Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)

Посетить национальный музей и цитадель Саладина, увидеть великие пирамиды и Сфинкса
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
даты
Описание
Что вас ожидает
Национальный египетский музей
Вы посетите грандиозное хранилище древнеегипетского искусства, расположенное на площади Тахрир. Посмотрите на знаменитую маску Тутанхамона, саркофаги фараонов, различные папирусы и манускрипты, мумии, статуи богов и множество других уникальных экспонатов. Зайдёте в залы, посвящённые древнеегипетским царствам — Древнему, Среднему и Новому, а также в Римский зал с артефактами периода римского правления в Египте.
Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть
Цитадель Саладина — одна из главных достопримечательностей Каира. Огромные круглые башни и 10-метровые стены производят сильнейшее впечатление. Крепость является резиденцией правителей Египта. В цитадели находится Алебастровая мечеть, построенная по заказу Мухаммеда Али. Мы рассмотрим её убранство, восьмигранный фонтан для омовений перед молитвой и башню с часами — подарок короля Луи Филиппа.
Пирамиды Гизы и Сфинкс
Вы увидите величайшие архитектурные памятники, возраст которых составляет около 4 тысяч лет: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Во время осмотра пирамид вы погрузитесь в историю их возникновения, узнаете интересные факты касаемо строительства и погребения фараонов. Отдельное внимание мы уделим 20-метровой статуе Сфинкса, лицо которого повёрнуто к восходящему солнцу и Нилу.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из вашего отеля на современном минивэне и услуги русскоговорящего гида
- Мы заберем вас из отеля примерно в 02-00, время в пути составит около 6 часов, возвращение в отель — около 22-23 часов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Национальный египетский музей: взрослый билет — $10, детский — $5
- Великие пирамиды и Сфинкс: взрослый билет — $12, детский — $6
- Цитадель Саладина и Алебастровая мечеть: взрослый билет — $10, детский — $5
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту. Доплата за трансфер — $20.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Хургаде
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.