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Групповая
9 часов
Дахаб 4 в 1: каньон, верблюды, снорклинг, обед - активный отдых на природе
Погрузитесь в приключение с экскурсией Дахаб 4 в 1: от каньона Towailat до волшебных Трех бассейнов, завершая днем верхом на верблюдах
Расписание: Ежедневно в 07:30
$34 за человека
Круиз
4.5 часа
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол» в Дахабе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Красному морю с захватывающим сноркелингом и изысканным обедом на борту
Начало: South Sinai Governorate 8771301, Egypt
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
5 часов
Снорклинг в Три бассейна Дахаба: незабываемое погружение и обед
Погрузитесь в мир подводной красоты Дахаба с гидом. Три бассейна ждут вас с кораллами, рыбами и обедом с видом на океан
Начало: По договоренности
«Отдохните, посетив ближайший ресторан, чтобы пообедать и выпить»
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$29 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Дахабе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 45.
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