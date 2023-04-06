Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед

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Посетив Рас Мохаммед, вы сможете увидеть главные достопримечательности заповедника и насладиться его красотами.

Ни одно другое место на земле не сможет предложить такого уникального и завораживающего погружения в мир подводных чудес.
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Ворота Аллаха
  • Мангровая роща
  • Тектонический разлом
  • Акабский и Суэцкий заливы
  • Соленое озеро
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Гигантский природный аквариум.
  • Национальный заповедник Рас-Мохаммед — это невероятно красивый мир под водой, где сливаются воедино великолепные формы, яркие цвета и невероятное разнообразие морской жизни. Здесь, в этих глубинах, вы найдете самые разнообразные виды рыб, такие как рыбы-бабочки, рыбы-ангелы, рыбы-наполеоны, морские коньки, горбоголовые губаны и радужные вариолы. А если вы хотите увидеть что-то более экзотическое, то можете наткнуться на хищников, таких как мурены, луцианы, барракуды, каранксовы и скорпенсов, рифовых скатов-хвостоколов.
  • Это место вдохновляет своей красотой, и его история связана с самыми знаменитыми морскими исследователями. Среди них был и Жак Ив Кусто, который был очарован красотой и уникальностью коралловых рифов и других природных достопримечательностей, которые можно увидеть здесь. Рас-Мохаммед стал известен во всем мире благодаря этим рифам и другим уникальным природным чудесам.

Вы сможете увидеть:

  • Ворота Аллаха — это исторический памятник, возвышающийся в знак окончания длительной вражды между Палестиной и Израилем. Он символизирует мирное сосуществование двух религий и культур. Гигантские каменные блоки, которые образуют ворота, сложены в точном порядке, что является искусным проявлением древнего знания архитектуры и инженерии. Каждый камень имеет свое место и выполняет определенную роль в создании уникальной формы ворот. Я помогу раскрыть для вас тайны этого замечательного архитектурного шедевра и насладиться его красотой и символическим значением.
  • Вы погрузитесь в волшебный мир мангровых рощ, где земля, вода и воздух сливаются в единое целое, а деревья, словно сказочные создания, обвивают друг друга своими ветвями. Увидеть ослепительно белые стволы мангровых деревьев - это настоящее волшебство. Но их красота не единственное удивление, которое приготовила для вас природа. Мангровая роща таит множество секретов, которые я готов поделиться с вами.
  • Путешествие к тектоническому разлому — это возможность увидеть следы мощного землетрясения, произошедшего миллионы лет назад. Вы сможете на собственные глаза увидеть, как эти последствия отразились на ландшафте и насладиться потрясающими видами. Я поделюсь с вами деталями этого уникального события и расскажу, какие еще тайны таит в себе этот загадочный уголок природы..
  • Акабский и Суэцкий заливы — по желанию вы сможете поплавать с маской и рассмотреть фантастически красивые кораллы.
  • Соленое озеро — это удивительное природное явление, в котором содержится вода, близкая по составу к Мертвому морю. Эта вода содержит уникальные полезные элементы, которые благотворно влияют на организм. Вы окунетесь в сюрреалистическую атмосферу озера и насладитесь красотой его видов. А я поделюсь с вами удивительными фактами о его происхождении и свойствах.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Это экскурсия на полдня — мы выезжаем из отеля после завтрака, возвращаемся перед обедом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вода и снеки
  • Транспорт и входные билеты в заповедник
Что не входит
  • Аренда снаряжения для снорклинга оплачивается дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель размещения / лобби / ресепшен / шлагбаум
Завершение: Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Это экскурсия на полдня — мы выезжаем из отеля после завтрака, возвращаемся перед обедом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На автобусе
Активный отдых
Выездные
Рас-Мохаммед
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