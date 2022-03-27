Индивидуальная экскурсия в Луксор

Приглашаем вас посетить знаменитый древнеегипетский город на берегах Нила

Индивидуальная
Приглашаем вас посетить знаменитый древнеегипетский город на берегах Нила.

Вы побываете на западном и восточном берегу, осмотрите Карнакский храм в Городе живых, колоссов Мемнона и храм царицы Хатшепсут в Городе мёртвых, а заодно услышите множество увлекательных историй из жизни местных жителей.
Индивидуальная экскурсия в Луксор
Индивидуальная экскурсия в Луксор
Индивидуальная экскурсия в Луксор
Индивидуальная экскурсия в Луксор
Индивидуальная экскурсия в Луксор
Индивидуальная экскурсия в Луксор

Что вы можете увидеть 🤩

  • Луксор
  • Восточный и западный берега Нила
  • Карнакский храм в городе живых
  • Храм царицы Хатшепсут в городе мертвых
  • Колоссы Мемнона
  • Банановый остров, по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа тура

Наша экскурсия начнется ранним утром. В зависимости от расположения вашего отеля, в среднем в 5:15.
Дорога от первого блокпоста в Сафаге (в 30 километрах от Хургады) займет около 4 часов. После блокпоста будем около часа ехать по горам мимо Красного моря до остановки для отдыха, когда вы сможете позавтракать и сходить в туалет. Рекомендуем заранее заказать завтрак в отеле на вынос.
Ориентировочно к 8:15 прибываем в Долину Нила и проникаемся настоящей жизнью Египта.
К 9:15 приезжаем в Луксор. Сначала вы направляетесь в город живых на восточном берегу Нила, посещаете Карнакский храм, который является самым крупнейшим архитектурным сооружением древнего мира и одним из крупнейших храмовых комплексов всего мира. В его южной части находится Священное озеро, а рядом — магический жук-скарабей, исполняющий, согласно древней легенде, любое ваше желание.
После обзора города живых, вы отправитесь на вкусный обед в ресторане (шведский стол). После обеда у вас будет прогулка по Нилу с посещением Бананового острова, по желанию.
Затем вы отправитесь на западный берег Нила в город мёртвых, где у вас будет вторая часть программы. Первым делом вы увидите Колоссы Мемнона – две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая. После посетите заупокойный храм царицы-фараона Хатшепсут, высеченный в скальной породе. Главной архитектурной особенностью этого монументального сооружения являются три расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы святилища. Хатшепсут – одна из самых известных фигур в истории Древнего Египта, известна как Железная правительница!
Экскурсия заканчивается ориентировочно в 16:30, после чего мы отвезем вас обратно в Хургаду до ресепшена вашего отеля. Возвращение в отель ориентировочно в 21:00.
Краткая программа
•Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером.
•Остановка для отдыха на полпути (завтрак, туалет).
•Прибытие в Долину Нила и знакомство с образом жизни египтян.
•Прибытие в Луксор и осмотр достопримечательностей города живых.
•Посещение Карнакского храма.
•Обед в ресторане.
•Прогулка на лодке по Нилу и возможность посетить Банановый остров.
•Переправа на другой берег Нила в город мёртвых.
•Осмотр достопримечательностей города мёртвых.
•Посещение Колоссов Мемнона.
•Посещение храма женщины-фараона Хатшепсут.

•Возвращение в Хургаду.

Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт с кондиционером
  • Трансфер по Хургаде
  • Русскоговорящий гид-экскурсовод-египтолог в Каире
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Обед в ресторане в Луксоре
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Вход в гробницу Тутанхамона
  • Билет на видеосъемку в долине Царей
  • Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 5:30
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Мы подъедем за вами в ваш отель в Хургаде. Пожалуйста
  • напишите нам название отеля
  • номер комнаты
  • количество человек и имена
  • фамилии туристов для оформления необходимых разрешений на выезд в Каир. После получения информации
  • мы напишем вам
  • во сколько за вами приедет транспорт и где будет вас ожидать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 5:30

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