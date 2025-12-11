Групповая
Лучший выборИз Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 03:00
13 дек в 03:00
15 дек в 03:00
$257 за человека
Групповая
Групповая экскурсия на гору Синай
Восхождение на Гору Синай и посещение монастыря Святой Екатерины - уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: На въезде в Дахаб от бензозаправки Take5
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Завтра в 23:00
14 дек в 23:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба
Откройте для себя величие Каира без долгих поездок! За час вы окажетесь в столице Египта, чтобы увидеть пирамиды, Сфинкса и другие сокровища
Начало: В вашем отеле
13 дек в 04:30
14 дек в 04:30
от $950 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дахабе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дахабе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дахабу в декабре 2025
Сейчас в Дахабе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 950. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Забронируйте экскурсию в Дахабе на 2025 год для иностранцев, 12 ⭐ отзывов, цены от $30. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль