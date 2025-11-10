Мои заказы

Из Дахаба в Луксор - на самолёте (всё включено)

Погрузитесь в атмосферу древнего Луксора с гидом, посетите Карнакский храм и Долину царей за один день
Путешествие из Дахаба в Луксор на самолёте - это уникальная возможность за один день посетить знаменитые достопримечательности Древнего Египта. Вместе с гидом вы исследуете Карнакский храм, Луксорский храм и Долину
царей. В стоимость экскурсии включены авиабилеты, трансферы, входные билеты и обед. Не упустите шанс прикоснуться к истории и насладиться красотой древних памятников. Экскурсия подходит для всех, кто хочет провести день в окружении древностей и загадок

5 причин купить эту экскурсию

  • ✈️ Быстрое путешествие на самолёте
  • 🏛️ Посещение знаменитых храмов
  • 🗺️ Услуги опытного гида
  • 🍽️ Обед включён
  • 🚐 Комфортабельные трансферы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии из Дахаба в Луксор - март, апрель, октябрь и ноябрь. В это время года условия наиболее комфортны для осмотра достопримечательностей и путешествий на самолёте.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Карнакский храм
  • Луксорский храм
  • Долина царей
  • Колоссы Мемнона
  • Храм Хатшепсут

Описание экскурсии

Примерный тайминг

03:00 выезд из отеля на индивидуальном трансфере в аэропорт
06:00 вылет, в пути 1 час
07:15–07:30 встреча с гидом в зоне прилёта (будет ожидать с именной табличкой)
08:00–09:30 посещение Карнакского святилища – крупнейшего храмового комплекса Древнего Египта
11:00–12:00 обед
12:30–13:30 по желанию прогулка по Нилу и посещение Бананового острова
14:00–14:15 колоссы Мемнона (проездом)
14:45–15:15 храм Хатшепсут: вы узнаете, почему его называют «святая святых», или «Джесер-Джесеру»
15:30–16:30 Долина царей
16:30–18:30 свободное время, посещение алебастровой фабрики, шопинг
20:00 обратный рейс
21:00 трансфер в отель

Организационные детали

Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее

  • Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии для бронирования авиабилетов, инструкцию пришлём
  • Оплатить экскурсию также возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
  • Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Дахаба проходит на комфортабельном минивэне Toyota
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников с доплатой $300 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • авиабилеты
  • трансферы
  • входные билеты
  • сопровождение гида
  • обед

Оплачивается дополнительно

  • напитки
  • прогулка по Нилу (стоимость зависит от сезона и других факторов)

Для этой экскурсии обязательно нужна египетская виза: оформление по прилету в Египет — 25$, оформление после прилета — 30$ (с учетом штрафа)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид
Валид — ваша команда гидов в Дахабе
Провели экскурсии для 4163 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Входит в следующие категории Дахаба

