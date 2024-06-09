Приготовьтесь к насыщенной программе, после которой вы точно сможете сказать, что видели Египет. Самые известные пирамиды — в Гизе. Мы побываем там, полюбуемся местом погребения Хеопса и Большим сфинксом, но не ограничимся ими. Впереди — древнейший некрополь в Саккаре с первой в истории пирамидой. И некрополь Дахшур с двумя не совсем обычными пирамидами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пирамиды в Гизе

Начнём с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света. С пирамиды Хеопса. Вы прикоснётесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите стража всего кладбища — Большого сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до нас, и разберёмся в символике мистического существа.

Саккара

В этом селении недалеко от Каира находится старейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса. Вы увидите первую пирамиду в истории, построенную 4700 лет назад. Она же считается самой старой в мире постройкой из камня.

Дахшур

В ещё одном некрополе, Дахшуре, вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды, а также пирамида матери Хеопса. Есть здесь и другое необычное сооружение, выполненное из глины. Мы также зайдём внутрь всех этих строений.

Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию. В наших экскурсиях нет обязательного посещения магазинов.

Организационные детали

Мы заберём вас из любого отеля Хургады и по окончании привезём обратно

Выезд — в 02:00 ночи. Дорога займёт 6–7 часов. Обратно вы вернётесь около 23:00.

Утром мы сделаем санитарную остановку, там будет кафе, где можно позавтракать (либо вы можете взять из отеля сухой паёк, его дают бесплатно вместо завтрака). Также будет остановка на обед — €10/чел. без напитков.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Транспорт