Итак, в 2021 году Египет открыли для полётов, теперь можно лететь из России прям на курорты, например, в Хургаду или Шарм-Эль-Шейх, а перед покупкой тура рекомендуем прочитать нашу статью о Египте, что там посмотреть, где на Красном море 🌊 лучше всего, как добраться и где купить туры

Каир

Пирамиды, загадочный Сфинкс, шумные восточные базары, море, русская речь и all inclusive – эти атрибуты Египта сразу приходят в голову потенциальному туристу. Но Египет не так прост, несмотря на всю свою популярность. ХорошоТАМ не только расскажет об известных и не очень туристических достопримечательностях Египта, но и поделится полезными для путешественника советами. Они помогут украсить, а главное – не испортить путешествие.

Культура древнейшей высокоразвитой человеческой цивилизации на планете, огромное количество памятников архитектуры, которые представляют несколько исторических эпох, теплое море, легендарный сервис, интересные экскурсии – это все Египет. Именно таким – приветливым и недорогим воспринимает его среднестатистический российский турист. Но если оценить страну с точки зрения уровня и условий жизни, климата, инфраструктуры, мало кто из них сознательно переехал бы в Египет навсегда. Почему так – постарается далее рассказать ХорошоТАМ.

В наши дни вновь убеждаешься, что не понять современного Египта ни без экскурса в двадцатые-тридцатые годы, ни без спуска в шахту тысячелетий, ни без обращения к его Нилу и его пустыням.



Алексей Васильев, «Египет и египтяне» Российский востоковед, арабист, журналист-международник

Где купить туры в Египет на август

Тут всё довольно просто, либо вы идёте в свой ближайший магазин путёвок и вам выбирают тур, или же можете сами выбрать по своим параметрам, цене, звездности отеля, линию и т.д. онлайн, например, на сайте Level.Travel или Travelata

Общая информация о Египте:

Столица: Каир, крупнейший региональный центр Ближнего Востока и 3-й по величине город в Африке. По состоянию на 2021 год население превышало 8 млн чел. (без учета большой агломерации городов-спутников).

Каир, крупнейший региональный центр Ближнего Востока и 3-й по величине город в Африке. По состоянию на 2021 год население превышало 8 млн чел. (без учета большой агломерации городов-спутников). Население: 100 704 000 чел. по данным 2020 года, почти ¾ составляют арабы, еще ¼ – коренные народы: нубийцы, копты, берберы и др . Египтянами считают себя 99% населения. Самоназвание, которое бытует внутри по отношению к стране и народу - «Кемет», на арабский манер звучит «Масри».

по данным 2020 года, почти ¾ составляют арабы, еще ¼ – коренные народы: нубийцы, копты, берберы и др Самоназвание, которое бытует внутри по отношению к стране и народу - «Кемет», на арабский манер звучит «Масри». Площадь страны: 1 001 450 км2, замыкает первую 30-ку самых больших стран мира.

1 001 450 км2, замыкает первую 30-ку самых больших стран мира. Валюта: египетский фунт (EGP), 100 долларов США – это примерно 1500 фунтов, 100 российских рублей – 20 фунтов. Египет живет за счет потока туристов, потому на многих курортах принимают к оплате евро и доллары, последние больше в ходу. На чай можно дать 1-2 доллара или евро (12% чека в среднем), лучше банкнотами, их проще обменять. Обменников и банков много, в аэропорту менять сразу много не стоит – курс более выгодный в банках. Пятница и суббота – выходные дни, одни отделения работают утром, другие – во второй половине дня. На всякий случай, рубли лучше обменять на доллары или фунты дома.

египетский фунт (EGP), 100 долларов США – это примерно 1500 фунтов, 100 российских рублей – 20 фунтов. Египет живет за счет потока туристов, потому на многих курортах принимают к оплате евро и доллары, последние больше в ходу. На чай можно дать 1-2 доллара или евро (12% чека в среднем), лучше банкнотами, их проще обменять. Обменников и банков много, в аэропорту менять сразу много не стоит – курс более выгодный в банках. Пятница и суббота – выходные дни, одни отделения работают утром, другие – во второй половине дня. На всякий случай, рубли лучше обменять на доллары или фунты дома. Форма правления: президентско-парламентская республика.

президентско-парламентская республика. Официальный язык: арабский литературный. В просторечье говорят на египетском диалекте, на письме его упрощенно передают латиницей. Он сформировался на основе верхнеегипетского наречия. В деловых и общественных кругах используются английский, французский, немецкий. Локально бытуют языки малых народностей – сиви, домари, беджа. На юге говорят на нубийских языках – нубин и кенузи-донгола. Исторические языки Египта – древнеегипетский и коптский. Первый считается мертвым языком со времен эллинского завоевания, второй используется исключительно в литургической практике коптской церкви.

В просторечье говорят на египетском диалекте, на письме его упрощенно передают латиницей. Он сформировался на основе верхнеегипетского наречия. В деловых и общественных кругах используются английский, французский, немецкий. Локально бытуют языки малых народностей – сиви, домари, беджа. На юге говорят на нубийских языках – нубин и кенузи-донгола. Исторические языки Египта – древнеегипетский и коптский. Первый считается мертвым языком со времен эллинского завоевания, второй используется исключительно в литургической практике коптской церкви. Религия: 85-90% населения исповедуют ислам суннитского направления, сильны позиции радикальных исламских течений; 10-15% – христиане-копты. Коптская церковь - древнейшая христианская церковь в мире, но сами копты в Египте подвергаются дискриминации по религиозному признаку.

85-90% населения исповедуют ислам суннитского направления, сильны позиции радикальных исламских течений; 10-15% христиане-копты. Коптская церковь - древнейшая христианская церковь в мире, но сами копты в Египте подвергаются дискриминации по религиозному признаку. Телефонный код: +20…;

+20…; Важные номера: в экстренном случае можно воспользоваться универсальным номером 112, или позвонить по одному из ситуативных аварийных номеров:

Справочная, телефоны– 126

Скорая, неотложка– 123

Полиция – 122

Пожарная служба – 180

Туристическая полиция – 126.

Звонки на экстренный номер 112 не тарифицируются. По остальным номерам – узнайте условия роуминга у своего оператора до вылета. Телефон для экстренной связи с Посольством РФ – +40 (21) 222 3170.

Адрес главного посольства РФ и его контакты: Каир, Докки, ул. Гиза, 95, тел. +20 (2) 3748 9353, +20 (2) 3748 9354, +20 (2) 3748 9355.

Каир, Докки, ул. Гиза, 95, тел. +20 (2) 3748 9353, +20 (2) 3748 9354, +20 (2) 3748 9355. Консульский отдел посольства находится в Каире, Докки, ул. Мисаха, 34, тел. +20 (2) 3748 63 93. В Хургаде и Александрии расположены Генеральные Консульства РФ.

Где находится Египет

Где находится Египет на карте мира

Где находится – Северная Африка (т. н. Магриб), занимает территорию бассейна р. Нил и Синайского полуострова.

– Северная Африка (т. н. Магриб), занимает территорию бассейна р. Нил и Синайского полуострова. Соседи – граничит на востоке – с Иорданией, Израилем и Палестиной, на западе – с Ливией, на юге – с Суданом, по морю – с Саудовской Аравией.

– граничит на востоке – с Иорданией, Израилем и Палестиной, на западе – с Ливией, на юге – с Суданом, по морю – с Саудовской Аравией. Какими морями/океанами омывается – на севере – водами Средиземного моря, на востоке – Красного. На территории Египта находится одно из самых грандиозных рукотворных гидросооружений – Суэцкий канал, который соединяет оба моря и важным транспортным коридором. 96% египетской территории – это пустыни, экономическая жизнь и сельское хозяйство сосредоточены в долине и дельте р. Нил. На территории Египта частично расположены Ливийская пустыня, Эфиопское нагорье и Восточно-Африканское плоскогорье.

Города и курорты Египта

Александрия Порт-Саид Гиза Луксор Суэц

Крупнейшие города Египта:

Каир;

Александрия;

Гиза;

Шубра-эль-Хейма;

Порт-Саид;

Суэц;

Луксор;

Эль-Мансура;

Эль-Махалла-эль-Кубра;

Танта, Асьют, Исмаилия;

Эль-Файюм;

Думьят;

Асуан.

Популярные курорты Египта

Хургада Кемпински Отель Сома Бэй Отель Grand Makadi в Макади Бей Шарм-эль-Шейх Марса Аллам

Хургада – самый популярный курорт у туристов из СНГ . Демократичные цены, большое количество отелей, близость к туристическим достопримечательностям Каира, Луксора и Гизы – ее преимущества. Большая часть пляжей – искусственно углубленные лагуны, из-за чего здесь много коралловых рифов, а вода мутная.

. Демократичные цены, большое количество отелей, близость к туристическим достопримечательностям Каира, Луксора и Гизы – ее преимущества. Большая часть пляжей – искусственно углубленные лагуны, из-за чего здесь много коралловых рифов, а вода мутная. Сома Бей – новый курортный район к югу от Хургады, с современной застройкой, чистыми песчаными пляжами и инфраструктурой для любителей водных видов спорта, грязелечения, спа и талассотерапии.

– новый курортный район к югу от Хургады, с современной застройкой, чистыми песчаными пляжами и инфраструктурой для любителей водных видов спорта, грязелечения, спа и талассотерапии. Макади Бей – туристический комплекс, который принадлежит к агломерации Хургады, известный песчаными пляжами и 4* и 5* отелями с высоким уровнем сервиса.

– туристический комплекс, который принадлежит к агломерации Хургады, известный песчаными пляжами и 4* и 5* отелями с высоким уровнем сервиса. Шарм-эль-Шейх – отправная точка многих популярных туристических маршрутов и экскурсий. Отсюда удобно посещать гору Синай и монастырь Святой Екатерины, Израиль и Иорданию. Но этот же район известен вездесущими кораллами, которые местным приходится расчищать. Кораллы – природное достояние, здесь есть много заповедных территорий, где даже мостики для прохода прокладываются после получения специального разрешения. На некоторых пляжах купаться можно только в специальной обуви, хоть они и считаются условно-песчаными. Неподалеку от Шарм-эль-Шейха расположена мекка дайверов – национальный заповедник Рас Мохаммед.

– отправная точка многих популярных туристических маршрутов и экскурсий. Отсюда удобно посещать гору Синай и монастырь Святой Екатерины, Израиль и Иорданию. Но этот же район известен вездесущими кораллами, которые местным приходится расчищать. Кораллы – природное достояние, здесь есть много заповедных территорий, где даже мостики для прохода прокладываются после получения специального разрешения. На некоторых пляжах купаться можно только в специальной обуви, хоть они и считаются условно-песчаными. Неподалеку от Шарм-эль-Шейха расположена мекка дайверов – национальный заповедник Рас Мохаммед. Марса Аллам – уединенный курорт, известный инфраструктурой для дайвинга и снорклинга. Дайвингу здесь обучают при каждом отеле Тем, кто не любит нырять с аквалангом, здесь делать нечего, так как за пределами отелей нет никаких интересных мест.

ТОП достопримечательностей

Пирамиды Гизы Большой Сфинкс Гора Синай Александрийский маяк Храмовый комплекс в Абу-Симбеле

Пирамиды Гизы – символ Египта. В Гизе находится самая большая долина захоронений египетских фараонов. Одна из самых величественных и одновременно самая большая – пирамида Хеопса – единственное чудо света, сохранившееся до наших дней. Затягивать визит в Гизу не стоит – ветер из пустыни ежегодно приносит сюда сотни тонн песка, из-за чего пирамиды медленно погружаются в барханы.

– символ Египта. В Гизе находится самая большая долина захоронений египетских фараонов. Одна из самых величественных и одновременно самая большая – пирамида Хеопса – единственное чудо света, сохранившееся до наших дней. Затягивать визит в Гизу не стоит – ветер из пустыни ежегодно приносит сюда сотни тонн песка, из-за чего пирамиды медленно погружаются в барханы. Большой Сфинкс – еще один символ Гизы, Отец Ужаса и воплощение одного из самых популярных персонажей египетской мифологии, лев с человеческим лицом, храмовый монумент, который использовался для жертвоприношений. Сфинкс – древнейшая монументальная скульптура на планете.

– еще один символ Гизы, Отец Ужаса и воплощение одного из самых популярных персонажей египетской мифологии, лев с человеческим лицом, храмовый монумент, который использовался для жертвоприношений. Сфинкс – древнейшая монументальная скульптура на планете. Гора Синай или Гора Моисея – не только туристическая памятка, но и место паломничества туристов-христиан. Согласно Ветхому Завету, здесь Моисей получил от Бога откровение в виде 10 заповедей. Подъем на гору начинается около полуночи, восход группа встречает на вершине и до начала палящей жары спускается к подножью. В районе нагорья климат резко-континентальный, ночью температура опускается низко. Для восхождения на Синай понадобятся теплые вещи.

– не только туристическая памятка, но и место паломничества туристов-христиан. Согласно Ветхому Завету, здесь Моисей получил от Бога откровение в виде 10 заповедей. Подъем на гору начинается около полуночи, восход группа встречает на вершине и до начала палящей жары спускается к подножью. В районе нагорья климат резко-континентальный, ночью температура опускается низко. Для восхождения на Синай понадобятся теплые вещи. Александрия – ведущий центр Египта периода эллинизма. Местная библиотека была частью целого научно-исследовательского института (говоря современным языком), здесь трудились Архимед, Эвклид и Эратосфен. А еще именно здесь было сооружено еще одно чудо света – Александрийский маяк.

– ведущий центр Египта периода эллинизма. Местная библиотека была частью целого научно-исследовательского института (говоря современным языком), здесь трудились Архимед, Эвклид и Эратосфен. А еще именно здесь было сооружено еще одно чудо света – Александрийский маяк. Храмовый комплекс в Абу-Симбеле – еще одна памятка времен Древнего Египта, храм-усыпальница фараона Рамзеса II и его жены Нефертари. Их статуи высечены из скалы у входа в храм. Абу-Симбеле и Луксор – крупные музейные комплексы, дающие представление о египетской скульптуре времен расцвета древней цивилизации.

– еще одна памятка времен Древнего Египта, храм-усыпальница фараона Рамзеса II и его жены Нефертари. Их статуи высечены из скалы у входа в храм. Абу-Симбеле и Луксор – крупные музейные комплексы, дающие представление о египетской скульптуре времен расцвета древней цивилизации. Рынки Каира, Хан-эль-Халили – рай для шопоголиков. Тут можно приобрести сувениры и почувствовать неповторимый арабский колорит. Торг здесь считается частью культуры, ни завышать цену, ни торговаться «до потери пульса» не считается зазорным.

Особенности Египта

Несколько фактов о Египете

Египет – колыбель цивилизации . Древнее Египетское царство возникло на рубеже 3 тыс. до н. э., расцвет его припадает на 1,5 тыс. лет до н. э. Затем страна одно за другим переживает завоевания ассирийцами, персами, греками, римлянами, а в 7-8 вв. н. э. – арабами. С тех пор в Египте утвердилась мусульманская культура, а позже он стал частью громадной Османской империи, пережил вторжение Наполеона и дележ между колониальными державами после распада империи Османов. В 1922 году Египет получил независимость.

– . Древнее Египетское царство возникло на рубеже 3 тыс. до н. э., расцвет его припадает на 1,5 тыс. лет до н. э. Затем страна одно за другим переживает завоевания ассирийцами, персами, греками, римлянами, а в 7-8 вв. н. э. – арабами. С тех пор в Египте утвердилась мусульманская культура, а позже он стал частью громадной Османской империи, пережил вторжение Наполеона и дележ между колониальными державами после распада империи Османов. В 1922 году Египет получил независимость. Египет – мусульманская страна . Здесь толерантны к нравам европейцев, но ждут от них уважения к местным традициям:

1. В людные места не одеваться вызывающе – короткие юбки, шорты, глубокие декольте нежелательны.

2. Быть приветливыми и вежливыми.

. Здесь толерантны к нравам европейцев, но ждут от них уважения к местным традициям: 1. В людные места не одеваться вызывающе – короткие юбки, шорты, глубокие декольте нежелательны. 2. Быть приветливыми и вежливыми. Египет нельзя назвать дорогой страной . Большая часть туров в Египет – это туры all inclusive, когда в стоимость путевки питание в отеле включено. Основные статьи расходов туриста – связь, сувениры, экскурсии и развлечения, шопинг. На достойный набор сувениров хватит суммы в 50 – 100 долларов, экскурсии в пределах курорта стоят порядка 20 – 30 долларов, выезд в регион или столицу обойдется от 60 до 120 долларов. Одно из самых дорогих удовольствий в Египте – это музеи, вход в которые может варьироваться от 200 до 400 египетских фунтов или 12 – 25 долларов. Чашка эспрессо обойдется в 1,2 – 1,5 доллара.

. Большая часть туров в Египет – это туры all inclusive, когда в стоимость путевки питание в отеле включено. Основные статьи расходов туриста – связь, сувениры, экскурсии и развлечения, шопинг. На достойный набор сувениров хватит суммы в 50 – 100 долларов, экскурсии в пределах курорта стоят порядка 20 – 30 долларов, выезд в регион или столицу обойдется от 60 до 120 долларов. Одно из самых дорогих удовольствий в Египте – это музеи, вход в которые может варьироваться от 200 до 400 египетских фунтов или 12 – 25 долларов. Чашка эспрессо обойдется в 1,2 – 1,5 доллара. Египет – страна, где безопасность за пределами отеля зависит от бдительности и ответственности самих туристов. За распитие спиртного на улице можно попасть в полицию, после наступления темноты – нарваться на хулиганов или карманников. Овощи и фрукты нужно тщательно мыть, не пить воду из-под крана и не покупать напитки на разлив. Купаться можно только в разрешенных местах, а подводные погружения осуществлять только с сертифицированными тренерами и гидами.

за пределами отеля зависит от бдительности и ответственности самих туристов. За распитие спиртного на улице можно попасть в полицию, после наступления темноты – нарваться на хулиганов или карманников. Овощи и фрукты нужно тщательно мыть, не пить воду из-под крана и не покупать напитки на разлив. Купаться можно только в разрешенных местах, а подводные погружения осуществлять только с сертифицированными тренерами и гидами. Животный мир пустыни и долины Нила – это две разных вселенных. Опустынивание территорий приводит к тому, что поголовье млекопитающих постоянно сокращается, тогда как насекомым и рептилиям проще приспособиться к сухому жаркому климату. Тем не менее, здесь можно встретить не только знаменитого нильского крокодила, но и сайгаков, пустынных зайцев, леопардов, антилоп, жирафов, львов, журавлей, сов, соколов, бегемотов. «Животные» символы Египта – знаменитый жук-скарабей, который считается символом фараонов, и кошка, которая в египетской мифологии имеет собственный божественный аналог – богиню Бастет.

В Египте расположена крупнейшая в мире плотина в г. Асуан. Ее построили, чтобы контролировать разливы Нила. Но после строительства плотины были подорваны основы земледелия в Нильской долине – река больше не выносила на берега плодородный ил, который «достался» озеру Насер, образованному возле плотины. А египетские фермеры с тех пор вынуждены были перейти на искусственные удобрения.

Климат в Египте

Когда ехать в Египет?

В Египте климат варьируется от субтропического на побережьях до континентального тропического с резкими перападами температуры, когда днем жарко, а ночью – холодно.

от субтропического на побережьях до континентального тропического с резкими перападами температуры, когда днем жарко, а ночью – холодно. Это круглогодичный курорт, но с января по апрель море остывает, и купаться прохладно. Классический сезон длится с мая по декабрь.

Лучший месяц для поездки в Египет – декабрь, а вот в феврале можно нарваться на ветер, дожди и негостеприимное море.

Чем можно заняться в стране

Сноркелинг В Египте очень много достойных пляжей Поселение бедуинов в пустыне Попробуйте себя в картинге Луксорский храм

За 7-10 дней пребывания в стране можно попробовать практически все виды активного и пассивного отдыха,насладиться вкусной едой и этническим колоритом. За релаксом у бассейна легко забыть о культурной программе. Потому ХорошоТАМ напомнит традиционный египетский to do list:

Позагорать на пляже или у бассейна;

посмотреть все классические достопримечательности – Сфинкса, пирамиды, храмы, гору Синай, съездить в Израиль;

понырять с аквалангом на коралловых рифах;

посетить традиционное поселение берберов или бедуинов в пустыне;

попробовать картинг с профессиональным инструктором.

Уровнем сервиса и ориентированностью именно на туристов из Восточной Европы и СНГ Египет очень похож на Турцию. Зато Египет меньше, и после одной поездки можно с большей уверенностью сказать, что вы знаете эту страну и успели понять ее колорит.

Праздники и фестивали в Египте

Фестиваль Солнца в Абу Симбеле Верблюжьи бега в Эль-Арише , Фестиваль весны в Шам Энессим

Туристы из России любят ездить в Египет поздней осенью или в начале зимы, когда от слякоти и заморозков средней полосы хочется убежать к теплому морю. Но если приурочить поездку к одному из традиционных местных праздников - это шанс увидеть Египет с неожиданной стороны.

Фестиваль Солнца в Абу Симбеле, 22 февраля – праздник, посвященный фараону Рамзесу, одному из самых чтимых правителей. Храм был построен, чтобы увековечить победу над племенами хеттов. В этот день в храме происходит уникальное явление. В определенное время солнечные лучи попадают в специальную расселину и постепенно освещают каменную фигуру фараона, от ног до лица, и статуи божеств Птаха и Амон-Ра. Длится это всего 12 минут. Чтобы все желающие могли насладиться уникальным явлением, по окружности храма устанавливают экраны, которые в прямом эфире транслируют игру света.

22 февраля – праздник, посвященный фараону Рамзесу, одному из самых чтимых правителей. Храм был построен, чтобы увековечить победу над племенами хеттов. В этот день в храме происходит уникальное явление. В определенное время солнечные лучи попадают в специальную расселину и постепенно освещают каменную фигуру фараона, от ног до лица, и статуи божеств Птаха и Амон-Ра. Длится это всего 12 минут. Чтобы все желающие могли насладиться уникальным явлением, по окружности храма устанавливают экраны, которые в прямом эфире транслируют игру света. Верблюжьи бега в Эль-Арише, середина апреля – праздник, в целом очень характерный для арабского мира, так как верблюды здесь – это и транспортное средство, и элемент культуры, и помощник в домашнем хозяйстве. Для участия в бегах отбирают специальную породу одногорбых верблюдов-дромадеров с хорошими беговыми характеристиками. Длина дистанции – от 4 до 10 км.

Верблюд не побежит сам, без наездника. А чтобы большой вес не стеснял животное, раньше в таком качестве использовали детей. Сейчас детский труд в Египте запрещен, потому в качестве наездников отбирают щуплых молодых парней. Верблюжьи бега – это прибыльный бизнес с хорошим призовым фондом. Туристам разрешено присутствовать на бегах, а вот делать ставки – нет.

Фестиваль арабских лошадей в Шаркии , май – это конкурс красоты и выносливости одновременно. Арабские лошади заслуженно считаются эталоном в конно-заводческом деле, их активно используют для селекции, выведения новых и улучшения существующих пород. Зрелище не оставит равнодушными ни любителей лошадей, ни праздных туристов – арабские лошади очень красивые и умные.

, май – это конкурс красоты и выносливости одновременно. Арабские лошади заслуженно считаются эталоном в конно-заводческом деле, их активно используют для селекции, выведения новых и улучшения существующих пород. Зрелище не оставит равнодушными ни любителей лошадей, ни праздных туристов – арабские лошади очень красивые и умные. Шам Энессим, Фестиваль весны – этот праздник почти совпадает с православной Пасхой, которую в Египте отмечают только копты. Египтяне же чтут второй день Пасхи, Шам Энессим. В этот день в парках и скверах устраиваются гулянья и пикники.

Самым почитаемым днем недели у мусульман считается пятница. Этот день в Египте выходной, многие учреждения могут не работать или работать по сокращенному графику. Вообще, местные праздники не заметны для туристов, если они не покидают территорию отеля. У египтян не принято совершать поездки к морю на длинные выходные или устраивать шумные празднования. Потому даже в самые важные даты календаря приезжие вряд ли заметят изменения привычного уклада.

Традиционная кухня

Национальные блюда Египта Кошари Грибной фалафель Египетские пироги Фирменное блюдо в Каире – Молохия

Традиционная кухня египтян – кухня кочевых народов со всеми присущими особенностями: в ней много каш, мяса, лепешек, блюда приправляются острыми приправами и соусами. Национальные блюда лучше всего пробовать во время экскурсий (гиды рекомендуют, что именно и где дегустировать):

Кускусейя – пшеничная каша с овощами, рыбой и мясом;

пшеничная каша с овощами, рыбой и мясом; кофта машуйя – люля кебаб, приготовленный на углях;

люля кебаб, приготовленный на углях; фахта дани биль бататес – бараний окорок с запеченным картофелем.

Фрукты и овощи в Египте дешевые во все времена года – как привычные жителям средней полосы арбузы, виноград, айва, клубника, так и экзотические манго, киви, мушмула, инжир, финики, хенди, физалис и эшта. На 10 долларов можно сделать приличный запас фруктов на несколько дней и использовать их в качестве дешевого и полезного перекуса. Кухня в отелях интернациональная.

В системе «все включено» часто есть уловки, о которых туристы не знают. Например, в отелях действует негласное правило – бесплатно подаются напитки, налитые в стаканы. Если вы пожелаете заказывать вино в бокале – по итогу отпуска получите счет.

Об отелях и другом размещении в стране

Отель Swiss Inn Resort Hurghada Fairmont, Каир Xperience St. George Шарм-эль-Шейх

Для поездки в Египет абсолютное большинство туристов предпочитают покупку пакетных туров с размещением в одном из известных местных отелей или отелей мировых сетей:

Бронировать квартиру самостоятельно – не стоит усилий и экономия, вряд ли будет: в отеле всегда безопаснее, не нужно думать о питании и трансферах. Наш любимый сайт с хорошей подборкой отелей и по низким ценам – Level.Travel, но вы можете выбрать любой другой, разницы большой нет.

Виза для граждан РФ

Миграционная карта для въезда в Египет

Граждане РФ туристическую визу оформляют в аэропорту прилета, процедура занимает несколько минут. Стоит виза после удорожания 60 долларов США. Прежде, чем поставить штамп, туриста могут попросить показать документы, подтверждающие цель визита:

Действующий заграничный паспорт (должен действовать не менее 6 месяцев после того, как закончится срок визы;

туристический ваучер;

обратный билет.

Страховка для поездки

Туристическая страховка Египет

Для туристической поездки в Египет понадобится медицинская страховка. Формально на наличие страхового полиса обращают внимание только при оформлении визы в посольстве, а в аэропорту проверяют редко. Но страховка – это финансовая защита туриста от любого непредвиденного риска.

Для поездки достаточно стандартной туристической медицинской страховки. Стоимость ее будет зависеть от периода пребывания в стране и дополнительных рисков. Стандартный полис покрывает лечение острых состояний, обострений хронических заболеваний, экстренную стоматологическую помощь, лечение в стационаре или дома при травмах, несчастных случаях, непредвиденное возвращение домой другим рейсом.

Стоимость страхового полиса для 7-дневной поездки стартует от 600 руб. Формально визовый офицер имеет право проверить любой документ и отказать в визе, не объясняя причину. Потому полагаться на «авось» не нужно

Как добраться до Египта

Международный аэропорт Хургады Международный аэропорт в Шарм-эль-Шейхе

Круизные туры в Египет в нашем регионе не развиваются, для российских туристов Египет – это авиа. В столице и основных туристических городах Египта есть международные аэропорты – в Каире, Хургаде, Шарм-эль-Шейхе, Марса Алламе, Борг-эль-Арабе. Почти 6 лет, после теракта с российским самолетом в ноябре 2015 года, авиасообщение между Египтом и РФ было закрыто, и возобновилось только в июне 2021. Сейчас российские и международные авиакомпании выполняют рейсы:

Из Москвы – длительностью 4,5 часа;

из Санкт-Петербурга, прямые и с пересадкой – до 7,5 часов;

из Казани – 8,5 часов;

из Екатеринбурга с пересадками – 9 часов;

из Тюмени – 10 часов.

Авиабилеты дешёвые билеты можно поискать на авиасэйлс

Передвижение по стране

Электробус в Египте Микроавтобусы/мини-автобусы Трамвай в Каире Такси Служба аренды авто «Egypt car»

Ограничений на передвижение внутри страны нет – туристы могут пользоваться общественным транспортом, трансферами отеля, экскурсионными автобусами, арендовать авто (движение правостороннее). Местные власти просят не ездить самостоятельно на юг страны – на территории местных племен часто случаются политические волнения и беспорядки.

Тем, кто решил передвигаться самостоятельно, аренда авто обойдется от 70 до 300 долларов США в день в зависимости от типа машины. Для аренды необходимы права международного образца, кредитная карта или наличные деньги для залога. Удобнее всего передвигаться на такси (стоимость от 10 до 50 египетских фунтов за поездку). Поездка в общественном транспорте обойдется в 3 доллара. По побережью в пределах курортов курсируют автобусы «таф-таф» – это частные перевозки, потому стоимость может меняться. Постоянных остановок у них нет, автобус нужно останавливать и заранее договариваться с водителем о цене поездки и месте, где он должен вас высадить. О цене нужно договориться при посадке. Если этого не сделать – выходя, придется заплатить столько, сколько скажет водитель.

Какие интересные сувениры привезти из Египта

Сувениры в виде пирамид Папирусная бумага Украшение с жуком-скарабеем традиционная египетская одежда Эфирные масла

В каждой стране есть свои «коронные» сувениры, которые передают ее дух и культуру. Как карнавальная маска ассоциируется с Венецией, а нефритовые фигурки – с Индией, так и Египет – это:

Папирусы;

парфюмерные эссенции, масла, духи и косметика;

статуэтки из базальта и малахита;

чеканки;

украшения из золота и серебра с именными надписями;

национальные одежды;

ювелирные жуки-скарабеи.

Из Египта категорически запрещено вывозить кораллы (это национальное природное достояние, чревато большим штрафом), предметы антиквариата, колющее и режущее оружие, египетскую валюту, уголь и табак для кальяна в большом количестве, раковины моллюсков, зубы или панцири местных животных.

Фразы на арабском, которые могут пригодиться

Прежде чем отправиться в Египет, рекомендуем разучить самые популярные фразы на арабском, местные жители точно оценят ваши старания 😉

Часто туристы заблуждаются, думая, что знания элементарных английских фраз выручит их в любой стране. В арабских странах, как например, на Балканах, на английском говорят не везде. А если говорят – то с акцентом и диалектизмами. Египтяне оценят, если вы обратитесь к ним на их родном языке – пусть не совершенном, но готовность выучить несколько фраз будет воспринята как жест уважения. Ответом на него будет внимательное обслуживание и хорошая скидка.

"Мархаба!" - Добрый день;

"Ма ассаляма" - До свидания;

"Наам" - Да;

"Ля" - Нет;

"Шукран" - Спасибо;

"Афон" - Пожалуйста (еще в значении "извините");

"Киф аль-халь" - Как дела;

"Куллю тамам" - Все в порядке;

"Инта раих фен?" - Куда вы едете?

"Бикам да?" - Сколько это стоит?

"Хысаб" - Чек, пожалуйста;

"Эль саа кам?" - Который час?

"Таариф инглизи?" - Вы говорите по-английски?

"Тесбах ала кейр" - Спокойной ночи.

«Плюс» и «минус» отдыха и проживания в Египте

Пробки постоянная и очень острая проблема Египта А вот свежие и вкусные фрукты – большой плюс

Часто отдыхающие ездят в Египет год от года, не задумываясь сравнивать египетские курорты с другими. А если сравнить - у Египта есть как очевидные плюсы, так и минусы отдыха и постоянного проживания.

Минусы:

Жара : летом температура превышает 50ºС в тени, зимой редко опускается ниже 25 ºС, за пределами тропических курортных оазисов начинается пустыня с жаркими ветрами и пылевыми бурями, зелень и деревья - на вес золота;

: летом температура превышает 50ºС в тени, зимой редко опускается ниже 25 ºС, за пределами тропических курортных оазисов начинается пустыня с жаркими ветрами и пылевыми бурями, зелень и деревья - на вес золота; в больших городах практически нет зелени, а вход в немногочисленные парки платный;

городской трафик перегружен , всегда есть риск попасть в многочасовые пробки;

, всегда есть риск попасть в многочасовые пробки; застройка в городах очень плотная , проблемы с вывозом мусора, канализацией и планированием – шумная трасса может проходить прямо над балконом;

, проблемы с вывозом мусора, канализацией и планированием – шумная трасса может проходить прямо над балконом; мусор – урны в Египте редкость, а мелкий мусор не стесняются выбрасывать прямо под ноги;

– урны в Египте редкость, а мелкий мусор не стесняются выбрасывать прямо под ноги; плохая ситуация с медициной и безопасностью.

Плюсы жизни в Египте:

Большое количество солнечных дней и отсутствие холодного сезона как такового;

неспешный средиземноморский стиль жизни – египтяне, подобно другим средиземноморским народам, никогда не спешат, ценят хороший отдых, вкусную еду и спокойное созерцание жизни;

круглый год в наличии недорогие свежие фрукты и овощи;

из любого региона страны можно попасть к морю буквально в течение часа.

Что обязательно нужно сделать в Египте

Каирский музей Александрийская библиотека Долина царей Увидеть Нил, да ещё спуститься по нему – бесценно Нырнуть к красотам Красного моря, обязан каждый

Выше ХорошоТАМ уже рассказывал о том, что нужно сделать в Египте, чтобы не жалеть о пропущенном времени в поездке. Ниже – расширенный список для тех, кто хочет узнать Египет во всех проявлениях и, конечно, располагает временем в поездке:

Посетить пирамиды Гизы и Большого Сфинкса, ведь не съездить к пирамидам – значит не увидеть подлинный Египет;

посетить Каирский музей, с громадной коллекцией памятников египтологии и древней египетской истории;

погулять по Александрии;

побывать в Долине Царей;

подняться на гору Синай;

нырнуть с аквалангом и сфотографировать подводный мир Красного моря;

заночевать на стоянке бедуинов, отведать крепкий бедуинский чай и встретить рассвет в пустыне;

купить ароматические масла и сувениры на рынке Дахаба;

спуститься по течению Нила;

побывать в Луксоре, крупнейшем музее под открытым небом.

Ни как всегда напоследок видео)