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Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря

Ищете безопасный способ насладиться дайвингом? Присоединяйтесь к индивидуальной программе у берега Красного моря в Хургаде
Погружение в мир Красного моря - это шанс открыть для себя красоту подводного мира без страха.

Участники получают полное снаряжение и проходят обучение с профессионалами, что делает их погружение безопасным и незабываемым.

В течение дня вы насладитесь двумя погружениями, открывая для себя разноцветные кораллы и множество морских обитателей. Эта индивидуальная прогулка подойдёт для всех, кто мечтает о спокойствии и красоте подводных чудес
5
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Безопасное погружение у берега
  • 🐠 Разнообразие морских обитателей
  • 👨‍🏫 Обучение с профессионалом
  • 🏨 Трансфер от отеля
  • 🤿 Полное снаряжение включено
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря

Что можно увидеть

  • Кораллы
  • Разнообразные рыбы

Описание экскурсии

С нами вы научитесь не только основам дайвинга, но и быстро разовьёте навыки комфортного и безопасного погружения. Особое внимание мы уделим правильной технике дыхания и взаимодействию с подводным миром.

Хургада — идеальное место для дайвинга, потому что здесь обитает огромное количество разнообразных рыб и красочных кораллов. Вы непременно проникнетесь любовью к океану и разделите наш восторг от погружения в его чудесный мир.

Программа подводного приключения:

  • Утром мы заберём вас из отеля и отвезём к месту погружения.
  • Вы получите всё необходимое снаряжение: гидрокостюм, маску, ласты, регуляторы и баллоны с воздухом.
  • Пройдёте обучающий курс вместе с профессиональным инструктором: ознакомитесь со снаряжением, правилами безопасности и основами дайвинга.
  • Совершите два погружения под воду и насладитесь красотой и разнообразием подводного мира.
  • По окончании дайвинга мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Программа доступна людям в возрасте от 12 до 45 лет
  • Время проведения может незначительно измениться в зависимости от погодных условий и конкретного места погружения
  • Дополнительные расходы (по желанию): фотосъёмка под водой, питание и напитки
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
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хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
Сардана
Хотим выразить огромную благодарность за этот потрясающий опыт! Красное море в Египте невероятно, но именно благодаря инструктору Мохамеду этот день стал по-настоящему особенным и запоминающимся. Я немного переживала перед погружением,
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но чуткий подход, спокойствие и профессионализм Мохамеда сняли все страхи с первой же минуты. Инструктор всё подробно объяснил, показал жесты, помогал на каждом этапе подготовки и был рядом под водой. Мы увидели фантастические коралловые рифы, разноцветных рыбок и почувствовали себя в полной безопасности. Снаряжение было в отличном состоянии, а вся команда на катере создавала очень дружелюбную атмосферу. Обязательно вернусь еще раз именно к вам! Рекомендую всем, кто хочет открыть для себя подводный мир Египта, обращаться к профессионалам. 5 из 5! ⭐

Хотим выразить огромную благодарность за этот потрясающий опыт! Красное море в Египте невероятно, но именно благодаря
Хотим выразить огромную благодарность за этот потрясающий опыт! Красное море в Египте невероятно, но именно благодаря
Хотим выразить огромную благодарность за этот потрясающий опыт! Красное море в Египте невероятно, но именно благодаря
Мохамед
Мохамед
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Мне как инструктору было очень приятно с вами работать. Наша команда всегда вам рада, возвращайтесь!
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Анастасия
Мохамед отличный инструктор, для новичков в дайвинге самое то! Мы получили подробные инструкции и полное сопровождение при погружении!) Мне, признаться, было очень страшно поначалу, но даже я свое погружение отплавала с большим удовольствием и минимальным страхом, красное море действительно впечатляет своими обитателями, а муж остался в полнейшем восторге, всем советую такого чёткого и понимающего инструктора!!
Мохамед отличный инструктор, для новичков в дайвинге самое то! Мы получили подробные инструкции и полное сопровождение
Мохамед отличный инструктор, для новичков в дайвинге самое то! Мы получили подробные инструкции и полное сопровождение
Мохамед отличный инструктор, для новичков в дайвинге самое то! Мы получили подробные инструкции и полное сопровождение
Мохамед отличный инструктор, для новичков в дайвинге самое то! Мы получили подробные инструкции и полное сопровождение
Мохамед
Мохамед
Ответ организатора:
Спасибо за такие добрые слова! Моя задача — чтобы каждый гость чувствовал себя в безопасности и просто наслаждался моментом. Рад,
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что мой инструктаж помог вам расслабиться. Буду ждать вас снова для новых погружений! Вы большая молодец! до новых встреч на глубине. Ваш Мохамед.

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Ольга
Отзыв непосредственно от участников, я только нашла экскурсию)

Были вдвоем с сыном (14лет) на дайвинге с инструктором Мохамедом. Мохамед прекрасно владеет русским языком, настолько,что выдает шутки и сам молниеносно реагирует. Объясняет
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про погружение и жесты для общения под водой, понятно и, главное, терпеливо:-) и, вообще, очень позитивный и жизнерадостный парень.
О фотографе/операторе,определенно плачет Голливуд. Спасибо ему за прекрасные кадры.
Само погружение прошло на 5+. Сбылась мечта ребенка когда-то посмотревшего фильм про Человека-амфибию и документальные фильмы Жака Ива Кусто. Отдельное спасибо команде.
Мохамед, огромное Вам спасибо!

Константин и Александр.

Отзыв непосредственно от участников, я только нашла экскурсию)
Отзыв непосредственно от участников, я только нашла экскурсию)
Мохамед
Мохамед
Ответ организатора:
спасибо за доверие. Был рад поработать с вашей командой и помочь в осуществлении давней мечты. Жду вас снова для новых погружений и ярких кадров. Всегда добро пожаловать! Ваш Мохамед.
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Е
Наш с супругом первый опыт дайвинга прошел на ура. Спасибо инструктору Мухаммеду и команде катера. Мухаммед подробно провёл инструктаж (говорит на хорошем русском, что важно), во время подготовки и погружения
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всё было полностью под его контролем. Было два погружения, между которыми был вкусный обед и фрукты, а также кофе, чай, вода. На катере есть душ, туалет, удобные диваны. Также во время погружения были съемки (фото, видео, за отдельную плату). Трансфер туда и обратно. На обратном пути встретили дельфинов!))

Наш с супругом первый опыт дайвинга прошел на ура. Спасибо инструктору Мухаммеду и команде катера. Мухаммед
Наш с супругом первый опыт дайвинга прошел на ура. Спасибо инструктору Мухаммеду и команде катера. Мухаммед
Наш с супругом первый опыт дайвинга прошел на ура. Спасибо инструктору Мухаммеду и команде катера. Мухаммед
Мохамед
Мохамед
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Нам с командой очень приятно, что вы остались довольны организацией и отдыхом на катере. Встреча с дельфинами — это отличный знак. Ждем вас снова на Красном море! Ваш Мохамед
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А
Это невероятные впечатления! Было 2 остановки для погружений (опустились на 8,6 метров), мнооооого разных красивых рыбок🐠🐡 Подводный мир такой впечатляющий🙌🏻 после погружений можно было заняться снорклингом. Мохамед самый веселый, уверенный
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и просто лучший дайвинг-инструктор♥️ Кстати, прекрасно говорит по-русски. Четкий инструктаж, потом сам показываешь ему что все запомнил (под водой интуитивно все вспоминаешь). Очень волнительно когда скидывают в воду, но уверенный в себе инструктор умеет сразу успокоить! Паника его боялась😄 Под водой все время держится рядом и все контролирует🙏🏻 Я новичок, но все получилось) Если вы еще думаете, то не думайте! В компании с Мохамедом все пройдет отлично😉

Это невероятные впечатления! Было 2 остановки для погружений (опустились на 8,6 метров), мнооооого разных красивых рыбок🐠🐡
Это невероятные впечатления! Было 2 остановки для погружений (опустились на 8,6 метров), мнооооого разных красивых рыбок🐠🐡
Это невероятные впечатления! Было 2 остановки для погружений (опустились на 8,6 метров), мнооооого разных красивых рыбок🐠🐡
Мохамед
Мохамед
Ответ организатора:
Большое спасибо за доверие и такие яркие эмоции! Рад, что мой подход помог вам справиться с волнением и в полной
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мере насладиться красотой Красного моря. Для меня как для инструктора важно, чтобы каждый гость чувствовал себя в безопасности на любой глубине. Буду рад видеть вас снова в нашей компании! Ваш Мохамед

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Алена
Мохамед прекрасный инструктор 👋😊 Идеально разговаривает по русски 👍🏻 Провел подробный инструктаж и перепроверил как все запомнили.
Дайвинг очень понравился, увидели много красивых рыб. Самый запоминающийся момент, когда увидели огромных рыб-Наполеон🫢 Не забывайте брать полотенца 😅
Мохамед прекрасный инструктор 👋😊 Идеально разговаривает по русски 👍🏻 Провел подробный инструктаж и перепроверил как все запомнили.
Мохамед прекрасный инструктор 👋😊 Идеально разговаривает по русски 👍🏻 Провел подробный инструктаж и перепроверил как все запомнили.
Мохамед
Мохамед
Ответ организатора:
Спасибо за ваш выбор и добрые слова. Рад, что всё прошло на высшем уровне и Красное море порадовало вас своими красотами. До новых встреч на глубине! Всегда к вашим услугам, Мохамед.
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Входит в следующие категории Хургады

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