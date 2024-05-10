1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Восхождение на гору Моисея и посещение монастыря св. Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
Завтра в 21:00
8 июля в 21:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Виндсерфинг в Дахабе: обучение с профессионалом
Тёплое море, хороший ветер и песчаные пляжи Дахаба - идеальные условия для виндсерфинга. Под руководством чемпиона России вы освоите все необходимые навыки
Начало: На виндсерфинг-станции в Дахабе
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
€65 за человека
Групповая
13 часов
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: во вторник, среду и субботу в 03:00
9 июля в 03:00
10 июля в 03:00
$260 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина10 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при
- ЛЛариса9 января 2023Отличная экскурсия,очень понравилась организация-все проходило четко. Гид Богдан(ну так нам перевели имя)рассказывал по дороге много интересного,причем очень интересно рассказывал!! Сам
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «На выходные»
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