Погрузитесь в атмосферу древнего Луксора с гидом, посетите Карнакский храм и Долину царей за один день
Путешествие из Дахаба в Луксор на самолёте - это уникальная возможность за один день посетить знаменитые достопримечательности Древнего Египта. Вместе с гидом вы исследуете Карнакский храм, Луксорский храм и Долину читать дальше
царей. В стоимость экскурсии включены авиабилеты, трансферы, входные билеты и обед. Не упустите шанс прикоснуться к истории и насладиться красотой древних памятников. Экскурсия подходит для всех, кто хочет провести день в окружении древностей и загадок
5 причин купить эту экскурсию
✈️ Быстрое путешествие на самолёте
🏛️ Посещение знаменитых храмов
🗺️ Услуги опытного гида
🍽️ Обед включён
🚐 Комфортабельные трансферы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии из Дахаба в Луксор - март, апрель, октябрь и ноябрь. В это время года условия наиболее комфортны для осмотра достопримечательностей и путешествий на самолёте.
03:00 выезд из отеля на индивидуальном трансфере в аэропорт 06:00 вылет, в пути 1 час 07:15–07:30 встреча с гидом в зоне прилёта (будет ожидать с именной табличкой) 08:00–09:30 посещение Карнакского святилища – крупнейшего храмового комплекса Древнего Египта 11:00–12:00 обед 12:30–13:30 по желанию прогулка по Нилу и посещение Бананового острова 14:00–14:15 колоссы Мемнона (проездом) 14:45–15:15 храм Хатшепсут: вы узнаете, почему его называют «святая святых», или «Джесер-Джесеру» 15:30–16:30 Долина царей 16:30–18:30 свободное время, посещение алебастровой фабрики, шопинг 20:00 обратный рейс 21:00 трансфер в отель
Организационные детали
Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее
Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии для бронирования авиабилетов, инструкцию пришлём
Оплатить экскурсию также возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Дахаба проходит на комфортабельном минивэне Toyota
По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников с доплатой $300 за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
авиабилеты
трансферы
входные билеты
сопровождение гида
обед
Оплачивается дополнительно
напитки
прогулка по Нилу (стоимость зависит от сезона и других факторов)
Для этой экскурсии обязательно нужна египетская виза: оформление по прилету в Египет — 25$, оформление после прилета — 30$ (с учетом штрафа)
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Дахабе
Провели экскурсии для 4163 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!