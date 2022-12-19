Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины

Смешанная: автобусная и пешеходная. Восхождение на гору на рассвете

Смешанная: автобусная и пешеходная. Восхождение на гору на рассвете.

Необходимо взять с собой: паспорта, питьевую воду, удобную обувь, удобную одежду, теплую кофту или куртку (также просим учесть дресс-код при посещении святых мест), арафатку, сухие завтраки из отеля (заказать самостоятельно заранее на рецепции отеля), телефон или камеру, наличные деньги на личные расходы.
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Моисея
  • Монастырь св. Екатерины
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем совершить восхождение на легендарную гору, которую монахи называют священным пиком. Именно там, по преданию, пророк Моисей получил от Бога скрижали с 10 заповедями. Считается, что человеку, встретившему рассвет на вершине горы Синай, отпускаются все грехи. Восхождение начнется ночью, чтобы успеть как раз к восходу солнца. Дорога наверх займет около 3-х часов, но заслуженной наградой в конце пути станет совершенно фантастический вид!

На маршруте нас ждет сухой завтрак, но с собой рекомендуем взять воду или чай в термосе, а также теплые вещи (ветровку), ведь на вершине довольно ветрено.

В ходе экскурсии мы также посетим древний действующий монастырь Святой Екатерины. Его главная святыня - Куст Неопалимой Купины, где, по преданию, Моисею явился Бог.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Программа

  • Сбор группы по отелям.
  • Переезд на автобусе к подножию горы.
  • Трёхчасовой пеший подъём на вершину (2285 м. над уровнем моря).
  • Подъём по каменной лестнице из 700 ступенек.
  • Встреча восхода солнца.
  • Спуск к монастырю святой Екатерины.
  • Небольшой завтрак.
  • Экскурсия по монастырю.
  • Трансфер до отелей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Услуги горного проводника. Аренда фонарика. Завтрак
Что не входит
  • Восхождение на верблюде до ступенек (около 10-15$ с чел.). Входные билеты в музей икон на территории монастыря. Аренда пледа. Посещение туалета на горе. Напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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