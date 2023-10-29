Вы — тот, кто хочет испытать азарт дайвинга, но не горит желанием прыгать в глубины моря с корабля? Мы понимаем: некоторые люди испытывают страх перед глубоководным погружением. И предлагаем нечто особенное — дайвинг у берега. Это приключение позволит вам насладиться волшебным морским миром, не чувствуя тревоги и дискомфорта от глубины.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

С нами вы научитесь не только основам дайвинга, но и быстро разовьёте навыки комфортного и безопасного погружения. Особое внимание мы уделим правильной технике дыхания и взаимодействию с подводным миром.

Хургада — идеальное место для дайвинга, потому что здесь обитает огромное количество разнообразных рыб и красочных кораллов. Вы непременно проникнетесь любовью к океану и разделите наш восторг от погружения в его чудесный мир.

Программа подводного приключения:

Утром мы заберём вас из отеля и отвезём к месту погружения.

Вы получите всё необходимое снаряжение: гидрокостюм, маску, ласты, регуляторы и баллоны с воздухом.

Пройдёте обучающий курс вместе с профессиональным инструктором: ознакомитесь со снаряжением, правилами безопасности и основами дайвинга.

Совершите два погружения под воду и насладитесь красотой и разнообразием подводного мира.

По окончании дайвинга мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали