Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)

Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, оправдано ли Каир получил такое название. Посетите древнюю цитадель и мечеть Мухаммеда Али. В Национальном египетском музее вы увидите самые интересные из 150

тысяч артефактов. Не пропустите встречу со Сфинксом, охраняющим пирамиды. В стоимость включены трансфер из отеля и услуги русскоговорящего гида. Заберем вас из отеля рано утром, время в пути составит около 6 часов. Экскурсию проведет опытный гид. Дополнительные расходы: билеты в музей, пирамиды и цитадель

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Национальный египетский музей

Вы посетите грандиозное хранилище древнеегипетского искусства, расположенное на площади Тахрир. Посмотрите на знаменитую маску Тутанхамона, саркофаги фараонов, различные папирусы и манускрипты, мумии, статуи богов и множество других уникальных экспонатов. Зайдёте в залы, посвящённые древнеегипетским царствам — Древнему, Среднему и Новому, а также в Римский зал с артефактами периода римского правления в Египте.

Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть

Цитадель Саладина — одна из главных достопримечательностей Каира. Огромные круглые башни и 10-метровые стены производят сильнейшее впечатление. Крепость является резиденцией правителей Египта. В цитадели находится Алебастровая мечеть, построенная по заказу Мухаммеда Али. Мы рассмотрим её убранство, восьмигранный фонтан для омовений перед молитвой и башню с часами — подарок короля Луи Филиппа.

Пирамиды Гизы и Сфинкс

Вы увидите величайшие архитектурные памятники, возраст которых составляет около 4 тысяч лет: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Во время осмотра пирамид вы погрузитесь в историю их возникновения, узнаете интересные факты касаемо строительства и погребения фараонов. Отдельное внимание мы уделим 20-метровой статуе Сфинкса, лицо которого повёрнуто к восходящему солнцу и Нилу.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер из вашего отеля на современном минивэне и услуги русскоговорящего гида

По вашему желанию мы можем заменить Национальный музей посещением Большого Египетского Музея. Подробности уточняйте в переписке с гидом заранее

Мы заберем вас из отеля примерно в 02-00, время в пути составит около 6 часов, возвращение в отель — около 22-23 часов

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: