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Традиционная кухня Египта

Собираетесь в Египет и хотите знать, какие блюда стоит там попробовать? Или может быть, вам просто интересно, что такое традиционная египетская еда? Эта статья поможет вам найти самые вкусные и необычные блюда Египта, а также узнать её историю и влияния.

Кухня Египта

Блюда Египта восхитительны, разнообразны, слегка приправлены ​пряностями и сочетают в себе ароматы и кухни многих стран мира, поскольку история привела в Египет и на Ближний Восток разные национальности. Египет – это трансконтинентальная страна, часть которой находится в Африке, часть в Азии, а влияние еды приходит из таких мест, как Рим и Индия. Египетская кухня стала вдвойне увлекательной благодаря тому, что история повлияла на её национальные и традиционные блюда. Обязательно попробуйте такие традиционные блюда, как молохия, кошари, лепешки балади и египетские сыры.

История Египетской кухни

Зарождение и формирование знаменитой египетской кухни

Египетская кухня развивалась на протяжении тысяч лет, и многие цивилизации, прошедшие через этот регион, оставили какой-то след на еде, потребляемой в Египте.

Греческая, ливанская, палестинская, сирийская, турецкая, британская и французская кулинария – всё это можно найти в современной египетской кухне, также есть много общего с кухней Восточного Средиземноморья.

Интересно то, что заметные различия есть между типичной едой, потребляемой на севере и юге страны, например, северные прибрежные районы полны морепродуктов и рыбных блюд, в то время как южные регионы, как правило, больше подвержены влиянию острой североафриканской кухни.

Египетское мезе

Именно с мезе начинается традиционное египетское застолье

Обычно в Египте подают египетское мезе, состоящее из таких блюд, как фалафель, оливки, хумус, тахини, яйца вкрутую, мягкий белый сыр, жареное мясо, фул медамес и блюда из риса. На завтрак, обед и ужин вы увидите довольно похожие блюда.

Как и во всем мире, вы можете найти картофель фри и пиццу. Тем не менее, египетская еда хороша и некоторые блюда которые приведены ниже стоит попробовать.

Египетские блюда, которые стоит попробовать

Национальная кухня Египта

Некоторые из самых известных традиционных египетских блюд включают:

Молохия

Молохия

Молохия – египетский «суп из зелёной слизи». Блюдо, молохия, представляет собой рагу или суп, обычно приготовленный из мелко нарезанной листовой зелени в бульоне из говядины, курицы или морепродуктов. Это одно из самых традиционных египетских блюд.

Молохия может содержать жареный чеснок и молотые жареные семена кориандра. Обычно его подают с хлебом, рисом и выбором между морепродуктами, курицей, бараниной или говядиной. Еда в Египте может быть региональной, а это означает, что способы приготовления блюда могут варьироваться.

Молохия названа в честь листовой зелени, из которой готовят рагу. Растение относится к семейству джутовых или мальвовых и является разновидностью бамии. Для древних египтян молохия была афродизиаком. Это также может быть известно как мулухия или мулухийа.

Молохия имеет слизистую или студенистую консистенцию. Некоторым людям не по душе такая слизистая консистенция, но всё же рекомендуем попробовать её.

Молохия очень богата белком, железом и различными минералами.

Кошари

Кошари

Кошари считается национальным блюдом Египта. Однако два ключевых ингредиента кошари – рис и макароны – не родом из Египта. Поэтому считается, что блюдо было привезено из Индии британскими колонистами. В Индии вы найдете кичари, слово, которое примерно переводится как «смесь». Это был предшественник англо-индийского кеджери, региональной разновидности китчари с использованием рыбы и яиц.

Это дешевое, вкусное и сытное блюдо, египтяне быстро приняли кошари в качестве своего собственного блюда. Кошари обычно состоит из риса, чечевицы, макарон, нута, жареного лука и специального острого томатного соуса. Смесь может показаться странной, но соус и хрустящий лук действительно связывают блюдо.

Вы можете найти блюдо в уличных киосках и в ресторанах Египта.

Аиш балади (египетские лепёшки)

Балади

Лепёшки Балади – одно из самых популярных блюд в Египте. Обычно их подают с каждым приемом пищи в качестве гарнира или как дополнение к супу, баба-ганушу или тушеному мясу.

Скорее всего, на завтрак вам подадут египетские лепешки с мягким сыром, яйцами и тахини. Не обойдутся без них во время обеда и ужина. На самом деле это один из любимых видов хлеба в мире. А горячие свежие лепешки из пекарни будут настоящим лакомством.

Шаурма

Всеми полюбившаяся шаурма 🥙

Вы можете найти шаурму в прилавках уличных торговцев, обычно для приготовления используется мясо курицы или говядина. Мясо для шаурмы приправляют и маринуют и оставляют готовиться на вертеле большую часть дня. Шаурму обычно подают с чесночным соусом или тахини. Мы уверены, что все вы уже знакомы с шаурмой, так как в нашей стране она есть во всех фуд-кортах и ​​в небольших кафе.

Хававши

Хававши

Хававши – разновидность египетского мясного пирога, который обычно выпекают в духовке или гриле. Восхитительные хлебные пироги, которые можно купить в уличных продовольственных киосках Египта.

Египетский сыр

Египетский сыр 🧀

Удивительно, но сыр времен Первой династии Египта был найден в алебастровых кувшинах в Саккаре. Сыр был обнаружен в запечатанной гробнице, которой не менее 3000 лет, что заставило людей поверить в то, что сыр возник в Египте или на Ближнем Востоке.

Египетский сыр очень популярен. Он очень похож по виду на Филадельфию или фету.

Сыр впервые появился в египетской сельской местности, на небольших семейных фермах готовили его из коровьего молока или из буйволиного молока, сброженного с помощью кислоты или тепла. Некоторые сыры и сегодня производятся в обычных домах или на фермах.

Миш – это ферментированный сыр, производимый в сельской местности. Сорт Димиати очень популярен, руми – твердый сыр, похожий на пекорино. Слово «руми» происходит от слова «римский», что многое объясняет.

Кофта кебаб

Кофта кебаб

Кофта кебаб обычно готовится из фарша баранины или телятины, подается с соусами, салатами и хлебом балади. Он распространен по всему Ближнему Востоку, в каждом регионе свой уникальный вкус.

Махши

Махши

Махши, означает «фарш», обычно представляет собой фаршированные овощи с рисом, зеленью, специями, а иногда и мясным фаршем. Их легко найти в вегетарианской версии. Довольно популярное блюдо в Египте, которое едят в особых случаях, например, по большим праздникам.

Фаршированные виноградные листья

Махши варак энаб

Фаршированные египетские виноградные листья, махши варак энаб, очень похожи на Греческую и Турецкую долму, на скручивание и приготовление уходит много времени, но съедаются они очень быстро из-за их восхитительного вкуса. Легко можно найти веганскую версию.

Фаршированные виноградные листья очень похожи на махши, потому что они оба представляют собой рулетики с начинкой и обычно фаршируются аналогичными рисовыми и мясными смесями. Маринованные листья винограда придают конкретно этой версии махши фантастический вкус.

Кунафа

Кунафа

Кунафа – особый египетский десерт, приготовленный из теста конафа. Обычно его наполняют кремом или сыром, затем запекают и подают с сиропом.

Кунафа можно найти в уличных киосках и в некоторых кондитерских. У него очень приятный вкус, рекомендуем попробовать, если вы сладкоежка.

Баба гануш

Баба Гануш

Баба Гануш – типичное ближневосточное блюдо, приготовленное из жареного баклажана, чеснока, лимонного сока, трав и тахини. Баба Гануш едят на завтрак, обед или ужин с хлебом, сыром и яйцами. Это популярный компонент египетского мезе.

Говорят Баба гануш, возник в Ливане или его окрестностях. Его можно попробовать везде, от Египта до Греции, даже в Румынии есть подобное блюдо.

Тахини

Тахини

Тахини – это густая маслянистая паста из семян кунжута, используемая для приготовления баба гануша и хумуса. Классический тахини разбавляют водой и добавляют лимонный сок, соль и чеснок.

В Египте тахини будут подавать вместе с баба гануш и хумусом в виде соуса или в качестве соуса к таким блюдам, как фалафель.

Фул медамес

Фул Медамес

Фул Медамес – это основное блюдо Египта, датируемое четвертым веком. Это салат или горячее блюдо, которое обычно едят на завтрак как часть арабского мезе. Мезе – это набор небольших блюд, которые подаются вместе.

Фул медамес содержит бобы. Посетители часто добавляют по вкусу помидоры, лимонный сок, петрушку, лук, соль и оливковое масло.

Фалафель

Фалафель

Многие уверены, что фалафель появился в Египте, но есть те кто утверждает, что это блюдо впервые было найдено в Индии. Египетский фалафель можно есть на завтрак с яйцами, лавашем и сыром, ну или в любой другой прием пищи.

Фалафель – довольно сытное блюдо, поскольку шарики сделаны из бобов, различных специй и трав. После того, как ингредиенты объединены и сформированы в шарики, фалафель обжаривается, чтобы получилось восхитительно хрустящее блюдо.

Хамам Махши (фаршированный молодой голубь)

Хамам Махши

Хамам Махши – особое блюдо из голубей. Данное блюдо можно найти в большинстве элитных ресторанов.

Молодых голубей маринуют и фаршируют такими ингредиентами, как рис, фрике, корица, тмин, птичьи субпродукты и орехи. Традиционно это праздничное блюдо, которое готовят на гриле или запекают.

Можно ли употреблять алкоголь в Египте?

Египетское пиво «Сахара»

Хотя Египет является страной с исламским большинством, и практикующие мусульмане не пьют алкогольные напитки, на большей части территории Египта все ещё можно приобрести и употреблять алкоголь.

Продажа и потребление алкоголя запрещены в большинстве общественных мест и магазинов Египта, но туристы по-прежнему могут пить в отелях и других местах размещения, одобренных министерством туризма Египта.

Пиво – самый популярный и распространенный алкогольный напиток в Египте. Хотя здесь можно найти импортный алкоголь, гораздо дешевле пить местные напитки, да и к слову, они неплохие.