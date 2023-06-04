Три бассейна Дахаба
Плавайте в неглубоких лагунах — места для снорклинга Три бассейна в Дахабе. Исследуйте воды с помощью профессионального гида по сноркелингу. Полюбуйтесь потусторонними формами органной трубы и мозговых кораллов. Найдите впечатляющую крылатку и красочную рыбу-попугая в коралловом саду. Наслаждайтесь видом на океан, обедая на пляже.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Три бассейна: откройте мир потрясающих форм и красок.
- Исследуйте воды Трех бассейнов и поразитесь разнообразию рифовых рыб и беспозвоночных. Сделайте перерыв на обед на пляже, а затем вернитесь в воду, чтобы еще раз заняться сноркелингом. Начните свой снорклинг-тур с удобного пикапа из вашего отеля в Дахабе и отправляйтесь в Три бассейна — одно из самых популярных мест для дайвинга и снорклинга в этом районе. Проведите день, любуясь подводным миром этих 3 песчаных лагун, наблюдая за разноцветными рыбками, плавающими среди интересных коралловых образований.
- Исследуйте все 3 бассейна, прежде чем отправиться в коралловую лагуну, отличное место для подводной фотографии. Отдохните, посетив ближайший ресторан, чтобы пообедать и выпить. Затем вернитесь в воду для еще одного сеанса подводного плавания с вашим гидом. Плавайте с маской и трубкой еще час, исследуя окрестности Трех бассейнов. После погружения с маской и трубкой вернитесь в ресторан, где вы сможете провести некоторое время, отдыхая на солнце, прежде чем отправиться обратно в свой отель в Дахабе.
Важная информация:
- Инструктор: Русский язык.
- Не забудьте взять с собой: комфортную обувь, солнцезащитные очки, летняя шляпа, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, снаряжение для сноркелинга.
- Проход без очереди через экспресс-контроль безопасности.
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и высадка
- Трансфер на автомобиле с кондиционером
- Профессиональный гид по снорклингу
- Обед «шведский стол»
- Что не входит
- Снаряжение для подводного плавания
- Напитки в ресторане
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Инструктор: Русский язык
- Не забудьте взять с собой: комфортную обувь, солнцезащитные очки, летняя шляпа, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, снаряжение для сноркелинга
- Проход без очереди через экспресс-контроль безопасности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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