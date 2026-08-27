«Африка Сафари Парк»: из Александрии к экзотическим животным

Покормить зверей и понаблюдать за ними вблизи
Всего час с небольшим от Александрии — и вы в сафари-парке, где животные обитают в условиях, приближенных к естественным.

Вы проедете по территории, увидите экзотических обитателей — дикобразов, рысей, попугаев — и сможете покормить некоторых из них, а после при желании пообедаете в ресторане.
«Африка Сафари Парк»: из Александрии к экзотическим животным
«Африка Сафари Парк»: из Александрии к экзотическим животным
«Африка Сафари Парк»: из Александрии к экзотическим животным

Описание трансфер

9:00 — выезд из отеля

10:30 — «Африка Сафари Парк»

На территории — животные из разных уголков мира. Вы проедете по парку на трансфере, понаблюдаете за его обитателями вблизи и сможете покормить некоторых из них. В отдельных случаях животных разрешают погладить.
В парке есть ресторан и кафе.

13:00 — выезд в Александрию

14:30 — обед в ресторане (по желанию)

15:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Александрии и по территории парка, вода, необходимые разрешения и корм для животных
  • Отдельно оплачивается обед и входные билеты — $10 за чел.
  • С вами будет водитель из нашей команды

ежедневно в 09:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Стандартный$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Каждый член нашей команды обладает уникальным опытом и глубокими знаниями о конкретных городах. Это позволяет нам предоставлять гостям наиболее точную и интересную информацию. Мы уверены, что такой подход значительно повысит удовлетворённость наших гостей. Организуем экскурсии в Каире, Александрии, Фаюме, Сиве, Луксоре и Асуане. Всегда готовы помочь и сделать всё на высшем уровне.

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