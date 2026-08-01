Погрузитесь в историю, посетив древний город Петра, высеченный в скалах и включённый в список семи новых чудес света.
В программе тура — трансфер из Шарм-эль-Шейха, паром до Акабы, пешая прогулка по каньону Сик и экскурсия по впечатляющим памятникам древности. Насладитесь обедом в ресторане и вернитесь в отель, полные незабываемых впечатлений.
В программе тура — трансфер из Шарм-эль-Шейха, паром до Акабы, пешая прогулка по каньону Сик и экскурсия по впечатляющим памятникам древности. Насладитесь обедом в ресторане и вернитесь в отель, полные незабываемых впечатлений.
Описание экскурсии
Петра: путешествие в древний город Петра (Petra) — древний город, высеченный прямо в скалах, и одно из самых удивительных мест планеты, включённое в список семи новых чудес света. Программа тура начинается с трансфера из Шарм-эль-Шейха в город Табу, после чего вы отправитесь на пароме до иорданского порта Акаба. По дороге открываются живописные виды сразу на три страны: Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию. Прибытие в Акабу и прохождение границы, затем переезд в Петру на комфортабельном автобусе с кондиционером через пустыню Вади Рам. Вас ждёт пешая прогулка по каньону Сик (1200 м) — дороге к Петре, а также экскурсия по этому древнему городу, где вы увидите пещерные дома и храмы, высеченные в скалах, культовые сооружения древности, величественный амфитеатр, вмещающий до 8 000 зрителей, византийскую церковь, римские колоннады и многое другое. После экскурсии вас ожидает обед в ресторане, а затем возвращение в Акабу, паром в Табу и трансфер в Шарм-эль-Шейх. Важная информация:
• Дни экскурсии: понедельник, среда, суббота • Взять с собой:
Паспорт — Вода и перекус (можно заказать завтрак-бокс в отеле) — Одежда по сезону (летом – жакет/кофта, в автобусе работают кондиционеры) — Удобная обувь — Фото- и видеотехника — Деньги на личные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скальный храм-мавзолей Эль-Хазне
- Гробницы
- Пустыня Вади Рам
- Цветной каньон (ущелье Сик)
- Пещерные дома и храмы
- Амфитеатр
- Византийская церковь
- Римские колоннады
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер из/в отель
- Входные билеты
- Билеты на паром
- Таможенные расходы
- Обед в ресторане
Что не входит в цену
- Посещение верхней горы (вид на Сокровищницу с противоположной горы)
- Поездка на верблюдах
- Напитки во время обеда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в г. Дахаб, мухафаза Южный Синай
Завершение: Ваш отель в г. Дахаб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Дни экскурсии: понедельник, среда, суббота
- Взять с собой:
- Паспорт
- Вода и перекус (можно заказать завтрак-бокс в отеле)
- Одежда по сезону (летом - жакет/кофта, в автобусе работают кондиционеры)
- Удобная обувь
- Фото - и видеотехника
- Деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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