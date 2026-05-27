В Каир — смотреть главные символы Египта и чувствовать масштаб его истории! Вы познакомитесь с богатой коллекцией Египетского музея, побываете у пирамид Гизы и узнаете, как и зачем их строили фараоны. Увидите Сфинкса и храм, что связан с обрядами мумификации. Разберётесь в изготовлении папируса и духов и прогуляетесь по старым районам города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $237 за экскурсию

Описание экскурсии

7:00 — отправление из Александрии

И дорога к городу тысячи минаретов.

9:00 — Большой Египетский музей

Вы увидите сокровища древнеегипетской цивилизации и артефакты, которым уже несколько тысяч лет. Среди них — статуи знаменитых правителей, золотые сокровища Тутанхамона и ценности из гробниц.

11:00 — Зелёная аптека

Познакомитесь с натуральными маслами, травами и традиционной египетской косметикой.

12:00 — пирамиды Гизы и Сфинкс

Окажетесь у главных символов Египта — пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина и Сфинкса.

14:30 — обед

15:15 — Музей папируса

Вы узнаете, как создавали папирус в древности и как это ремесло сохранилось до наших дней.

16:15 — Старый Каир

Прогуляетесь по историческому району с архитектурой прошлых эпох и исламской атмосферой. Увидите купола и минареты средневековых мечетей и каменные тротуары 10 века.

17:30–19:30 — дорога в Александрию

Организационные детали

Едем на Toyota, Kia или Nissan. В салоне есть питьевая вода

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы