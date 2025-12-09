-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
Индивидуальная экскурсия в Александрию предлагает уникальную возможность увидеть римские катакомбы, амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей
«Эта экскурсия — идеальное знакомство с Александрией без суеты: вы неспешно прогуляетесь по главным достопримечательностям города, узнаете, где находилось одно из семи чудес света, и погрузитесь в атмосферу античной истории»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$283
$297 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Из Эль-Аламейна - в Каир
Погрузитесь в историю Египта за один день: пирамиды Гизы, Сфинкс, национальный музей и прогулка по Нилу ждут вас
Начало: По договорённости с организатором
«За один день вы увидите главные достопримечательности Каира: пирамиды Гизы и Сфинкса, национальный музей и реку Нил»
Завтра в 04:00
11 дек в 04:30
от $290 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - в прекрасную и загадочную Александрию
Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия
«В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$242
$345 за всё до 8 чел.
