В Каир — смотреть главные символы Египта и чувствовать масштаб его истории! Вы познакомитесь с богатой коллекцией Египетского музея, побываете у пирамид Гизы и узнаете, как и зачем их строили фараоны. Увидите Сфинкса и храм, что связан с обрядами мумификации. Разберётесь в изготовлении папируса и духов и прогуляетесь по старым районам города.
Описание экскурсии
7:00 — отправление из Александрии
И дорога к городу тысячи минаретов.
9:00 — Большой Египетский музей
Вы увидите сокровища древнеегипетской цивилизации и артефакты, которым уже несколько тысяч лет. Среди них — статуи знаменитых правителей, золотые сокровища Тутанхамона и ценности из гробниц.
11:00 — Зелёная аптека
Познакомитесь с натуральными маслами, травами и традиционной египетской косметикой.
12:00 — пирамиды Гизы и Сфинкс
Окажетесь у главных символов Египта — пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина и Сфинкса.
14:30 — обед
15:15 — Музей папируса
Вы узнаете, как создавали папирус в древности и как это ремесло сохранилось до наших дней.
16:15 — Старый Каир
Прогуляетесь по историческому району с архитектурой прошлых эпох и исламской атмосферой. Увидите купола и минареты средневековых мечетей и каменные тротуары 10 века.
17:30–19:30 — дорога в Александрию
Организационные детали
- Едем на Toyota, Kia или Nissan. В салоне есть питьевая вода
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в музей — $32 за взрослого, $16 за ребёнка
- Территория пирамид — $16 за взрослого, $8 за ребёнка
- Старый Каир — $15 за чел.
- Обед — от $15 за чел. (по желанию)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми — ваша команда гидов в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
