Из Хургады - к 9 пирамидам

Разбавить пляжный отдых познавательным путешествием в Гизу, Саккару и Дахшур
Приготовьтесь к насыщенной программе, после которой вы точно сможете сказать, что видели Египет. Самые известные пирамиды — в Гизе. Мы побываем там, полюбуемся местом погребения Хеопса и Большим сфинксом, но не ограничимся ими. Впереди — древнейший некрополь в Саккаре с первой в истории пирамидой. И некрополь Дахшур с двумя не совсем обычными пирамидами.
Из Хургады - к 9 пирамидам
Из Хургады - к 9 пирамидам
Из Хургады - к 9 пирамидам
Ближайшие даты:
Время начала: 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пирамиды в Гизе

Начнём с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света. С пирамиды Хеопса. Вы прикоснётесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите стража всего кладбища — Большого сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до нас, и разберёмся в символике мистического существа.

Саккара

В этом селении недалеко от Каира находится старейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса. Вы увидите первую пирамиду в истории, построенную 4700 лет назад. Она же считается самой старой в мире постройкой из камня.

Дахшур

В ещё одном некрополе, Дахшуре, вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды, а также пирамида матери Хеопса. Есть здесь и другое необычное сооружение, выполненное из глины. Мы также зайдём внутрь всех этих строений.

Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию. В наших экскурсиях нет обязательного посещения магазинов.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из любого отеля Хургады и по окончании привезём обратно
  • Выезд — в 02:00 ночи. Дорога займёт 6–7 часов. Обратно вы вернётесь около 23:00.
  • Утром мы сделаем санитарную остановку, там будет кафе, где можно позавтракать (либо вы можете взять из отеля сухой паёк, его дают бесплатно вместо завтрака). Также будет остановка на обед — €10/чел. без напитков.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Транспорт

  • Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
  • Для большего количества человек (до 8) — на микроавтобусе, оснащённом кондиционером и всем необходимым (доплата €40)
  • Трансфер из районов Макади, Сафага, Сахл и Хашиш оплачивается дополнительно — €20

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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