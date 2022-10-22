ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30

Красное море — мекка для любителей дайвинга и лучшее место, чтобы приобщиться к нему. В это приключение мы отправимся на лодке в мини-группе до 5 человек. Я научу вас дышать под водой, познакомлю с азами дайвинга, помогу совершить погружения к красочными рифам и влюблю в подводный мир. Кто знает, возможно, этот день подарит вам новое увлечение всей жизни!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Два погружения с инструктором. После выхода из порта по дороге к первому месту стоянки лодки я проведу инструктаж и подробно расскажу вам о предстоящем дайве, детально познакомлю со снаряжением, отвечу на интересующие вопросы и развею все ваши сомнения (если они будут!). Участники опускаются в воду со мной по очереди: под водой вы проведете около 20-30 минут во время каждого из двух погружений.

Рифы Красного моря. В течение дня мы остановимся в двух локациях Красного моря с разными подводными ландшафтами. Вас ждут красочные коралловые рифы, которые манят дайверов со всего мира, и, конечно, морские обитатели: экзотические пестрые рыбки, а если повезет, даже мурены, осьминоги и скаты.

Отдых и обед на борту. В перерывах между погружениями вы можете взять маску с трубкой, чтобы заняться снорклингом среди кораллов, позагорать на палубе или просто искупаться в чистейшем море. Также в стоимость входит обед на лодке.

Организационные детали

Как проходит дайвинг

Я заберу вас из отеля в Хургаде и отвезу обратно после погружения. Продолжительность экскурсии указана без учета трансфера от/до отеля.

Выходим в море на кораблике в мини-группе до 5 человек. Группу больше 3 человек сопровождают два инструктора (я и мой помощник).

Со мной занятия дайвингом безопасны даже для детей: участие доступно уже с 10 лет

Я предоставляю снаряжение отличного качества

Что входит в стоимость, а что — нет