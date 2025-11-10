Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии из Дахаба в Луксор - март, апрель, октябрь и ноябрь. В это время года условия наиболее комфортны для осмотра достопримечательностей и путешествий на самолёте.

Путешествие из Дахаба в Луксор на самолёте - это уникальная возможность за один день посетить знаменитые достопримечательности Древнего Египта. Вместе с гидом вы исследуете Карнакский храм, Луксорский храм и Долину

царей. В стоимость экскурсии включены авиабилеты, трансферы, входные билеты и обед. Не упустите шанс прикоснуться к истории и насладиться красотой древних памятников. Экскурсия подходит для всех, кто хочет провести день в окружении древностей и загадок

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Примерный тайминг

03:00 выезд из отеля на индивидуальном трансфере в аэропорт

06:00 вылет, в пути 1 час

07:15–07:30 встреча с гидом в зоне прилёта (будет ожидать с именной табличкой)

08:00–09:30 посещение Карнакского святилища – крупнейшего храмового комплекса Древнего Египта

11:00–12:00 обед

12:30–13:30 по желанию прогулка по Нилу и посещение Бананового острова

14:00–14:15 колоссы Мемнона (проездом)

14:45–15:15 храм Хатшепсут: вы узнаете, почему его называют «святая святых», или «Джесер-Джесеру»

15:30–16:30 Долина царей

16:30–18:30 свободное время, посещение алебастровой фабрики, шопинг

20:00 обратный рейс

21:00 трансфер в отель

Организационные детали

Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее

Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии для бронирования авиабилетов, инструкцию пришлём

Оплатить экскурсию также возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка

Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Дахаба проходит на комфортабельном минивэне Toyota

По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников с доплатой $300 за чел.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

авиабилеты

трансферы

входные билеты

сопровождение гида

обед

Оплачивается дополнительно

напитки

прогулка по Нилу (стоимость зависит от сезона и других факторов)

Для этой экскурсии обязательно нужна египетская виза: оформление по прилету в Египет — 25$, оформление после прилета — 30$ (с учетом штрафа)