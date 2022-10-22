ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30

Дайвинг в Хургаде в мини-группе

Провести день среди волн и рифов Красного моря и совершить 2 погружения с инструктором

Красное море — мекка для любителей дайвинга и лучшее место, чтобы приобщиться к нему. В это приключение мы отправимся на лодке в мини-группе до 5 человек.

Я научу вас дышать под водой, познакомлю с азами дайвинга, помогу совершить погружения к красочными рифам и влюблю в подводный мир. Кто знает, возможно, этот день подарит вам новое увлечение всей жизни!
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Два погружения с инструктором. После выхода из порта по дороге к первому месту стоянки лодки я проведу инструктаж и подробно расскажу вам о предстоящем дайве, детально познакомлю со снаряжением, отвечу на интересующие вопросы и развею все ваши сомнения (если они будут!). Участники опускаются в воду со мной по очереди: под водой вы проведете около 20-30 минут во время каждого из двух погружений.

Рифы Красного моря. В течение дня мы остановимся в двух локациях Красного моря с разными подводными ландшафтами. Вас ждут красочные коралловые рифы, которые манят дайверов со всего мира, и, конечно, морские обитатели: экзотические пестрые рыбки, а если повезет, даже мурены, осьминоги и скаты.

Отдых и обед на борту. В перерывах между погружениями вы можете взять маску с трубкой, чтобы заняться снорклингом среди кораллов, позагорать на палубе или просто искупаться в чистейшем море. Также в стоимость входит обед на лодке.

Организационные детали

Как проходит дайвинг

  • Я заберу вас из отеля в Хургаде и отвезу обратно после погружения. Продолжительность экскурсии указана без учета трансфера от/до отеля.
  • Выходим в море на кораблике в мини-группе до 5 человек. Группу больше 3 человек сопровождают два инструктора (я и мой помощник).
  • Со мной занятия дайвингом безопасны даже для детей: участие доступно уже с 10 лет
  • Я предоставляю снаряжение отличного качества

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, выход в море, 2 погружения по 20-30 мин в сопровождении инструктора, аренда снаряжения, а также обед на борту
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): подводные фото (35 долларов) и видео (35 долларов без монтажа), которыми не стыдно поделиться в ленте!

ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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