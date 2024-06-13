Поездка в Каир в мини-группе Египет — это не только отели и дайвинг. Египет — это еще и многовековая история. Приглашаем вас в однородное путешествие в Каир. А если вы не
Ближайшие даты:
Время начала: 02:00
Что вас ожидает:
- Национальный Египетский музей
- Пирамиды
- Сфинкс
- Река Нила
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Ранний выезд Путь до Каира занимает 6-7 часов, поэтому наше путешествие начнётся в ночное время. В районе Эль-Гуны мы минуем первый блокпост, откуда в сопровождении полицейской машины выезжает весь туристический транспорт. По дороге у вас будет санитарная остановка (15-20 минут) — и рано утром мы оказываемся в пригороде Каира. Портал в прошлое Национальный музей — наша первая цель в столице. В нём более 100 залов на двух этажах: это самое большое в мире хранилище древнеегипетского искусства. И целого дня не хватит, чтобы обойти его и разобраться во всех коллекциях. Поэтому вас будет сопровождать гид, который сориентирует в эпохах и сделает акцент на важнейших экспонатах. После экскурсии по музею у вас останется свободное время, чтобы самостоятельно побродить по залам. Некрополь в Эль-Гизе Во второй половине дня отправляемся в Гизу смотреть пирамиды. Это единственное чудо света, сохранившееся до наших дней. Вы увидите целый ансамбль каменных сооружений: пирамиду Хеопса, Хефрена и Микерина. О каждой из усыпальниц послушаете подробный и увлекательный рассказ, сделаете фотографии и, если захотите, спуститесь внутрь (за отдельную плату). После осмотра пирамид мы побываем у погребальных храмов и Большого Сфинкса. На этом наше путешествие заканчивается, примерное прибытие в отель — 21:00 Важная информация: Поездка в Каир в мини-группе Египет — это не только отели и дайвинг. Египет — это еще и многовековая история. Приглашаем вас в однородное путешествие в Каир. А если вы не любите огромные групповые туры, то эта экскурсия для вас. С нами путешествует группа до 9 человек. За один день вы прогуляетесь по Каиру, познакомитесь с историей Древнего Египта в Национальном музее и увидите те самые пирамиды в Гизе.
Воскресенье, вторник и четверг В 02:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый с 12 лет
|$75
|Дети с 6 до 11 лет
|$40
|Дети до 5.99 лет
|$30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Египетский музей
- Пирамиды
- Сфинкс
- Река Нила
Что включено
- Автомобиль с водителем
- Услуги русскоговорящего гида в Каире
- Обед
- Входные билеты в Национальный музей
- Страхование жизни
Что не входит в цену
- Вход в пирамиду Хеопса
- Вход в пирамиду Хефрена
- Вход в пирамиду Микерина
- Фотосъёмка в Национальном музее
- Напитки во время обеда
- При желании вы можете заказать трансфер из дальних районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны в обе стороны - 5 евро с человека (от 2-х человек).
- Прогулка по Нилу
Место начала и завершения?
У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник и четверг В 02:00
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Сообщите Организатору номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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