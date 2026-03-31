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Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры

Прикоснуться к камням древних цивилизаций и ощутить европейский шик египетского Средиземноморья
В дельте Нила вас ждёт город-порт, где арабский колорит встречается с атмосферой Европы.

Мы проследим историю Александрии от её основания великим Македонским до времён легендарной Клеопатры.

Вы увидите смешение стилей в подземных гробницах, подниметесь на стены крепости, стоящей на месте одного из Семи чудес света, и узнаете, как живёт этот величественный город сегодня.
5
5 отзывов
Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры
Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры
Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры

Описание экскурсии

Катакомбы Ком-эль-Шукафа и Колонна Помпея

Мы спустимся в подземное сокровище 1 века н. э., где египетские традиции переплелись с греко-римскими. Вы узнаете, почему Анубис здесь изображён в доспехах римского воина. Затем увидите гранитный обелиск высотой 30 м и поймёте, как он появился на руинах древнего храма.

Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси и форт Кайт-Бей

Вы рассмотрите изысканную резьбу главной мечети города и узнаете историю мусульманского проповедника, в честь которого она названа. Финальной точкой станет крепость Кайт-Бей, возведённая на руинах легендарного Александрийского маяка. Мы поднимемся на стены форта, чтобы насладиться панорамным видом на море.

Рекомендации и секретные места

Я подготовлю для вас список лучших заведений: от уютных кофеен до рыбных ресторанов. Мы заглянем в лавки со свежими фруктами и традиционными сладостями, чтобы вы почувствовали Александрию на вкус.

Тайминг программы

9:00 — катакомбы
10:05 — колонна Помпея
11:00 — мечеть Абу аль-Аббаса
12:00 — время на обед
13:15 — крепость Кайт-Бей

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном седане (1–2 чел.) или минивэне Toyota с кондиционером (3 чел.)
  • Для групп от 3 до 8 человек требуется доплата за микроавтобус — €20
  • Возможен трансфер из Каира за доплату
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: форт Кайт-Бей — $4 (~360 ₽); Катакомбы — $5 (~450 ₽); Колонна Помпея — $5 (~450 ₽)
  • Питание оплачивается отдельно по желанию
  • Программу можно скорректировать под ваши интересы
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми
Хелми — ваша команда гидов в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 45 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
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5 лет работал переводчиком, что позволило мне отточить навыки общения и сделать мои экскурсии интересными, необычными, запоминающимися. Я и моя команда гидов будем рады поделиться своими знаниями и страстью к истории. Также организуем сафари и водные прогулки с дайвингом в Красном море.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Дата посещения: 21 мар 2026
Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового. Мы посетили катакомбы, греко-римский музей. А так же Хелми дополнил нашу программу римским амфитеатором.
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Все эти объекты оказались интересными. А в сопровождении гида мы смогли больше узнать о тех сокровищах древности, которые мы увидели. Я рекомендую Хелми как замечательного гида и хорошего, образованного человека. С ним было просто приятно прогуляться по Александрии и мы не заметили, как пролетел целый день!

Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового.
Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового.
Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового.
Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового.
Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового.
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Н
Спасибо большое гиду Хэлми за фантастическую экскурсию! Я была в восторге, узнав что в Египте есть не только пирамиды! Очень интересно, познавательно и захватывающе! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям и с удовольствием приеду ещё раз!
Спасибо большое гиду Хэлми за фантастическую экскурсию! Я была в восторге, узнав что в Египте есть
Спасибо большое гиду Хэлми за фантастическую экскурсию! Я была в восторге, узнав что в Египте есть
Спасибо большое гиду Хэлми за фантастическую экскурсию! Я была в восторге, узнав что в Египте есть
Спасибо большое гиду Хэлми за фантастическую экскурсию! Я была в восторге, узнав что в Египте есть
Спасибо большое гиду Хэлми за фантастическую экскурсию! Я была в восторге, узнав что в Египте есть
Спасибо большое гиду Хэлми за фантастическую экскурсию! Я была в восторге, узнав что в Египте есть
Хелми
Хелми
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваши добрые слова, нам очень приятно, что вы наслаждались экскурсией!! Ждём вас вновь!!
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М
Хелми организовал отличную экскурсию для двух пожилых людей. . Приехал вовремя, помогал везде, интересно рассказал, проехали по всем достопримечательностям.. Хороший русский язык, доброжелательное отношение, хорошая подача материала, обязательность. . Огромное спасибо
Хелми организовал отличную экскурсию для двух пожилых людей. . Приехал вовремя, помогал везде, интересно рассказал, проехали
Хелми организовал отличную экскурсию для двух пожилых людей. . Приехал вовремя, помогал везде, интересно рассказал, проехали
Хелми
Хелми
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваши добрые теплые слова, нам очень приятно, что вы наслаждались экскурсией!! Ждём вас вместе вновь!!
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Н
Забронировали экскурсию, нас прекрасно встретили, учитывая наши пожелания провезли по городу, посмотрели и современную и древнюю Александрию. Хелми рассказывал о своем городе с любовью и восторженностью и заряжал нас на
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всю поездку. эрудирован, отвечал на все наши вопросы и несмотря на состояние города оставил приятное впечатление не только от города, но и от того какие в этом городе живут люди- разные, но а том числе верящие что жить будет лучше

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Виктор
Организация мероприятия на высоком уровне, приехали вовремя, автомобиль комфортный, гид рассказывал интересно и увлекательно. Большое спасибо организатору Хельми, гиду Ахмеду и водителю Омару за приятно проведенное время.
Хелми
Хелми
Ответ организатора:
Спасибо большое! Нам невероятно приятно читать, что вам было комфортно и уютно. Надеемся, вы увезли с собой только хорошие впечатления. Будем рады снова принять вас!
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Входит в следующие категории Александрии

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