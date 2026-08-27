Всего час с небольшим от Александрии — и вы в сафари-парке, где животные обитают в условиях, приближенных к естественным.
Вы проедете по территории, увидите экзотических обитателей — дикобразов, рысей, попугаев — и сможете покормить некоторых из них, а после при желании пообедаете в ресторане.
Вы проедете по территории, увидите экзотических обитателей — дикобразов, рысей, попугаев — и сможете покормить некоторых из них, а после при желании пообедаете в ресторане.
Описание трансфер
9:00 — выезд из отеля
10:30 — «Африка Сафари Парк»
На территории — животные из разных уголков мира. Вы проедете по парку на трансфере, понаблюдаете за его обитателями вблизи и сможете покормить некоторых из них. В отдельных случаях животных разрешают погладить.
В парке есть ресторан и кафе.
13:00 — выезд в Александрию
14:30 — обед в ресторане (по желанию)
15:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Александрии и по территории парка, вода, необходимые разрешения и корм для животных
- Отдельно оплачивается обед и входные билеты — $10 за чел.
- С вами будет водитель из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Каждый член нашей команды обладает уникальным опытом и глубокими знаниями о конкретных городах. Это позволяет нам предоставлять гостям наиболее точную и интересную информацию. Мы уверены, что такой подход значительно повысит удовлетворённость наших гостей. Организуем экскурсии в Каире, Александрии, Фаюме, Сиве, Луксоре и Асуане. Всегда готовы помочь и сделать всё на высшем уровне.
Входит в следующие категории Александрии
Похожие экскурсии на ««Африка Сафари Парк»: из Александрии к экзотическим животным»
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
Начало: У вашего отеля в самой Александрии, по согласовани...
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от $180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия - путешествие сквозь века (обед включён)
Спуститься в подземелья, подняться на крепостные стены и насладиться морской кухней
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от $249 за всё до 2 чел.
Групповая
до 14 чел.
Александрия за 1 день: история и море, Ком-эль-Шукафа и Кайт-Бей
Спуститься в катакомбы, осмотреть крепость, мечеть и ту самую библиотеку
Начало: У вашего отеля или в другой точке
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$80 за человека
$55 за человека