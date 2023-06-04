Три бассейна Дахаба: Cнорклинг-тур с гидом + обед

Три бассейна Дахаба

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Ответы на вопросы
Плавайте в неглубоких лагунах — места для снорклинга Три бассейна в Дахабе. Исследуйте воды с помощью профессионального гида по сноркелингу. Полюбуйтесь потусторонними формами органной трубы и мозговых кораллов. Найдите впечатляющую крылатку и красочную рыбу-попугая в коралловом саду. Наслаждайтесь видом на океан, обедая на пляже.
Три бассейна Дахаба: Cнорклинг-тур с гидом + обед
Три бассейна Дахаба: Cнорклинг-тур с гидом + обед
Три бассейна Дахаба: Cнорклинг-тур с гидом + обед
Три бассейна Дахаба: Cнорклинг-тур с гидом + обед
Три бассейна Дахаба: Cнорклинг-тур с гидом + обед
Три бассейна Дахаба: Cнорклинг-тур с гидом + обед
Ближайшие даты:
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Три бассейна: откройте мир потрясающих форм и красок.
  • Исследуйте воды Трех бассейнов и поразитесь разнообразию рифовых рыб и беспозвоночных. Сделайте перерыв на обед на пляже, а затем вернитесь в воду, чтобы еще раз заняться сноркелингом. Начните свой снорклинг-тур с удобного пикапа из вашего отеля в Дахабе и отправляйтесь в Три бассейна — одно из самых популярных мест для дайвинга и снорклинга в этом районе. Проведите день, любуясь подводным миром этих 3 песчаных лагун, наблюдая за разноцветными рыбками, плавающими среди интересных коралловых образований.
  • Исследуйте все 3 бассейна, прежде чем отправиться в коралловую лагуну, отличное место для подводной фотографии. Отдохните, посетив ближайший ресторан, чтобы пообедать и выпить. Затем вернитесь в воду для еще одного сеанса подводного плавания с вашим гидом. Плавайте с маской и трубкой еще час, исследуя окрестности Трех бассейнов. После погружения с маской и трубкой вернитесь в ресторан, где вы сможете провести некоторое время, отдыхая на солнце, прежде чем отправиться обратно в свой отель в Дахабе.

Важная информация:

  • Инструктор: Русский язык.
  • Не забудьте взять с собой: комфортную обувь, солнцезащитные очки, летняя шляпа, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, снаряжение для сноркелинга.
  • Проход без очереди через экспресс-контроль безопасности.

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Трансфер на автомобиле с кондиционером
  • Профессиональный гид по снорклингу
  • Обед «шведский стол»
Что не входит
  • Снаряжение для подводного плавания
  • Напитки в ресторане
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Инструктор: Русский язык
  • Не забудьте взять с собой: комфортную обувь, солнцезащитные очки, летняя шляпа, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, снаряжение для сноркелинга
  • Проход без очереди через экспресс-контроль безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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