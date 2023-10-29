Ощутить восторг от погружения без стресса и прыжков с корабля
Вы — тот, кто хочет испытать азарт дайвинга, но не горит желанием прыгать в глубины моря с корабля? Мы понимаем: некоторые люди испытывают страх перед глубоководным погружением. И предлагаем нечто особенное — дайвинг у берега.
Это приключение позволит вам насладиться волшебным морским миром, не чувствуя тревоги и дискомфорта от глубины.
Это приключение позволит вам насладиться волшебным морским миром, не чувствуя тревоги и дискомфорта от глубины.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
С нами вы научитесь не только основам дайвинга, но и быстро разовьёте навыки комфортного и безопасного погружения. Особое внимание мы уделим правильной технике дыхания и взаимодействию с подводным миром.
Хургада — идеальное место для дайвинга, потому что здесь обитает огромное количество разнообразных рыб и красочных кораллов. Вы непременно проникнетесь любовью к океану и разделите наш восторг от погружения в его чудесный мир.
Программа подводного приключения:
- Утром мы заберём вас из отеля и отвезём к месту погружения.
- Вы получите всё необходимое снаряжение: гидрокостюм, маску, ласты, регуляторы и баллоны с воздухом.
- Пройдёте обучающий курс вместе с профессиональным инструктором: ознакомитесь со снаряжением, правилами безопасности и основами дайвинга.
- Совершите два погружения под воду и насладитесь красотой и разнообразием подводного мира.
- По окончании дайвинга мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- Программа доступна людям в возрасте от 12 до 45 лет
- Время проведения может незначительно измениться в зависимости от погодных условий и конкретного места погружения
- Дополнительные расходы (по желанию): фотосъёмка под водой, питание и напитки
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 273 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
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