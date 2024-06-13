Описание экскурсии

Что вас ждёт: Ранний выезд Путь до Каира занимает 6-7 часов, поэтому наше путешествие начнётся в ночное время. В районе Эль-Гуны мы минуем первый блокпост, откуда в сопровождении полицейской машины выезжает весь туристический транспорт. По дороге у вас будет санитарная остановка (15-20 минут) — и рано утром мы оказываемся в пригороде Каира. Портал в прошлое Национальный музей — наша первая цель в столице. В нём более 100 залов на двух этажах: это самое большое в мире хранилище древнеегипетского искусства. И целого дня не хватит, чтобы обойти его и разобраться во всех коллекциях. Поэтому вас будет сопровождать гид, который сориентирует в эпохах и сделает акцент на важнейших экспонатах. После экскурсии по музею у вас останется свободное время, чтобы самостоятельно побродить по залам. Некрополь в Эль-Гизе Во второй половине дня отправляемся в Гизу смотреть пирамиды. Это единственное чудо света, сохранившееся до наших дней. Вы увидите целый ансамбль каменных сооружений: пирамиду Хеопса, Хефрена и Микерина. О каждой из усыпальниц послушаете подробный и увлекательный рассказ, сделаете фотографии и, если захотите, спуститесь внутрь (за отдельную плату). После осмотра пирамид мы побываем у погребальных храмов и Большого Сфинкса. На этом наше путешествие заканчивается, примерное прибытие в отель — 21:00 Важная информация: Поездка в Каир в мини-группе Египет — это не только отели и дайвинг. Египет — это еще и многовековая история. Приглашаем вас в однородное путешествие в Каир. А если вы не любите огромные групповые туры, то эта экскурсия для вас. С нами путешествует группа до 9 человек. За один день вы прогуляетесь по Каиру, познакомитесь с историей Древнего Египта в Национальном музее и увидите те самые пирамиды в Гизе.