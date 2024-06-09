Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пирамиды в Гизе
Начнём с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света. С пирамиды Хеопса. Вы прикоснётесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите стража всего кладбища — Большого сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до нас, и разберёмся в символике мистического существа.
Саккара
В этом селении недалеко от Каира находится старейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса. Вы увидите первую пирамиду в истории, построенную 4700 лет назад. Она же считается самой старой в мире постройкой из камня.
Дахшур
В ещё одном некрополе, Дахшуре, вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды, а также пирамида матери Хеопса. Есть здесь и другое необычное сооружение, выполненное из глины. Мы также зайдём внутрь всех этих строений.
Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию. В наших экскурсиях нет обязательного посещения магазинов.
Организационные детали
- Мы заберём вас из любого отеля Хургады и по окончании привезём обратно
- Выезд — в 02:00 ночи. Дорога займёт 6–7 часов. Обратно вы вернётесь около 23:00.
- Утром мы сделаем санитарную остановку, там будет кафе, где можно позавтракать (либо вы можете взять из отеля сухой паёк, его дают бесплатно вместо завтрака). Также будет остановка на обед — €10/чел. без напитков.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Транспорт
- Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
- Для большего количества человек (до 8) — на микроавтобусе, оснащённом кондиционером и всем необходимым (доплата €40)
- Трансфер из районов Макади, Сафага, Сахл и Хашиш оплачивается дополнительно — €20