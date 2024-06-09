Частный однодневный тур в Луксор из Хургады с вашим собственным гидом позволит вам увидеть настоящий Луксор, посетить Долину Царей, место захоронения самых могущественных царей Египта, храм царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона и Карнакский храм.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30
Что вас ожидает:
- Карнакский храм
- Статуи Мемнона
- Храма Хатшепсут
- Долина Царей
Описание экскурсии
Что вас ждет • Встреча в отеле. В 04:30 вас заберет из вашего отеля в Хургаде микроавтобус с кондиционером и довезет до Луксора. Вы пересечете Нил, чтобы посетить некоторые из самых впечатляющих достопримечательностей.
- Долина Царей. Место захоронения самых могущественных царей Египта.
- Колоссы Мемнона. Две массивные каменные статуи царя Аменхотепа III, единственные остатки полноценного погребального храма. Статуи сделаны из блоков кварцитового песчаника, которые находятся в Каире, а затем перенесены на 700 км. в Луксор.
- Храм царицы Хатшепсут. Возвышающийся на пустынной равнине рядом террас храм Хатшепсут сливается с отвесными известняковыми утесами восточного склона горы Фиван, как будто сама природа воздвигла этот необыкновенный памятник.
- Обед в египетском ресторане.
- Карнакский храм. Крупнейшее древнее религиозное сооружение, ни одно место в Египте не является более впечатляющим, чем Карнакский храм. Это самый большой храмовый комплекс, когда-либо построенный человеком. Он представляет собой объединенное достижение многих поколений древних строителей и фараонов. Храм Карнака на самом деле представляет собой три главных храма, расположенных на 247 акрах земли. Дополнительная информация Также среди наших лучших предложений вы можете найти двухдневную поездку из Хургады в Луксор. Приезжайте и присоединяйтесь к нам в замечательных частных турах по Луксору из Хургады!
Каждый день недели в 4:30 утра
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$76.50
|Детский
|$24.50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Статуи Мемнона
- Храма Хатшепсут
- Долина Царей
Что включено
- Гид.
- Обед.
- Минеральная вода.
Что не входит в цену
- Входные билеты в Долину Царей.
- Входные билеты в храм Хатшепсут.
- Входные билеты в Карнакский храм.
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в 4:30 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Важная информация
- Необходимая информация:
- Копия паспорта
- Отель и номер комнаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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