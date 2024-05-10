1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Восхождение на гору Моисея и посещение монастыря св. Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
«Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение»
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
€280 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: незабываемая экскурсия из Дахаба
Восхождение на Гору Синай и посещение монастыря Святой Екатерины - уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: На въезде в Дахаб
«Ваше путешествие по святым местам Синая продолжится визитом в монастырь Святой Екатерины, который находится у подножия горы Моисея»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Завтра в 23:00
14 июня в 23:00
€28 за человека
Групповая
18 часов
Экскурсия: Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины в Дахабе
Встретьте восход на священной горе Моисея и исследуйте древний монастырь св. Екатерины. Погрузитесь в атмосферу святости и красоты
«Приглашаем совершить восхождение на легендарную гору, которую монахи называют священным пиком»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$52 за человека
Групповая
15 часов
Восхождение на Гору Моисея и посещение монастыря Святой Екатерины
Путешествие на вершину Горы Моисея и посещение монастыря Святой Екатерины: встреча рассвета и духовное обновление
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 23-00
«Что вас ожидает: Путешествие в историю, природу и духовность Гора Моисея упоминается в библейском сюжете, согласно которому именно там Бог передал Пророку 10 заповедей»
Расписание: В указанные дни около 23:00
Завтра в 23:00
14 июня в 23:00
$25 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальное путешествие: гора Моисея и монастырь св. Екатерины из Дахаба
Откройте для себя духовное измерение и библейскую историю, посетив гору Синай и монастырь Святой Екатерины
Начало: Отель размещения
«Что вас ожидает: Трансформационное путешествие: Восход на гору Синай и рассвет Пройдите путь трансформации вместе с нами, даже если вы не являетесь религиозным человеком»
Расписание: В указанные дни в 22:30
Сегодня в 22:30
Завтра в 22:30
$280 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина10 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при
- AAnton27 ноября 2023Экскурсия понравилась, очень необычно. Для легкого подъема нужно быть в хорошей физической форме. Но в нашей группе поднялись все, даже
- ЛЛариса9 января 2023Отличная экскурсия,очень понравилась организация-все проходило четко. Гид Богдан(ну так нам перевели имя)рассказывал по дороге много интересного,причем очень интересно рассказывал!! Сам
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