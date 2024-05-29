1 чел.
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Круиз
7 часов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
«Вы проведёте день на яхте премиум-класса с современным дизайном: красивыми диванами, креслами и столиками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Мы встретим вас в отеле и на комфортабельном автомобиле довезём до пирса, где вас уже будет ждать яхта, а также приветственный комплимент из фруктов на борту»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
«Там нас будет ждать красавица-яхта»
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
€600 за всё до 10 чел.
Групповая
6.5 часов
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«Вы поедете бороздить просторы Красного моря на белоснежной комфортабельной яхте, наслаждаясь солнцем, свежим воздухом и сказочной синевой воды»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€23 за человека
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
«Вы отправитесь на белоснежной красавице-яхте в открытое море, насладитесь водными пейзажами, понежитесь на солнце и вдоволь накупаетесь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
«Наше морское приключение начнется с удобного трансфера от вашего отеля прямиком к трапу яхты»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Индивидуальная
7 часов
VIP прогулка на индивидуальной яхте в Хургаде с обедом
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, покоряя просторы Красного моря в полном комфорте
Начало: Ваш отель
«На яхте есть все, что вам может понадобиться На яхте вы можете воспользоваться снастями для рыбалки, заняться снорклингом на живописных коралловых рифах или просто насладиться плеском волн и теплым солнцем»
Расписание: В любое удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваше место пребывания в Хургаде
«Вы проведете роскошный день на двухпалубной яхте в окружении прекрасного Красного моря и в сопровождении профессионального инструктора по снорклингу и рыбной ловле»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Групповая
9 часов
Райский остров Paradise
«Обед на яхте и безалкогольные напитки - включены в стоимость экскурсии»
Расписание: Ежедневно в 07:30
от $26 за человека
Групповая
9 часов
Морская прогулка в Бухту дельфинов
«Во время путешествия будут остановки для купания с яхты»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
от $21 за человека
Групповая
9 часов
Морская прогулка на Orange Bay
«Во время прогулки сделаем несколько остановок для купания с яхты и снорклинга»
Расписание: Ежедневно в 07:30
от $26 за человека
Групповая
9 часов
Дайвинг
«пообедаете на яхте и отлично проведете время»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$26 за человека
Групповая
5 часов
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
«Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPavel29 мая 2024Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
- RRoman29 мая 2024Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но
- NNa.tu.si23 мая 2024Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
- ВВладислав8 мая 2024Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
- ММария8 мая 2024Вся моя группа была в огромном восторге, прошла прогулка лучше чем мы ожидали, нас было 9 человек и вся яхта
- ИИрина4 мая 2024Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой! Мы довольны
- ММарина1 мая 2024Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться
- IIrina28 апреля 2024У нас фонтан положительных эмоций. Ограмное спасибо Ирине, Фатхии и Айи и всей сопровождающей команде они великолепны. Мы взяли экскурсию
- ВВиталия26 апреля 2024Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
- ЮЮрий16 апреля 2024Все прошло супер! Увидели дельфинов, рыбок, покатались на таблетке, поели вкусный обед. Команда молодцы, веселые зажигательные ребята!
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "На яхте" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 16 до 600. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Хургаде в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Египта, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август