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горы, монастыря святой Екатерины! Впервые заказывал экскурсию самостоятельно, без агентств и рекомендаций, поэтому немного переживал по поводу реализации и качества оказываемой услуги. Перечитав действующие предложения на экскурсии к горе Моисея, остановился на сайте tripster. Написав организатору планируемой поездки Валиду, с указанием желаемой даты посещения святого места, быстро получил ответ с уточняющими вопросами по планируемой дате и количеству человек. Заказывал за день до предполагаемой поездки. Стоимость приключения 400 единиц. неважно из Шарма или Дахаба (мы с супругой вдвоем выезжали из Дахаба). (88 предоплата, 312 во время следования по маршруту в микроавтобусе). Ровно вовремя, как договаривались, минута в минуту подъехал отличный новый микроавтобус с гидом-экскурсоводом, отлично говорящем на русском языке, Мохаммедом. Доехали быстро, комфортно, немного поспали в дороге, рекомендую поспать, дальше времени не представится. Как приехали к горе, остановка у туалета и кафе. Мохаммед очень хорошо рассказывает историю (легенду) Египта и горы Синай, Моисея и святой Екатерины. Далее одни из первых мы проследовали к стоянке у горы на микроавтобусе, Мохаммед познакомил нас с гидом-проводником Магди и начался наш путь на Гору. Очень понравился добродушный позитивный гид Магди, постоянно проживающий в деревне у горы Синай и ежедневно, кроме выходных пятницы и воскресенья, сопровождающий VIP группы по маршруту. Мы поднимались на гору практически в полном молчании, специально не брали фонари, без них вполне комфортно. На пути хорошо освещает луна и звезды. Ощущениями подъема, встречи рассвета на горе и спуска к монастырю делиться не стану, чтобы не спойлерить, и чтобы у каждого была возможность без сравнений получить собственное впечатление от пройденного пути. После спуска с горы, у монастыря, нас снова встретил гид-экскурсовод Мохаммед и мы, попрощавшись с Магди, под историческое повествование Мохаммеда, стали пить чай и ждать открытие в 8.45 монастыря святой Екатерины. Впечатления от всей поездки отличные! Нам очень понравилось! Плюсы: везде проходили первые, без очереди, организаторы Топ. (первые, что на гору, на самой горе классное уединенное место встречи восхода; что в монастыре, даже в места временно закрытые для посещения туристов (паломников). Минусы: есть, но для нас они были абсолютно несущественны, о них не буду. СОВЕТ!!!: берите теплые вещи (шапку, перчатки, куртку, теплые штаны, термобелье) Мы не брали, прилетели на легке, пришлось заранее готовиться и не прогадали, купили в Дахабе на рынке шапки, перчатки, пончо и теплые штаны, термобелья конечно не хватало. И главное удобную обувь, желательно нескользящую, для трекинга, но мы были в обычных беговых кроссовках и в принципе тоже норм, проскользили пару раз, к радости обошлось без травм. На подъеме в гору тепло, некоторые идут в шортах и сланцах - это ошибка!!! Старт на подъем в гору начинается в 01.30 - 2.00 часа ночи, мы очень быстро добрались до вершины и до восхода оставалось 2,5 часа. Вот тут и начинается холод, температура опускается до +2(-2) С, даже боле-менее подготовленным, нам пришлось брать 2 одеяла в аренду (по 2$) чтобы сохранить тепло в ожидании рассвета. Они, кстати, хорошо пригодились, мы подстелили их на вершине и встречали рассвет. (не забудьте взять разменные купюры, везде принято оставлять чаевые, если всё понравилось, и гиду Магди, и водителю трансфера, но это, конечно же, на усмотрение каждого) Всё очень понравилось, респект организаторам!