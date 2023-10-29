Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря

Ощутить восторг от погружения без стресса и прыжков с корабля

Описание
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Ответы на вопросы
Вы — тот, кто хочет испытать азарт дайвинга, но не горит желанием прыгать в глубины моря с корабля? Мы понимаем: некоторые люди испытывают страх перед глубоководным погружением. И предлагаем нечто особенное — дайвинг у берега.

Это приключение позволит вам насладиться волшебным морским миром, не чувствуя тревоги и дискомфорта от глубины.
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

С нами вы научитесь не только основам дайвинга, но и быстро разовьёте навыки комфортного и безопасного погружения. Особое внимание мы уделим правильной технике дыхания и взаимодействию с подводным миром.

Хургада — идеальное место для дайвинга, потому что здесь обитает огромное количество разнообразных рыб и красочных кораллов. Вы непременно проникнетесь любовью к океану и разделите наш восторг от погружения в его чудесный мир.

Программа подводного приключения:

  • Утром мы заберём вас из отеля и отвезём к месту погружения.
  • Вы получите всё необходимое снаряжение: гидрокостюм, маску, ласты, регуляторы и баллоны с воздухом.
  • Пройдёте обучающий курс вместе с профессиональным инструктором: ознакомитесь со снаряжением, правилами безопасности и основами дайвинга.
  • Совершите два погружения под воду и насладитесь красотой и разнообразием подводного мира.
  • По окончании дайвинга мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Программа доступна людям в возрасте от 12 до 45 лет
  • Время проведения может незначительно измениться в зависимости от погодных условий и конкретного места погружения
  • Дополнительные расходы (по желанию): фотосъёмка под водой, питание и напитки
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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