Удивительный Каир на минивэн

Поездка в Каир в мини-группе Египет — это не только отели и дайвинг. Египет — это еще и многовековая история. Приглашаем вас в однородное путешествие в Каир. А если вы не
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любите огромные групповые туры, то эта экскурсия для вас. С нами путешествует группа до 9 человек.

За один день вы прогуляетесь по Каиру, познакомитесь с историей Древнего Египта в Национальном музее и увидите те самые пирамиды в Гизе.

Удивительный Каир на минивэн
Удивительный Каир на минивэн
Удивительный Каир на минивэн
Ближайшие даты:
Время начала: 02:00

Что вас ожидает:

  • Национальный Египетский музей
  • Пирамиды
  • Сфинкс
  • Река Нила

Описание экскурсии

Что вас ждёт:

Ранний выезд Путь до Каира занимает 6-7 часов, поэтому наше путешествие начнётся в ночное время. В районе Эль-Гуны мы минуем первый блокпост, откуда в сопровождении полицейской машины выезжает весь туристический транспорт. По дороге у вас будет санитарная остановка (15-20 минут) — и рано утром мы оказываемся в пригороде Каира. Портал в прошлое Национальный музей — наша первая цель в столице. В нём более 100 залов на двух этажах: это самое большое в мире хранилище древнеегипетского искусства. И целого дня не хватит, чтобы обойти его и разобраться во всех коллекциях. Поэтому вас будет сопровождать гид, который сориентирует в эпохах и сделает акцент на важнейших экспонатах. После экскурсии по музею у вас останется свободное время, чтобы самостоятельно побродить по залам. Некрополь в Эль-Гизе Во второй половине дня отправляемся в Гизу смотреть пирамиды. Это единственное чудо света, сохранившееся до наших дней. Вы увидите целый ансамбль каменных сооружений: пирамиду Хеопса, Хефрена и Микерина. О каждой из усыпальниц послушаете подробный и увлекательный рассказ, сделаете фотографии и, если захотите, спуститесь внутрь (за отдельную плату). После осмотра пирамид мы побываем у погребальных храмов и Большого Сфинкса. На этом наше путешествие заканчивается, примерное прибытие в отель — 21:00 Важная информация: Поездка в Каир в мини-группе Египет — это не только отели и дайвинг. Египет — это еще и многовековая история. Приглашаем вас в однородное путешествие в Каир. А если вы не любите огромные групповые туры, то эта экскурсия для вас. С нами путешествует группа до 9 человек. За один день вы прогуляетесь по Каиру, познакомитесь с историей Древнего Египта в Национальном музее и увидите те самые пирамиды в Гизе.

Воскресенье, вторник и четверг В 02:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый с 12 лет$75
Дети с 6 до 11 лет$40
Дети до 5.99 лет$30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный Египетский музей
  • Пирамиды
  • Сфинкс
  • Река Нила
Что включено
  • Автомобиль с водителем
  • Услуги русскоговорящего гида в Каире
  • Обед
  • Входные билеты в Национальный музей
  • Страхование жизни
Что не входит в цену
  • Вход в пирамиду Хеопса
  • Вход в пирамиду Хефрена
  • Вход в пирамиду Микерина
  • Фотосъёмка в Национальном музее
  • Напитки во время обеда
  • При желании вы можете заказать трансфер из дальних районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны в обе стороны - 5 евро с человека (от 2-х человек).
  • Прогулка по Нилу
Место начала и завершения?
У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник и четверг В 02:00
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Сообщите Организатору номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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