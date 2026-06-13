Погружение в мир Красного моря - это шанс открыть для себя красоту подводного мира без страха.
Участники получают полное снаряжение и проходят обучение с профессионалами, что делает их погружение безопасным и незабываемым.
В течение дня вы насладитесь двумя погружениями, открывая для себя разноцветные кораллы и множество морских обитателей. Эта индивидуальная прогулка подойдёт для всех, кто мечтает о спокойствии и красоте подводных чудес
Участники получают полное снаряжение и проходят обучение с профессионалами, что делает их погружение безопасным и незабываемым.
В течение дня вы насладитесь двумя погружениями, открывая для себя разноцветные кораллы и множество морских обитателей. Эта индивидуальная прогулка подойдёт для всех, кто мечтает о спокойствии и красоте подводных чудес
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Безопасное погружение у берега
- 🐠 Разнообразие морских обитателей
- 👨🏫 Обучение с профессионалом
- 🏨 Трансфер от отеля
- 🤿 Полное снаряжение включено
Что можно увидеть
- Кораллы
- Разнообразные рыбы
Описание экскурсии
С нами вы научитесь не только основам дайвинга, но и быстро разовьёте навыки комфортного и безопасного погружения. Особое внимание мы уделим правильной технике дыхания и взаимодействию с подводным миром.
Хургада — идеальное место для дайвинга, потому что здесь обитает огромное количество разнообразных рыб и красочных кораллов. Вы непременно проникнетесь любовью к океану и разделите наш восторг от погружения в его чудесный мир.
Программа подводного приключения:
- Утром мы заберём вас из отеля и отвезём к месту погружения.
- Вы получите всё необходимое снаряжение: гидрокостюм, маску, ласты, регуляторы и баллоны с воздухом.
- Пройдёте обучающий курс вместе с профессиональным инструктором: ознакомитесь со снаряжением, правилами безопасности и основами дайвинга.
- Совершите два погружения под воду и насладитесь красотой и разнообразием подводного мира.
- По окончании дайвинга мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- Программа доступна людям в возрасте от 12 до 45 лет
- Время проведения может незначительно измениться в зависимости от погодных условий и конкретного места погружения
- Дополнительные расходы (по желанию): фотосъёмка под водой, питание и напитки
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотим выразить огромную благодарность за этот потрясающий опыт! Красное море в Египте невероятно, но именно благодаря инструктору Мохамеду этот день стал по-настоящему особенным и запоминающимся. Я немного переживала перед погружением,
Мохамед
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Мне как инструктору было очень приятно с вами работать. Наша команда всегда вам рада, возвращайтесь!
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Мохамед отличный инструктор, для новичков в дайвинге самое то! Мы получили подробные инструкции и полное сопровождение при погружении!) Мне, признаться, было очень страшно поначалу, но даже я свое погружение отплавала с большим удовольствием и минимальным страхом, красное море действительно впечатляет своими обитателями, а муж остался в полнейшем восторге, всем советую такого чёткого и понимающего инструктора!!
Мохамед
Ответ организатора:
Спасибо за такие добрые слова! Моя задача — чтобы каждый гость чувствовал себя в безопасности и просто наслаждался моментом. Рад,
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Отзыв непосредственно от участников, я только нашла экскурсию)
Были вдвоем с сыном (14лет) на дайвинге с инструктором Мохамедом. Мохамед прекрасно владеет русским языком, настолько,что выдает шутки и сам молниеносно реагирует. Объясняет
Были вдвоем с сыном (14лет) на дайвинге с инструктором Мохамедом. Мохамед прекрасно владеет русским языком, настолько,что выдает шутки и сам молниеносно реагирует. Объясняет
Мохамед
Ответ организатора:
спасибо за доверие. Был рад поработать с вашей командой и помочь в осуществлении давней мечты. Жду вас снова для новых погружений и ярких кадров. Всегда добро пожаловать! Ваш Мохамед.
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Е
Наш с супругом первый опыт дайвинга прошел на ура. Спасибо инструктору Мухаммеду и команде катера. Мухаммед подробно провёл инструктаж (говорит на хорошем русском, что важно), во время подготовки и погружения
Мохамед
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Нам с командой очень приятно, что вы остались довольны организацией и отдыхом на катере. Встреча с дельфинами — это отличный знак. Ждем вас снова на Красном море! Ваш Мохамед
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А
Это невероятные впечатления! Было 2 остановки для погружений (опустились на 8,6 метров), мнооооого разных красивых рыбок🐠🐡 Подводный мир такой впечатляющий🙌🏻 после погружений можно было заняться снорклингом. Мохамед самый веселый, уверенный
Мохамед
Ответ организатора:
Большое спасибо за доверие и такие яркие эмоции! Рад, что мой подход помог вам справиться с волнением и в полной
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Мохамед прекрасный инструктор 👋😊 Идеально разговаривает по русски 👍🏻 Провел подробный инструктаж и перепроверил как все запомнили.
Дайвинг очень понравился, увидели много красивых рыб. Самый запоминающийся момент, когда увидели огромных рыб-Наполеон🫢 Не забывайте брать полотенца 😅
Дайвинг очень понравился, увидели много красивых рыб. Самый запоминающийся момент, когда увидели огромных рыб-Наполеон🫢 Не забывайте брать полотенца 😅
Мохамед
Ответ организатора:
Спасибо за ваш выбор и добрые слова. Рад, что всё прошло на высшем уровне и Красное море порадовало вас своими красотами. До новых встреч на глубине! Всегда к вашим услугам, Мохамед.
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Входит в следующие категории Хургады
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