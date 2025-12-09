Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Эль-Аламейн, цены от $242, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 5% 14 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Из Эль-Аламейна - в Александрию Индивидуальная экскурсия в Александрию предлагает уникальную возможность увидеть римские катакомбы, амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей «Эта экскурсия — идеальное знакомство с Александрией без суеты: вы неспешно прогуляетесь по главным достопримечательностям города, узнаете, где находилось одно из семи чудес света, и погрузитесь в атмосферу античной истории» $283 $297 за всё до 3 чел. На машине 13 часов 1 отзыв Индивидуальная Из Эль-Аламейна - в Каир Погрузитесь в историю Египта за один день: пирамиды Гизы, Сфинкс, национальный музей и прогулка по Нилу ждут вас Начало: По договорённости с организатором «За один день вы увидите главные достопримечательности Каира: пирамиды Гизы и Сфинкса, национальный музей и реку Нил» от $290 за человека На машине 13 часов 30% Индивидуальная до 8 чел. Из Эль-Аламейна - в прекрасную и загадочную Александрию Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия «В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой» $242 $345 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Эль-Аламейн

