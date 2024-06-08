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Групповая
20 часов
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Путешествие в Петру с переправой на пароме из Дахаба. Узнайте историю древнего города и насладитесь его уникальной архитектурой
Расписание: Среда, Суббота в 01:00
$315 за человека
Групповая
18 часов
Экскурсия: Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины в Дахабе
Встретьте восход на священной горе Моисея и исследуйте древний монастырь св. Екатерины. Погрузитесь в атмосферу святости и красоты
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$52 за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия в Каир с авиаперелетом: пирамиды, Египетский музей, Сфинкс
Погрузитесь в мир древнего Египта с экскурсией в Каир. Перелет, посещение пирамид и музея, обед включены
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$319 за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в Луксор с авиаперелетом - Долина Царей и Карнакский храм
Путешествие в Луксор с перелетом на самолете. Откройте для себя древние храмы, гробницы фараонов и уникальные музеи. Экскурсия с русскоговорящим гидом
Расписание: Среда в 04:00
$326 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «История и культура»
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