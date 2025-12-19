Королевская яхта всё в одном это незабываемое приключение на Красном море, которое включает в себя все самое лучшее!
Описание водной прогулкиПрограмма Экскурсии Отъезд 07:30 Отправление из отеля. Путь в порт займет около 20 минут По приезду порт наслаждайтесь великолепными пейзажами побережья Хургады по пути на первую остановку в открытом море, где обитают дельфины Дайвинг Дайвинг дает удивительное чувство сопричастности с прекрасным подводным миром Красного моря. Это удовольствие доступно даже для тех, кто не знаком со снаряжением для дайвинга и не обладает никаким опытом погружений. Опытный русскоязычный инструктор, держа за руку, контролируя и поддерживая, поможет Вам погрузиться на глубину до 8 метров. Во время такого погружения Вы окажетесь лицом к лицу с полным чудес подводным миром. Экскурсия предусматривает одно погружения Сноклинг Вы сделаете остановку для снорклинга, чтобы насладиться подводным миром, и вам будет предоставлено все необходимое оборудование: маска, ласты и спасательный жилет. Массаж В любое время дня вы можете сделать массаж спины, и массажист будет с вами на яхте весь день. Катание на банане и таблетке Остановка на катание на банане и таблетке Обед Обед будет на борту, включая морепродукты. Обратно Около 16:30 возвращение в отель.
с 08:00 и возврат к 17:00-18:00 в зависимости от местонахождения отеля.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Хургады Туда и обратно
- Русскоговорящий Гид
- 1 погружения 10-15 минут и глубина до 7 метров
- Катание на банане и таблетке
- Безалкогольные напитки
- Обед
- Маски ласти для снорклинга
- Оборудование для дайвинга
- Массаж спины
Что не входит в цену
- Трансфер из загородных отелей: Сома-Бей, Сафаги, Сахл хашиш, макади, нага бей и эль гуна
- Съёмка Фото и видео
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: с 08:00 и возврат к 17:00-18:00 в зависимости от местонахождения отеля.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Водная прогулка
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
Ищете безопасный способ насладиться дайвингом? Присоединяйтесь к индивидуальной программе у берега Красного моря в Хургаде
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$95 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Провести день среди волн и рифов Красного моря и совершить 2 погружения с инструктором
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
27 дек в 08:00
$85 за человека
Круиз
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$2000 за всё до 15 чел.