Индивидуальная
до 3 чел.
Восхождение на гору Моисея и посещение монастыря св. Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
«Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение»
Завтра в 21:00
4 мая в 21:00
$400 за всё до 3 чел.
Групповая
Гора Моисея и монастырь св. Екатерины
Встретьте восход на священной горе Моисея и исследуйте древний монастырь св. Екатерины. Погрузитесь в атмосферу святости и красоты
«Приглашаем совершить восхождение на легендарную гору, которую монахи называют священным пиком»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$52 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дахаба - в монастырь Святой Екатерины
Посетите монастырь Святой Екатерины и поднимитесь на гору Моисея, чтобы насладиться закатом и звёздным небом. Духовное путешествие в сердце Синая ждёт вас
Начало: У вашего места проживания
«После обеда «тихий час» — вы насладитесь духовной атмосферой и послушаете инструкцию о подъёме на гору Моисея»
5 мая в 08:00
7 мая в 08:00
$382 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AALEKSEI24 ноября 2024Всем доброго дня! Немного поделюсь своими впечатлениями от поездки к горе Синай, подъема на гору Моисея и посещения после спуска с
- ММарина10 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при
- ЛЛариса9 января 2023Отличная экскурсия,очень понравилась организация-все проходило четко. Гид Богдан(ну так нам перевели имя)рассказывал по дороге много интересного,причем очень интересно рассказывал!! Сам
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Треккинг и походы»
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