Петра: путешествие в древний город Петра (Petra) — древний город, высеченный прямо в скалах, и одно из самых удивительных мест планеты, включённое в список семи новых чудес света. Программа тура начинается с трансфера из Шарм-эль-Шейха в город Табу, после чего вы отправитесь на пароме до иорданского порта Акаба. По дороге открываются живописные виды сразу на три страны: Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию. Прибытие в Акабу и прохождение границы, затем переезд в Петру на комфортабельном автобусе с кондиционером через пустыню Вади Рам. Вас ждёт пешая прогулка по каньону Сик (1200 м) — дороге к Петре, а также экскурсия по этому древнему городу, где вы увидите пещерные дома и храмы, высеченные в скалах, культовые сооружения древности, величественный амфитеатр, вмещающий до 8 000 зрителей, византийскую церковь, римские колоннады и многое другое. После экскурсии вас ожидает обед в ресторане, а затем возвращение в Акабу, паром в Табу и трансфер в Шарм-эль-Шейх. Важная информация:

• Дни экскурсии: понедельник, среда, суббота • Взять с собой:

Паспорт — Вода и перекус (можно заказать завтрак-бокс в отеле) — Одежда по сезону (летом – жакет/кофта, в автобусе работают кондиционеры) — Удобная обувь — Фото- и видеотехника — Деньги на личные расходы.