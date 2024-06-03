Экскурсии к Пирамидам Гизы и Большому Сфинксу из Хургады

Найдено 16 экскурсий в категории «Пирамиды Гизы» в Хургаде, цены от €38, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
64 отзыва
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
«Приглашаю вас увидеть Нил, пирамиды Гизы и Большого Сфинкса своими глазами»
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
320224 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
94 отзыва
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
«Район Саккара с пирамидой Джосера, которая считается первой попыткой строения царских гробниц в пирамидном формате за 100 лет до пирамиды Хеопса в Гизе»
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352247 за всё до 8 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады) - индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
344224 за всё до 8 чел.
Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
270216 за всё до 8 чел.
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
«Из Каира мы отправимся в Гизу, где вас встретят главные символы Египта — древние пирамиды, одно из Семи чудес света»
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
53 за человека
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
«12:00 — Обед в ресторане по системе шведского стола13:00 — Пирамиды Гизы и Большой Сфинкс»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
75 за человека
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
«Далее отправитесь к пирамидам Гизы: полюбуетесь известной на весь мир пирамидой Хеопса и Большим сфинксом»
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
475 за всё до 8 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
«Во второй половине дня отправляемся в Гизу лицезреть пирамиды»
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
250 за всё до 2 чел.
«Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
18 часов
63 отзыва
«Погружение в историю»: экскурсия в Каир из Хургады
Приглашаем на увлекательное путешествие из Хургады в Каир, где вас ждут величественные пирамиды, сокровища фараонов и легендарный Сфинкс
Начало: У входа в ваш отель
«Пирамиды Гизы по праву считаются символом Египта»
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
$75 за человека
Каир - город тысячи минаретов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
21 час
14 отзывов
Каир - город тысячи минаретов: Пирамиды, Музей, Крепость
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Каиру, где история Древнего Египта оживает перед вашими глазами
Начало: Холл отеля
«Нашей первой остановкой станут Пирамиды в Гизе»
Расписание: Eжедневно с в любое время суток
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
$313 за всё до 2 чел.
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Билеты
22 часа
45 отзывов
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Начало: Ваш отель
«Вместо египетского музея вы посетите коптские церкви, а после обеда отправитесь к пирамидам Гизы»
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$38 за билет
Поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
20 часов
64 отзыва
Поездка в Каир из Хургады: малая группа, пирамиды, музей, Сфинкс
Откройте для себя древние чудеса Каира: пирамиды, сокровища Тутанхамона и величественный Сфинкс в комфортной мини-группе
Начало: По договоренности
«Путешествие в Гизу Далее вы отправитесь в пригород Каира в Гизу, где увидите седьмое чудо света — знаменитые на весь мир Великие пирамиды Хеопса, его сына Хефрена и внука Микерина, а также загадочного Сфинкса, окутанного тайнами»
Расписание: (время 1:30-22:00)
Завтра в 01:30
10 июня в 01:30
$75 за человека
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
«После обеда мы переедем в Гизу, где находится главная цель нашего путешествия - великие пирамиды и Сфинкс - самая большая монолитная скульптура на Земле»
Расписание: Вторник, Среда, Воскресенье в 04:00
от $273 за человека
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Навстречу пирамидам, сфинксу и сокровищам Тутанхамона
«Вы увидите единственный сохранившийся памятник из 7 чудес света Древнего мира — пирамиды Гизы»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
250 за всё до 8 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: В вашем отеле
«Гиза — «визитная карточка» страны»
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
400340 за всё до 6 чел.
Из Хургады - к 9 пирамидам
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - к 9 пирамидам
Разбавить пляжный отдых познавательным путешествием в Гизу, Саккару и Дахшур
«Самые известные пирамиды — в Гизе»
Сегодня в 11:00
Завтра в 02:00
270216 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
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    экскурсии. Идеально всё - инструктаж до экскурсии, транспорт, организация, рассказ и ответы на вопросы. Были учтены все наши пожелания по маршруту, внесены разумные корректировки. В итоге, достаточно сложная и продолжительная экскурсия прошла в разы лучше, чем мы могли себе представить, даже для ребенка 10 лет. С лёгким сердцем рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Была в мае 2024. Отличная экскурсия: прекрасный гид, комфортабельный минивен с кондиционером, интересная программа. Гид Ахмед очень интересно рассказал историю
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    Египта, предлагал пофотографировать, помогал во всех вопросах, запасся холодной водой, что оказалось очень важно. В конце угостил всех мороженым. Экскурсия прошла в теплой душевной обстановке. Организатор Амжад, отвечает быстро, все объясняет, предоплату никто не требует, можно оплатить уже по факту. Советую…

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
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    в Египет! Ведь мечты должны сбываться! Забронировали экскурсию за месяц, на протяжение всего времени Мухамед был со мной на связи и периодически запрашивал необходимую информацию и постоянно делал напоминания, что взять с собой! Вечером прислал контакт Экскурсовода! Замечу что трансфер был минута в минуту! Такая пунктуальность и четкость сразу расположила:) Наш экскурсовод Адель идеально подобрал маршрут и дочь была увлечена рассказом! А увлечь без 2 дней шестилетку это очень непросто! Отдельная благодарность за все подсказки и исполнение пожеланий! Нам очень понравилось!

    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы
  • И
    Илья
    20 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Большое спасибо за отличную экскурсию! Нас встретили в Хургаде в 01:20 на комфортной Тойоте Хайс. К 8 утра мы были в
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    Каире. С нами был гид Шаркави - очень добрый и внимательный человек. Мы посетили Мечеть, Музей, прогулялись по Нилу на катере и, конечно же, Пирамиды. Шаркави очень хорошо провёл экскурсию - везде мог договориться, чтобы мы избегали очередей. Всю информацию рассказал подробно и интересно, ответил на все вопросы. Экскурсия отличная, всем рекомендую!!!

    Большое спасибо за отличную экскурсию!Большое спасибо за отличную экскурсию!
  • А
    Александр
    18 мая 2024
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Это лучшее, что можно было получить от однодневной экскурсии в Каир! Комфортабельное авто, забрали из отеля точно в указанное время.
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    Безопасное и приятное вождение. Встреча с Мухаммедом в Каире. Знания родного города и истории Египта погружают в атмосферу жизни этого многогранного города… обязательно узнайте про жизнь простых людей! Многоликий город и узкие улочки совершенно безопасны с Мухаммедом. Честный, веселый, отзывчивый, безмерно открытый Человек с большой буквы. Мы доверились полностью и не разочаровались. Бронь делали из России и все время были на связи. Искренне рекомендую! P.S. Формат экскурсии обсуждаем и подстраиваем под клиента;)

  • Г
    Гузель
    18 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Заказываю экскурсии на сайте "Спутник 8" не в первый раз, в разных странах и могу с уверенностью сказать, что для
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    команды "Спутника8" репутация важнейшая составляющая работы и поэтому они берут к себе в команду только тех, кто готов работать качественно и на совесть. И экскурсия с командой Амжана этому безусловное подтверждение! Качественная и честная работа с момента бронирования и до момента когда вернулись в отель после экскурсии. Забрали из отеля в четко обозначенное время. Автобус в идеальном техническом состоянии, максимально комфортный. Водители профессионалы в своем деле, аккуратность вождения на 100 баллов, вежливые, всегда готовы помочь если возникнет необходимость. Гид Усама давал информацию не сухим историческим текстом, а с интересными бытовыми вкраплениями, от чего всё воспринималось легко и понятно для человека находящегося на "глубоком" отдыхе))). Амжан был всегда на связи по любым вопросам начиная от" а можно будет вещи оставить в автобусе" и до" укачивает, боюсь не осилю дорогу". Амжан, спасибо большое за прекрасную организацию поездки, за эмоции и за то, что развенчали миф, о том что экскурсия на пирамиды это конечно чертовски интересно, но очень очень тяжело физически перенести. Все прошло максимально комфортно! Команду Амжана безусловно рекомендую! Когда запланирую в Луксор, то конечно только через них)))

  • A
    Anastasia
    16 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Всё супер! Экскурсия очень понравилась, организация просто на высоте!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Каир - город тысячи минаретов
    Покупали экскурсию в Каир. В нашем случаем приоритетным критерием выбора был именно индивидуальный трансфер. О выборе компании "Спутник" не пожалели
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    ни разу. Организация прекрасная. Информационная поддержка в WhatsApp всегда быстро и по существу. Трансфер в четко в оговоренное время, без опозданий и задержек. Транспортное средство в очень хорошем состоянии. В поездке два водителя периодически менялись. Гид Измаил, встретил в Каире. Отработал дежурно, без блеска в глазах. По русски говорит очень хорошо, но не носитель языка. Для меня, как человека, посещающего Египет в 4 раз и Каир во второй и посмотревшего с десяток документальных фильмов было не интересно. Эмоционально сухо я бы сказала. Не поняла почему обед был организован в массовой туристической столовой со шведским столом. В этом формате организации логичнее было бы какое то аутентичное кафе, естественно мы бы сами оплатили свое питание. На вопрос о шопинге были доставлены в туристические места как везде с прайсом в 3 цены и необходимостью торговаться. Стоимость экскурсии у туропреатора "Библио глобус" в формате большого автобуса обошлась бы нам на 4 человека всего на 50 долларов дешевле. Индивидуальный трансфер был предложен от 600 долларов. Поэтому считаю покупку данной экскурсии целесообразной и оправданной. В дальнейшем приобретали в Хургаде у "Спутника" еще две поездки. Рекомендую!

  • С
    Сергей
    7 мая 2024
    Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
    Спасибо Мохаммеду, нашему гиду Омару Сейфу и водителю Магди за экскурсию, поездка нам понравилась! Мы выехали из отеля в 01:30,
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    по пути машина заехала за Омаром и мы отправились к пункту отправления автобусов в Каир. Как нам объяснили, оттуда отправляются автобусы группами в Каир по правилам безопасности. Мы были в составе первой группы, так как наш микро-автобус приехал одним из первых к месту сбора. Мы были у Каира около 8 утра, остановились у заправки в черте города. Там у нас была возможность сходить в туалет, купить кофе, сэндвичи. После мы отправились на прогулку по Нилу на моторной лодке, она заняла порядка 20-30 минут. Далее у нас был национальный музей. Омар провел нас по нескольким экспонатам, рассказал разные интересные факты о них, а после дал время на собственное изучение музея. Затем мы отправились к Пирамидам и Сфинксу, посмотрели их с разных ракурсов, пофотографировались, немного прогулялись вокруг достопримечательностей. Недалеко от Пирамид располагалось кафе где у нас был обед. На втором этаже можно было увидеть Пирамиды через окна, но без изысков. Классический шведский стол из 3 гарниров, 3 видов мяса, салатов и два вида десерта (шоколадное печенье и канафе), напитки за отдельную плату. Омар старался учитывать наши пожелания и давать нам время если мы хотели где-то подзадержаться или остановится, но так или иначе, темп экскурсии нельзя назвать размеренным, мы двигались довольно быстро. В нашей программе не было Старого Каира с площадью храмов трех религий. В сообщении Мохаммеду я указал пожелания к нашей программе, но Омар сказал что он их не получил. Примерно в 14:00 мы отправились обратно в Хургаду и прибыли в отель к 19:00

  • E
    Ekaterina
    5 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Когда покупали экскурсию, все же были сомнения. Во первых большой плюс маленькая группа, ездили на экскурсию от библио глобус в
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    большой группе и только 12 часов потратили на дорогу и заезд за другими туристами в отель, хотя сама дорога занимала 4 часа! Цена у туроператора выше, качество ниже. Здесь же за 5 часов доехали на комфортном автобусе до Каира. Экскурсия понравилась, гид хорошо говорит по русски, рассказывает тоже интересно, у нас был Рожди. Нам предложили за 10 долларов поплавать по Нилу, не понравилось, смысла в этом нет большого, но один раз можно. В общем, теперь экскурсия будем покупать только здесь, они дешевле в цене и комфортнее.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Пирамиды Гизы»

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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Пирамиды Гизы" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 38 до 475 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 393 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Узнайте сколько стоит посетить Египетские Пирамиды в Гизе из Хургады в 2024, посетите вместе с русскоязычным гидом Великую пирамиду Хеопса, Микерина, Хефрена и Большого Сфинкса с трансфером из отеля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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