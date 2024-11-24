Треккинг в Дахабе

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Дахабе, цены от $52. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
На автобусе
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Восхождение на гору Моисея и посещение монастыря св. Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
«Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение»
Завтра в 21:00
4 мая в 21:00
$400 за всё до 3 чел.
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
18 часов
Групповая
Гора Моисея и монастырь св. Екатерины
Встретьте восход на священной горе Моисея и исследуйте древний монастырь св. Екатерины. Погрузитесь в атмосферу святости и красоты
«Приглашаем совершить восхождение на легендарную гору, которую монахи называют священным пиком»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$52 за человека
Из Дахаба - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дахаба - в монастырь Святой Екатерины
Посетите монастырь Святой Екатерины и поднимитесь на гору Моисея, чтобы насладиться закатом и звёздным небом. Духовное путешествие в сердце Синая ждёт вас
Начало: У вашего места проживания
«После обеда «тихий час» — вы насладитесь духовной атмосферой и послушаете инструкцию о подъёме на гору Моисея»
5 мая в 08:00
7 мая в 08:00
$382 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    ALEKSEI
    24 ноября 2024
    Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
    Всем доброго дня! Немного поделюсь своими впечатлениями от поездки к горе Синай, подъема на гору Моисея и посещения после спуска с
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    горы, монастыря святой Екатерины! Впервые заказывал экскурсию самостоятельно, без агентств и рекомендаций, поэтому немного переживал по поводу реализации и качества оказываемой услуги. Перечитав действующие предложения на экскурсии к горе Моисея, остановился на сайте tripster. Написав организатору планируемой поездки Валиду, с указанием желаемой даты посещения святого места, быстро получил ответ с уточняющими вопросами по планируемой дате и количеству человек. Заказывал за день до предполагаемой поездки. Стоимость приключения 400 единиц. неважно из Шарма или Дахаба (мы с супругой вдвоем выезжали из Дахаба). (88 предоплата, 312 во время следования по маршруту в микроавтобусе). Ровно вовремя, как договаривались, минута в минуту подъехал отличный новый микроавтобус с гидом-экскурсоводом, отлично говорящем на русском языке, Мохаммедом. Доехали быстро, комфортно, немного поспали в дороге, рекомендую поспать, дальше времени не представится. Как приехали к горе, остановка у туалета и кафе. Мохаммед очень хорошо рассказывает историю (легенду) Египта и горы Синай, Моисея и святой Екатерины. Далее одни из первых мы проследовали к стоянке у горы на микроавтобусе, Мохаммед познакомил нас с гидом-проводником Магди и начался наш путь на Гору. Очень понравился добродушный позитивный гид Магди, постоянно проживающий в деревне у горы Синай и ежедневно, кроме выходных пятницы и воскресенья, сопровождающий VIP группы по маршруту. Мы поднимались на гору практически в полном молчании, специально не брали фонари, без них вполне комфортно. На пути хорошо освещает луна и звезды. Ощущениями подъема, встречи рассвета на горе и спуска к монастырю делиться не стану, чтобы не спойлерить, и чтобы у каждого была возможность без сравнений получить собственное впечатление от пройденного пути. После спуска с горы, у монастыря, нас снова встретил гид-экскурсовод Мохаммед и мы, попрощавшись с Магди, под историческое повествование Мохаммеда, стали пить чай и ждать открытие в 8.45 монастыря святой Екатерины. Впечатления от всей поездки отличные! Нам очень понравилось! Плюсы: везде проходили первые, без очереди, организаторы Топ. (первые, что на гору, на самой горе классное уединенное место встречи восхода; что в монастыре, даже в места временно закрытые для посещения туристов (паломников). Минусы: есть, но для нас они были абсолютно несущественны, о них не буду. СОВЕТ!!!: берите теплые вещи (шапку, перчатки, куртку, теплые штаны, термобелье) Мы не брали, прилетели на легке, пришлось заранее готовиться и не прогадали, купили в Дахабе на рынке шапки, перчатки, пончо и теплые штаны, термобелья конечно не хватало. И главное удобную обувь, желательно нескользящую, для трекинга, но мы были в обычных беговых кроссовках и в принципе тоже норм, проскользили пару раз, к радости обошлось без травм. На подъеме в гору тепло, некоторые идут в шортах и сланцах - это ошибка!!! Старт на подъем в гору начинается в 01.30 - 2.00 часа ночи, мы очень быстро добрались до вершины и до восхода оставалось 2,5 часа. Вот тут и начинается холод, температура опускается до +2(-2) С, даже боле-менее подготовленным, нам пришлось брать 2 одеяла в аренду (по 2$) чтобы сохранить тепло в ожидании рассвета. Они, кстати, хорошо пригодились, мы подстелили их на вершине и встречали рассвет. (не забудьте взять разменные купюры, везде принято оставлять чаевые, если всё понравилось, и гиду Магди, и водителю трансфера, но это, конечно же, на усмотрение каждого) Всё очень понравилось, респект организаторам!

    Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!Всем доброго дня!
  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при
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    восхождении на гору! Следует отметить, что экскурсия сложная, для людей неподготовленных в плане долгой ходьбы, будет действительно тяжело. Но на помощь есть бедуины, предлагающие верблюдов за дополнительную плату. Обязательно нужно брать теплые вещи: термоболелье/теплая кофта, куртка, шапка,шарф, на горе стоять в ожидании восхода солнца холодно! Рекомендую экскурсию, пройдя 7 км наверх по горам и обратно точно придет просветление:)

    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибоЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибоЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибоЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибоЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибоЭкскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо
  • Л
    Лариса
    9 января 2023
    Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
    Отличная экскурсия,очень понравилась организация-все проходило четко. Гид Богдан(ну так нам перевели имя)рассказывал по дороге много интересного,причем очень интересно рассказывал!! Сам
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    подъем достаточно сложный,мы вроде и подготовленные туристы,но тоже было сложно,особенно последние ступени наверх,а их аж 755. Но это стоит того!! Попробуйте и вы не пожалеете!! Трипстеру,а точнее Валиду,огромное спасибо за экскурсию! Не первый раз пользуемся Трипстером,и всегда все на высоте!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Треккинг и походы»

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