Из Александрии: Большой Египетский музей (GEM) + пирамиды в Гизе
Побывать в новом археологическом музее и увидеть главный символ Египта
Начало: На ресепшене отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, во вторник, четверг и воскресенье в 08:30, в пятницу в 08:45
Завтра в 08:30
28 авг в 08:45
$150 за человека
Индивидуальная
Чудеса Каира из Александрии
Начало: Гид заберет вас из вашего отеля в Александрии
«Плато Гизы — самый важный некрополь в древнем Египте, где стоят самые великие пирамиды, такие как: Хеопса, Хефрена, Микриноса и большой Сфинкс»
$150 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
Большой Египетский музей, пирамиды и Старый город
«Окажетесь у главных символов Египта — пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина и Сфинкса»
Завтра в 08:30
28 авг в 07:00
от $236
$295 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
самые лучшие впечатления!
Все на высшем уровне! 👍Пирамиды, верблюды, шведский стол, музей огромное спасибо Вам от экипажа судна Lago do Ledro!
гиду Ахмеду за увлекательную и очень интересную экскурсию, водителю Ахмеду за безопасную и комфортную поездку и конечно же организатору Эмаду!)👍рекомендую всем.
Все на высшем уровне! 👍Пирамиды, верблюды, шведский стол, музей огромное спасибо Вам от экипажа судна Lago do Ledro!
гиду Ахмеду за увлекательную и очень интересную экскурсию, водителю Ахмеду за безопасную и комфортную поездку и конечно же организатору Эмаду!)👍рекомендую всем.
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О
Потрясающая экскурсия!!! Спасибо большое за организацию!! Мы прибыли в порт Александрии на круизном лайнере, в 6:00 нас уже ждал микроавтобус
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Д
Все прошло отлично!
👍👍👍👍👍👍
👍👍👍👍👍👍
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И
Хочу сказать огромное спасибо Эмаду за этот насыщенный и интересный день! Мы никуда не спешили, всё проходило в удобном темпе
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П
Всё было здорово и музей большой египетский впечатлил и само посещение пирамид тоже. Гид Мухамед классный, отлично говорит по-русски, что
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М
Весь тур прошёл очень организованно и увлекательно, огромная благодарность! Гид просто супер, приятный и знающий свой материал человек!
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П
Поездка понравилась, особенно то что внимание было именно мне. Встретили, отвезли к пирамидам в Гизе и в музей. Если возникали вопросы или хотелось что-то добавить, всегда можно было поговорить с гидом, все супер!
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Всего 7 отзывов в Александрии в категории "Пирамида Хефрена"
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Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «Пирамида Хефрена»
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