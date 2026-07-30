Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)

Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, оправдано ли Каир получил такое название. Посетите древнюю цитадель и мечеть Мухаммеда Али. В Национальном египетском музее вы увидите самые интересные из 150 читать дальшеуменьшить
тысяч артефактов. Не пропустите встречу со Сфинксом, охраняющим пирамиды. В стоимость включены трансфер из отеля и услуги русскоговорящего гида. Заберем вас из отеля рано утром, время в пути составит около 6 часов. Экскурсию проведет опытный гид. Дополнительные расходы: билеты в музей, пирамиды и цитадель
🌟 Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом
Что можно увидеть
Национальный египетский музей
Цитадель Саладина
Алебастровая мечеть
Пирамиды Хеопса
Пирамиды Хефрена
Пирамиды Микерина
Сфинкс
Описание экскурсии
Национальный египетский музей
Вы посетите грандиозное хранилище древнеегипетского искусства, расположенное на площади Тахрир. Посмотрите на знаменитую маску Тутанхамона, саркофаги фараонов, различные папирусы и манускрипты, мумии, статуи богов и множество других уникальных экспонатов. Зайдёте в залы, посвящённые древнеегипетским царствам — Древнему, Среднему и Новому, а также в Римский зал с артефактами периода римского правления в Египте.
Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть
Цитадель Саладина — одна из главных достопримечательностей Каира. Огромные круглые башни и 10-метровые стены производят сильнейшее впечатление. Крепость является резиденцией правителей Египта. В цитадели находится Алебастровая мечеть, построенная по заказу Мухаммеда Али. Мы рассмотрим её убранство, восьмигранный фонтан для омовений перед молитвой и башню с часами — подарок короля Луи Филиппа.
Пирамиды Гизы и Сфинкс
Вы увидите величайшие архитектурные памятники, возраст которых составляет около 4 тысяч лет: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Во время осмотра пирамид вы погрузитесь в историю их возникновения, узнаете интересные факты касаемо строительства и погребения фараонов. Отдельное внимание мы уделим 20-метровой статуе Сфинкса, лицо которого повёрнуто к восходящему солнцу и Нилу.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер из вашего отеля на современном минивэне и услуги русскоговорящего гида
По вашему желанию мы можем заменить Национальный музей посещением Большого Египетского Музея. Подробности уточняйте в переписке с гидом заранее
Мы заберем вас из отеля примерно в 02-00, время в пути составит около 6 часов, возвращение в отель — около 22-23 часов
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Национальный египетский музей: взрослый билет — $14, детский — $7
Великие пирамиды и Сфинкс: взрослый билет — $16, детский — $8
Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть: взрослый билет — $14, детский — $7
По запросу мы можем встретить вас в аэропорту. Доплата за трансфер — $20
Обед — около $12
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2293 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ахмед! Я родился и живу в Египте. Окончил курсы русского языка, изучал историю Древнего Египта в Каире. Уже много лет работаю гидом и очень люблю свою профессию. Вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов с радостью покажу вам самые интересные места Луксора, Каира, Александрии и Асуана.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 153 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Надежда
Замечательная поездка, гид Рида очень интересно и увлекательно провела экскурсию, водитель Али также очень качественно выполнил свою работу! Ребята подстраивались под нас и наши интересы, наше самочувствие, что очень важно для индивидуального тура! однозначно рекомендую 🤍
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Инна
Посетили вчера пирамиды и новый музей 😍Я фанат всей египетскогой истории, поэтому для меня эта поездка стала воплощением мечты. Теперь о самой организации, водитель тот же, что возил нас в Луксор, читать дальшеуменьшить
замечательное вождение, всю долгую дорогу с заботой о нас 🙏🏽спасибо Мухамед. В Каире нас встретил гид Ахмед, замечательный человек любящий свое дело и свою страну, словно джин из волшебной лампы, исполнял все наши пожелания, на всех локациях давал свободное время и советы, на что его лучше потратить ☺️ Делал нам фото, покупал воду, все локации только согласно нашим пожеланиям 🙏🏽 Так же спасибо за организацию поездки Ахмеду, с ним мы ездили в Луксор. Всегда был на связи, уточнял как проходит наша поездка, максимально окружил заботой и комфортом.
+10
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С
Станислав
Очень понравилась, гид Ахмед был на высоте, большое ему спасибо, знающтй специалист, показал лучшие видовые точки, объяснил все ньюансы, ответил на все вопросы. Организация экскурсии и бронирование было выполненно хорошо: в читать дальшеуменьшить
2 ночи приехал автомобиль, а в 8 вечера были уже в отеле. Организатор был всегда на связи ответил на все интересующие вопросы четко и оперативно, водитель был предупредителен и аккуратен. Машина новая, чистая для трех пассажиров очень удобная. Большое спасибо, все мы остались довольны
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А
Анастасия
Спасибо Ахмеду и его команде за интересную поездку в Каир. С этой же командой ездили в Луксор. Обе поездки отлично, водитель Юсиф с напарником, комфортно, аккуратно, быстро. В Каире после читать дальшеуменьшить
посещения пирамид и нового музея попросили завезти нас в центр к площади Тахрир и дать час свободного времени на погулять, хотелось увидеть сам Каир. Поэтому с центра Каира выехали только в 15 часов. Думали успеем на ужин или нет. Так ребята нас домчали обратно за 5 часов, на ужин успели с запасом. Маршрут гибкий, подстраивался под наши пожелания, везде давали свободное время сколько просили, в новом музее в Каире гид любезно оплатил наши покупки в египетских фунтах, там в долларах не принимают, мы отдали ему в долларах. Рассказывали и Ахмед в Луксоре, и другой Ахмед в Каире интересно, но у гида в Каире похуже русский язык, дети не везде понимали, что имеется ввиду, приходилось им пояснять. Но общее впечатление это не портило. Мы поехали в Каир после Луксора и пожалуй это было ошибкой, Каир и пирамиды Гизы после Луксора не произвели на нас особого впечатления, интересно, но без вау-эффекта. Всем Луксор понравился больше. Сейчас поехали бы сначала в Каир, потом в Луксор. А если выбирать что-то одно, то однозначно выбрали бы Луксор.
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Е
Елена
Вчера вечером приехали с экскурсии из Каира. Маршрут был организован по нашему запросу: пирамиды, новый музей Каира, обед, прогулка по Нилу. Также мы попросили экскурсовода провезти нас на машине мимо читать дальшеуменьшить
Цитадели и по центру старого Каира. Все это было без проблем выполнено. Поездка прошла "на ура!" Организатор Ахмед оказался очень внимательным. Накануне прислал подробную инфо по поездке. После поездки нам также сразу же отзвонился и уточнил, все ли нам понравилось. Водитель Мохаммед тоже очень внимателен и отзывчив. Вождение очень безопасное. Он пояснил, что компания следит за безопасностью вождения. В машине стоит gps-датчик, который контролирует скорость не более 120 км/ч. Это нас очень порадовало. Экскурсовод Ахмед делал всё для нашего удобства и комфорта. Никуда не подгонял, фотографировал нас. Т. е. у нас еще был и личный фотограф! Обед хороший - шведский стол в ресторанчике у нового музея. Вода у нас с собой была из отеля. Напитки платные в ресторане. В конце поездки мы получили приятный бонус от компании - мороженое, кола и вода! Рекомендую всем Ахмеда и его команду. Ставлю 5 баллов! Про эмоции, полученные от всего увиденного, не пишу. Это восторг! Главное в отзыве передать все нюансы поездки, чтобы другим туристам было все понятно. Надеюсь, я вам помогла определиться с выбором!
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V
Valeriya
Ездили с ребенком, был очень важен комфорт, безопасность и формат экскурсии. Были очень приятно удивлены, что все прошло безукоризненно, водитель Муххамед быстро, вежливо и бережно доставил нас до пирамид и читать дальшеуменьшить
обратно, гид Ахмед очень приятный, эрудированный и воспитанный и заботливый человек, буквально «горит» своей работой, очень интересно было даже ребенку. Музей современный, пирамиды-восторг. Дополнительная прогулка на верблюдах рано утром-😍. Обратно успели на ужин. Организатор всегда на связи, уточняет детали, интересуется, все ли в порядке.
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