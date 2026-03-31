Мы спустимся в подземное сокровище 1 века н. э., где египетские традиции переплелись с греко-римскими. Вы узнаете, почему Анубис здесь изображён в доспехах римского воина. Затем увидите гранитный обелиск высотой 30 м и поймёте, как он появился на руинах древнего храма.
Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси и форт Кайт-Бей
Вы рассмотрите изысканную резьбу главной мечети города и узнаете историю мусульманского проповедника, в честь которого она названа. Финальной точкой станет крепость Кайт-Бей, возведённая на руинах легендарного Александрийского маяка. Мы поднимемся на стены форта, чтобы насладиться панорамным видом на море.
Рекомендации и секретные места
Я подготовлю для вас список лучших заведений: от уютных кофеен до рыбных ресторанов. Мы заглянем в лавки со свежими фруктами и традиционными сладостями, чтобы вы почувствовали Александрию на вкус.
Тайминг программы
9:00 — катакомбы 10:05 — колонна Помпея 11:00 — мечеть Абу аль-Аббаса 12:00 — время на обед 13:15 — крепость Кайт-Бей
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном седане (1–2 чел.) или минивэне Toyota с кондиционером (3 чел.)
Для групп от 3 до 8 человек требуется доплата за микроавтобус — €20
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми — ваша команда гидов в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 45 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог.
До своего пути в туризме я читать дальшеуменьшить
5 лет работал переводчиком, что позволило мне отточить навыки общения и сделать мои экскурсии интересными, необычными, запоминающимися.
Я и моя команда гидов будем рады поделиться своими знаниями и страстью к истории. Также организуем сафари и водные прогулки с дайвингом в Красном море.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елизавета
Дата посещения: 21 мар 2026
Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового. Мы посетили катакомбы, греко-римский музей. А так же Хелми дополнил нашу программу римским амфитеатором. читать дальшеуменьшить
Все эти объекты оказались интересными. А в сопровождении гида мы смогли больше узнать о тех сокровищах древности, которые мы увидели. Я рекомендую Хелми как замечательного гида и хорошего, образованного человека. С ним было просто приятно прогуляться по Александрии и мы не заметили, как пролетел целый день!
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Н
Наталия
Спасибо большое гиду Хэлми за фантастическую экскурсию! Я была в восторге, узнав что в Египте есть не только пирамиды! Очень интересно, познавательно и захватывающе! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям и с удовольствием приеду ещё раз!
Хелми
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваши добрые слова, нам очень приятно, что вы наслаждались экскурсией!! Ждём вас вновь!!
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М
Мария
Хелми организовал отличную экскурсию для двух пожилых людей. . Приехал вовремя, помогал везде, интересно рассказал, проехали по всем достопримечательностям.. Хороший русский язык, доброжелательное отношение, хорошая подача материала, обязательность. . Огромное спасибо
Хелми
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваши добрые теплые слова, нам очень приятно, что вы наслаждались экскурсией!! Ждём вас вместе вновь!!
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Н
Наташа
Забронировали экскурсию, нас прекрасно встретили, учитывая наши пожелания провезли по городу, посмотрели и современную и древнюю Александрию. Хелми рассказывал о своем городе с любовью и восторженностью и заряжал нас на читать дальшеуменьшить
всю поездку. эрудирован, отвечал на все наши вопросы и несмотря на состояние города оставил приятное впечатление не только от города, но и от того какие в этом городе живут люди- разные, но а том числе верящие что жить будет лучше
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Виктор
Организация мероприятия на высоком уровне, приехали вовремя, автомобиль комфортный, гид рассказывал интересно и увлекательно. Большое спасибо организатору Хельми, гиду Ахмеду и водителю Омару за приятно проведенное время.
Хелми
Ответ организатора:
Спасибо большое! Нам невероятно приятно читать, что вам было комфортно и уютно. Надеемся, вы увезли с собой только хорошие впечатления. Будем рады снова принять вас!
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