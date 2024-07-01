Египет — настоящий рай для опытных и начинающих дайверов. Здесь чистая прозрачная вода, множество фантастических кораллов и удивительных рыб. Вы отправитесь исследовать окрестности острова Гифтун.
Пройдете инструктаж от опытных специалистов, совершите два погружения, увидите подводные пещеры и впечатлитесь разнообразием Красного моря.
Пройдете инструктаж от опытных специалистов, совершите два погружения, увидите подводные пещеры и впечатлитесь разнообразием Красного моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Что вас ждет: Мы отправимся в этот тур на комфортном транспорте прямо из отеля. Погрузимся с аквалангом 2 раза в разных местах, поплаваем с маской и трубкой, насладимся подводным миром Красного моря в сопровождении профессионального инструктора. Всё снаряжение для дайвинга и снорклинга предоставляем. Важная информация:
Не забудьте, пожалуйста, взять с собой полотенце.
Ежедневно в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$22
|Детский (до 12 лет)
|$11
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник Кешта или Петра
- Урог талата
Что включено
- Снаряжение для дайвинга и снорклинга
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Профессиональный инструктор-тренер
- Трансфер
Что не входит в цену
- Трансфер из районов Сахл-Хашиш и Макады бай - 3$/чел., Эль-Гуна и Сафага - 7$/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
Завершение: У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Мы предоставляем всё снаряжение для дайвинга и снорклинга
- Вас будет сопровождать профессиональный инструктор по подводному плаванию
- Возьмите с собой полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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