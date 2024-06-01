Дайвинг и купание с маской в Хургаде

Найдено 37 экскурсий в категории «Подводное плавание» в Хургаде, цены от €13. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
«С нами вы научитесь не только основам дайвинга, но и быстро разовьёте навыки комфортного и безопасного погружения»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
40 за человека
Хургада: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
5 отзывов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
«В стоимость включено: катание на яхте, оборудование для снорклинга, прохладительные напитки, кофе, чай, обед со свежими морепродуктами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 15 чел.
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Групповая
8 часов
2 отзыва
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
«Аренда снаряжения для снорклинга»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
«По желанию можем организовать для вас фото и видеосъёмку — от €20 и дайвинг (15 минут, 12 метров) — €10»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Мини-группа
7 часов
12 отзывов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«Для оформления разрешения на дайвинг нужны ваши паспортные данные: это требование морской полиции Египта»
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за человека
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
«В программе экскурсии: остановки в местах обитания дельфинов, снорклинг, обед на яхте, включая безалкогольные напитки, катание на банане и таблетке, мини-рыбалка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы (по желанию): дайвинга — 20$ за погружение»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Прогулка на «подводной лодке» в Хургаде
Групповая
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
«аренда оборудования для снорклинга»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 за человека
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Групповая
5 часов
3 отзыва
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
«Купание и снорклинг в Красном море»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
33 за человека
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая
8 часов
17 отзывов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
«Запланируйте время для снорклинга и водных развлечений на острове, а мы отвезём вас туда в группе до 30 человек»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«В стоимость включены: транспортное обслуживание, оборудование для снорклинга, обед с безалкогольными напитками на яхте»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Дайвинг в Хургаде
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
Дайвинг в Хургаде: Погружение в мир подводных чудес и обед на борту
Египет - рай для дайверов. Погружения у острова Гифтун, инструктаж, обед на яхте и купание в Красном море. Включены трансфер и оборудование
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«Включено в стоимость: трансфер из отелей Хургады (стоимость доплаты за трансфер из других отелей уточняйте в переписке), прогулка на яхте и катание на лодке, снаряжение для снорклинга и для рыбалки, прогулка на батискафе, обед и напитки»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Морская прогулка на батискафе
Групповая
3 часа
4 отзыва
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
«На обратном пути мы сделаем остановку для снорклинга»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
13 за человека
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
«Входит в стоимость: трансфер в обе стороны, обед, снаряжение для снорклинга»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
70 за человека
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Групповая
8 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
«Затем отправитесь к коралловым рифам для снорклинга, чтобы насладиться подводным миром Красного моря»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
«Он как будто создан для снорклинга — здесь невероятно прозрачная вода и дно, усеянное коралловыми рифами необычайной красоты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
«Сертификат признан во всём мире, что открывает перед вами двери к невероятным дайвинг-приключениям в самых красивых местах планеты»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
320 за экскурсию
Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
Мини-группа
7 часов
25 отзывов
Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
Начало: Ваш отель
«- Со мной занятия дайвингом безопасны даже для детей»
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 16:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $75 за человека
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
27 отзывов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
«Здесь вас ожидает снорклинг среди красочных кораллов и встреча с общительными и дружелюбными дельфинами»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
Групповая
8 часов
2 отзыва
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«На нашей яхте есть всё необходимое, чтобы заняться дайвингом»
Расписание: Ежедневно в 8-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$23 за человека
Батискаф - рыбки и кораллы прямо перед вами
Групповая
3 часа
41 отзыв
Батискаф в Хургаде: удивительный подводный мир рыб и кораллов
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря без необходимости дайвинга. Батискаф откроет вам красоту подводного царства через стеклянные окна
Начало: Отели в Хургаде
«Как многие знают, Египет идеальное место для дайвинга»
Расписание: Три раза в день 8:00 / 10:00 / 14:00 ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:30
$15 за человека
VIP прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
VIP прогулка на индивидуальной яхте в Хургаде с обедом
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, покоряя просторы Красного моря в полном комфорте
Начало: Ваш отель
«На яхте есть все, что вам может понадобиться На яхте вы можете воспользоваться снастями для рыбалки, заняться снорклингом на живописных коралловых рифах или просто насладиться плеском волн и теплым солнцем»
Расписание: В любое удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Красота Красного моря: дайвинг и снорклинг
Групповая
8 часов
35 отзывов
Неповторимое приключение в мире подводной красоты Красного моря
Начало: Ваш отель в Хургаде
«Всё снаряжение для дайвинга и снорклинга предоставляем»
Расписание: ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$23 за человека
Дайвинг в Хургаде - красоты подводного мира Красного моря
Групповая
8 часов
6 отзывов
Дайвинг в Хургаде - уникальное погружение на яхте в мир Красного моря
Погрузитесь в волшебный мир под водой в Хургаде. Два погружения, обед и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Красное море и его рифы словно созданы для дайвинга»
Расписание: Ежедневно 08:30 до 16:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Групповая
8 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Начало: Заберем из отеля
«Что вас ждет • Восьмичасовая прогулка на яхте по Красному морю • Два погружения с аквалангом в коралловых рифах • Вкусный обед на яхте • Напитки в течение дня • Русскоговорящий опытный инструктор по дайвингу Важно знать:»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота 8:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Райский остров Paradise
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
1 отзыв
Райский остров Paradise
«По пути на остров будут сделаны остановки для снорклинга и дайвинга (за доплату, см»
Расписание: Ежедневно в 07:30
от $26 за человека
Развлечения на острове Утопия
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельной яхте вы совершите морской круиз, а во время остановок (их будет две) займетесь снорклингом или порыбачите»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
40 за человека
Групповая поездка на остров Парадайз
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
«Перед отплытием вы получите всё необходимое для снорклинга (маски, трубки, ласты и жилеты), а также прослушаете короткий инструктаж по использованию снаряжения»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке
Индивидуальная
4 часа
Рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: Эксклюзивное приключение
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке в Хургаде: морские приключения и красоты Красного моря ждут вас
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Отправляйтесь в Хургаду на скоростной лодке, чтобы порыбачить и заняться сноркелингом»
Расписание: ежедневный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Морская прогулка в Бухту дельфинов
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Морская прогулка в Бухту дельфинов
«Бухта дельфинов хорошо подходит для снорклинга»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
от $21 за человека
Райский остров и дайвинг
Групповая
8 часов
Райский остров и дайвинг
Начало: В холле отеля возле ресепшена
«Далее вы можете заняться сноркелингом с маской и трубкой, погружением с аквалангом с оборудованием»
Расписание: Воскресенье, вторник, пятница в 07:45 (обратно — в 16:00).
Завтра в 07:45
11 июня в 07:45
$45 за человека
Морская прогулка на Orange Bay
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Морская прогулка на Orange Bay
«Во время прогулки сделаем несколько остановок для купания с яхты и снорклинга»
Расписание: Ежедневно в 07:30
от $26 за человека
Заповедник Шарм-эль-Нага
Групповая
9 часов
Заповедник Шарм-эль-Нага
«Рекомендуем захватить с собой оборудование для снорклинга, чтобы с комфортом понаблюдать за косяками цветных экзотических рыбок, которые, как будто, вовсе не боятся людей»
Расписание: Ежедневно в 08:00
от $63 за человека
Дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Дайвинг
«В таком формате взрослые смогут отдохнуть на яхте и позаниматься снорклингом»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$26 за человека
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, прогулка на яхте, билеты в заповедники, оборудование для снорклинга, спасательные жилеты, обед с морепродуктами»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Дайвинг в Хургаде в мини-группе
    Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
  • P
    Pavel
    29 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
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    и погоде. Постоянно был на связи во время прогулки. Прислал за сутки номер машины, которая нас забрала из отеля. Обсудили удобный способ оплаты (платили часть в евро, часть в местной валюте). На самой прогулке было много еды, массаж. Катались на водном диване за катером, 2 раза подолгу сноркали в море, гид Шурави нырял с нами, всё показывал, куда надо внимательнее смотреть под водой. На яхте были ласты как на 36-й размер, так и на 46-й размер ноги. Посетили остров с чистым песком (единственный минус - там слишком громкая музыка). Оставили немного чаевых самой команде. Далее Шурави проводил нас до такси обратно до отеля. Также важно отметить, что Мухаммед предложил помочь с организацией других поездок. Делал ненавязчиво, рекомендую.

    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но
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    достаточно адекватный - можно поесть, все было вкусно. Безлимит кола, фанта, спрайт, чай и кофе. Однако было намного больше 30 человек на яхте (в описании было указано до 30), а также следить за перемещениями нужно самим - никто не организовывает, не пересчитывает людей (лодка уплывет без вас - ваши проблемы, но мы вроде никого не забыли).

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
    Это лучшее, что случалось в моей жизни! Я меня была мечта поплавать вместе с рыбками, вот она и исполнилась! Спасибо огромное Вадиму,
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    за подробный инструктаж! Если вы боитесь нырять, или если вы боитесь утонуть, то я вам гарантирую, что вам просто не дадут это сделать) я когда первый раз прыгнула в воду с аквалангом, у меня охватила паника, но инструктор меня поддержал и дал отдышаться на поверхности, я в итоге успокоилась и мы спокойно поплыли! Все очень грамотно и безопасно! Будьте уверены, что вы в хороших руках! Все плавание под водой, меня держали и показывали, где какие рыбки (заранее жесты проговаривались) я ни о чем не думала и не паниковала! Мне очень сильно понравилось, съездила бы еще! Рекомендую 1000/10 баллов!!!!!!

  • N
    Na.tu.si
    23 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
  • А
    Анатолий
    18 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно! Мохаммед отличный
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    инструктор и очень хороший человек, провëл нас в это увлекательное путешествие и рассказал всë самое важное, что нужно знать новичку, при этом в само погружение постоянно держал за руку и показывал интересные моменты! Инструктаж провел доходчиво и понятно, благодаря объяснениям было спокойно и уверенно. Всем советуем попробовать!

    Очень переживали по поводу дайвинга, так как ни разу в жизни этим не занимались, но всë прошло просто замечательно!
  • В
    Вера
    16 мая 2024
    Индивидуальный дайвинг с возможностью обучения
    Были с мужем вдвоем, погружались с Вадимом, несмотря на большой вес у мужа сумели подобрали снаряжение, выходили в море при
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    сильном ветре, но это только добавило драйва, команда отличная, остались памятные видео с нашего погружения и приятные впечатления, спасибо Вадиму за терпение и грамотный инструктаж

  • В
    Владислав
    8 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой! Мы довольны
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться
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    было в достатке. Сначала была рыбалка (пойманную рыбу потом пожарили для нас), затем остров, обед и снорклинг. Остров Магавиш небольшой - туда возят маленькие группы, песок фантастический, много мест для фотографирования, есть небольшой пляж для плавания, укрыться от солнышка есть где. Обед вкусный и сытный - мы даже половины не съели- креветки, рыба, куриные нагетсы, рис, макароны, овощи. Фруктовая нарезка при отправлении и после снорклинга. Куку респект👍 С оборудованием для снорклинга на яхте напряжёнка, мне досталась только маска- без трубки, приходилось задерживать дыхание - удовольствие так себе. Коралл живой, но рыбок немного, видели ската, огромного ежа, попугая, хирурга и других каких-то. Берите свои маски. Команда: капитан, кук-юнга, гид и фотограф. Капитан - профессионал своего дела, улыбчивый и позитивный. Кук просто молодец. Гид сносно говорит по-русски, но особых рассказов и не предполагалось, с ним решались вопросы последовательности этапов экскурсии (мы сначала поплыли на остров, а потом плавали) и плавал на кораллы он с нами. Фотограф сделал нам видюшку и кучу фоток, но всё как-то совсем не очень, будем просить профессионалов выправить ситуацию. Всё время ждала какого-нибудь подвоха, но всё прошло на ура! Спасибо организатору и команде!

    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было

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