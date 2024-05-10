Экскурсии выходного дня в Дахабе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Дахабе, цены от €65. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Восхождение на гору Моисея и посещение монастыря св. Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
Завтра в 21:00
8 июля в 21:00
280 за всё до 3 чел.
Урок виндсерфинга в Дахабе
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Виндсерфинг в Дахабе: обучение с профессионалом
Тёплое море, хороший ветер и песчаные пляжи Дахаба - идеальные условия для виндсерфинга. Под руководством чемпиона России вы освоите все необходимые навыки
Начало: На виндсерфинг-станции в Дахабе
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
65 за человека
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: во вторник, среду и субботу в 03:00
9 июля в 03:00
10 июля в 03:00
$260 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при
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    восхождении на гору! Следует отметить, что экскурсия сложная, для людей неподготовленных в плане долгой ходьбы, будет действительно тяжело. Но на помощь есть бедуины, предлагающие верблюдов за дополнительную плату. Обязательно нужно брать теплые вещи: термоболелье/теплая кофта, куртка, шапка,шарф, на горе стоять в ожидании восхода солнца холодно! Рекомендую экскурсию, пройдя 7 км наверх по горам и обратно точно придет просветление:)

  • Л
    Лариса
    9 января 2023
    Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
    Отличная экскурсия,очень понравилась организация-все проходило четко. Гид Богдан(ну так нам перевели имя)рассказывал по дороге много интересного,причем очень интересно рассказывал!! Сам
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    подъем достаточно сложный,мы вроде и подготовленные туристы,но тоже было сложно,особенно последние ступени наверх,а их аж 755. Но это стоит того!! Попробуйте и вы не пожалеете!! Трипстеру,а точнее Валиду,огромное спасибо за экскурсию! Не первый раз пользуемся Трипстером,и всегда все на высоте!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дахабе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
  2. Урок виндсерфинга в Дахабе
  3. Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Какие места ещё посмотреть в Дахабе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Гора Моисея
  2. Петра
  3. Рас-Мохаммед
  4. Синай
Сколько стоит экскурсия по Дахабу в июле 2024
Сейчас в Дахабе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 280. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.25 из 5
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