Погружение в мир Красного моря - это шанс открыть для себя красоту подводного мира без страха. Участники получают полное снаряжение и проходят обучение с профессионалами, что делает их погружение безопасным и незабываемым. В течение дня вы насладитесь двумя погружениями, открывая для себя разноцветные кораллы и множество морских обитателей. Эта индивидуальная прогулка подойдёт для всех, кто мечтает о спокойствии и красоте подводных чудес

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Описание экскурсии

С нами вы научитесь не только основам дайвинга, но и быстро разовьёте навыки комфортного и безопасного погружения. Особое внимание мы уделим правильной технике дыхания и взаимодействию с подводным миром.

Хургада — идеальное место для дайвинга, потому что здесь обитает огромное количество разнообразных рыб и красочных кораллов. Вы непременно проникнетесь любовью к океану и разделите наш восторг от погружения в его чудесный мир.

Программа подводного приключения:

Утром мы заберём вас из отеля и отвезём к месту погружения.

Вы получите всё необходимое снаряжение: гидрокостюм, маску, ласты, регуляторы и баллоны с воздухом.

Пройдёте обучающий курс вместе с профессиональным инструктором: ознакомитесь со снаряжением, правилами безопасности и основами дайвинга.

Совершите два погружения под воду и насладитесь красотой и разнообразием подводного мира.

По окончании дайвинга мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали