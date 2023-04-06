Посетив Рас Мохаммед, вы сможете увидеть главные достопримечательности заповедника и насладиться его красотами.
Ни одно другое место на земле не сможет предложить такого уникального и завораживающего погружения в мир подводных чудес.
Ни одно другое место на земле не сможет предложить такого уникального и завораживающего погружения в мир подводных чудес.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Ворота Аллаха
- Мангровая роща
- Тектонический разлом
- Акабский и Суэцкий заливы
- Соленое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Гигантский природный аквариум.
- Национальный заповедник Рас-Мохаммед — это невероятно красивый мир под водой, где сливаются воедино великолепные формы, яркие цвета и невероятное разнообразие морской жизни. Здесь, в этих глубинах, вы найдете самые разнообразные виды рыб, такие как рыбы-бабочки, рыбы-ангелы, рыбы-наполеоны, морские коньки, горбоголовые губаны и радужные вариолы. А если вы хотите увидеть что-то более экзотическое, то можете наткнуться на хищников, таких как мурены, луцианы, барракуды, каранксовы и скорпенсов, рифовых скатов-хвостоколов.
- Это место вдохновляет своей красотой, и его история связана с самыми знаменитыми морскими исследователями. Среди них был и Жак Ив Кусто, который был очарован красотой и уникальностью коралловых рифов и других природных достопримечательностей, которые можно увидеть здесь. Рас-Мохаммед стал известен во всем мире благодаря этим рифам и другим уникальным природным чудесам.
Вы сможете увидеть:
- Ворота Аллаха — это исторический памятник, возвышающийся в знак окончания длительной вражды между Палестиной и Израилем. Он символизирует мирное сосуществование двух религий и культур. Гигантские каменные блоки, которые образуют ворота, сложены в точном порядке, что является искусным проявлением древнего знания архитектуры и инженерии. Каждый камень имеет свое место и выполняет определенную роль в создании уникальной формы ворот. Я помогу раскрыть для вас тайны этого замечательного архитектурного шедевра и насладиться его красотой и символическим значением.
- Вы погрузитесь в волшебный мир мангровых рощ, где земля, вода и воздух сливаются в единое целое, а деревья, словно сказочные создания, обвивают друг друга своими ветвями. Увидеть ослепительно белые стволы мангровых деревьев - это настоящее волшебство. Но их красота не единственное удивление, которое приготовила для вас природа. Мангровая роща таит множество секретов, которые я готов поделиться с вами.
- Путешествие к тектоническому разлому — это возможность увидеть следы мощного землетрясения, произошедшего миллионы лет назад. Вы сможете на собственные глаза увидеть, как эти последствия отразились на ландшафте и насладиться потрясающими видами. Я поделюсь с вами деталями этого уникального события и расскажу, какие еще тайны таит в себе этот загадочный уголок природы..
- Акабский и Суэцкий заливы — по желанию вы сможете поплавать с маской и рассмотреть фантастически красивые кораллы.
- Соленое озеро — это удивительное природное явление, в котором содержится вода, близкая по составу к Мертвому морю. Эта вода содержит уникальные полезные элементы, которые благотворно влияют на организм. Вы окунетесь в сюрреалистическую атмосферу озера и насладитесь красотой его видов. А я поделюсь с вами удивительными фактами о его происхождении и свойствах.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Это экскурсия на полдня — мы выезжаем из отеля после завтрака, возвращаемся перед обедом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вода и снеки
- Транспорт и входные билеты в заповедник
- Что не входит
- Аренда снаряжения для снорклинга оплачивается дополнительно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Отель размещения / лобби / ресепшен / шлагбаумЗавершение: Отель размещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Это экскурсия на полдня — мы выезжаем из отеля после завтрака, возвращаемся перед обедом
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На автобусе
Активный отдых
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Рас-Мохаммед
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