Прогулки на яхте в Хургаде

Найдено 13 экскурсий в категории «На яхте» в Хургаде, цены от €16. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хургада: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
5 отзывов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
«Вы проведёте день на яхте премиум-класса с современным дизайном: красивыми диванами, креслами и столиками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 15 чел.
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Мы встретим вас в отеле и на комфортабельном автомобиле довезём до пирса, где вас уже будет ждать яхта, а также приветственный комплимент из фруктов на борту»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 5 чел.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
«Там нас будет ждать красавица-яхта»
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
«Вы поедете бороздить просторы Красного моря на белоснежной комфортабельной яхте, наслаждаясь солнцем, свежим воздухом и сказочной синевой воды»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
«Вы отправитесь на белоснежной красавице-яхте в открытое море, насладитесь водными пейзажами, понежитесь на солнце и вдоволь накупаетесь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
27 отзывов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
«Наше морское приключение начнется с удобного трансфера от вашего отеля прямиком к трапу яхты»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
VIP прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
VIP прогулка на индивидуальной яхте в Хургаде с обедом
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, покоряя просторы Красного моря в полном комфорте
Начало: Ваш отель
«На яхте есть все, что вам может понадобиться На яхте вы можете воспользоваться снастями для рыбалки, заняться снорклингом на живописных коралловых рифах или просто насладиться плеском волн и теплым солнцем»
Расписание: В любое удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Морская прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Начало: Ваше место пребывания в Хургаде
«Вы проведете роскошный день на двухпалубной яхте в окружении прекрасного Красного моря и в сопровождении профессионального инструктора по снорклингу и рыбной ловле»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Райский остров Paradise
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
1 отзыв
Райский остров Paradise
«Обед на яхте и безалкогольные напитки - включены в стоимость экскурсии»
Расписание: Ежедневно в 07:30
от $26 за человека
Морская прогулка в Бухту дельфинов
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Морская прогулка в Бухту дельфинов
«Во время путешествия будут остановки для купания с яхты»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
от $21 за человека
Морская прогулка на Orange Bay
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Морская прогулка на Orange Bay
«Во время прогулки сделаем несколько остановок для купания с яхты и снорклинга»
Расписание: Ежедневно в 07:30
от $26 за человека
Дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Дайвинг
«пообедаете на яхте и отлично проведете время»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$26 за человека
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
«Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Pavel
    29 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
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    и погоде. Постоянно был на связи во время прогулки. Прислал за сутки номер машины, которая нас забрала из отеля. Обсудили удобный способ оплаты (платили часть в евро, часть в местной валюте). На самой прогулке было много еды, массаж. Катались на водном диване за катером, 2 раза подолгу сноркали в море, гид Шурави нырял с нами, всё показывал, куда надо внимательнее смотреть под водой. На яхте были ласты как на 36-й размер, так и на 46-й размер ноги. Посетили остров с чистым песком (единственный минус - там слишком громкая музыка). Оставили немного чаевых самой команде. Далее Шурави проводил нас до такси обратно до отеля. Также важно отметить, что Мухаммед предложил помочь с организацией других поездок. Делал ненавязчиво, рекомендую.

    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но
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    достаточно адекватный - можно поесть, все было вкусно. Безлимит кола, фанта, спрайт, чай и кофе. Однако было намного больше 30 человек на яхте (в описании было указано до 30), а также следить за перемещениями нужно самим - никто не организовывает, не пересчитывает людей (лодка уплывет без вас - ваши проблемы, но мы вроде никого не забыли).

  • N
    Na.tu.si
    23 мая 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
  • В
    Владислав
    8 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Морская прогулка на индивидуальной яхте
    Вся моя группа была в огромном восторге, прошла прогулка лучше чем мы ожидали, нас было 9 человек и вся яхта
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    была в нашем распоряжение, с огромным кол-вом персонала, мы плавали в открытом море в ластах с трубками, не было особо никакого тайминга, те кто плохо плавал сопровождал инструктор, нас кормили вкусным обедом, а еще мы отмечали ДР одной участницы, много танцевали, и заранее заказали торт, он был огромный, на яхте нас сопровождал фотограф и сделал классные фото и видео, в том числе с подводной съемкой, отдельно мы запланировали поездку на остров, нас привезли на Orange и так как это был фитнес тур, организовали место где мы смогли записать танцевальную связку совершенно в нелюдимой локации, единственное о чем я не позаботилась и хорошо бы прописать это в описании, чаевые команде, мы оставили 20$, так как просто не взяли участники деньги с собой, но команда большая как и яхта и надо бы конечно, было прихватить с собой деньги или заранее заложить это в стоимость, благодарим вас от всей души и желаем много позитивных отзывов

  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой! Мы довольны
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться
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    было в достатке. Сначала была рыбалка (пойманную рыбу потом пожарили для нас), затем остров, обед и снорклинг. Остров Магавиш небольшой - туда возят маленькие группы, песок фантастический, много мест для фотографирования, есть небольшой пляж для плавания, укрыться от солнышка есть где. Обед вкусный и сытный - мы даже половины не съели- креветки, рыба, куриные нагетсы, рис, макароны, овощи. Фруктовая нарезка при отправлении и после снорклинга. Куку респект👍 С оборудованием для снорклинга на яхте напряжёнка, мне досталась только маска- без трубки, приходилось задерживать дыхание - удовольствие так себе. Коралл живой, но рыбок немного, видели ската, огромного ежа, попугая, хирурга и других каких-то. Берите свои маски. Команда: капитан, кук-юнга, гид и фотограф. Капитан - профессионал своего дела, улыбчивый и позитивный. Кук просто молодец. Гид сносно говорит по-русски, но особых рассказов и не предполагалось, с ним решались вопросы последовательности этапов экскурсии (мы сначала поплыли на остров, а потом плавали) и плавал на кораллы он с нами. Фотограф сделал нам видюшку и кучу фоток, но всё как-то совсем не очень, будем просить профессионалов выправить ситуацию. Всё время ждала какого-нибудь подвоха, но всё прошло на ура! Спасибо организатору и команде!

    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было
  • I
    Irina
    28 апреля 2024
    VIP прогулка на индивидуальной яхте
    У нас фонтан положительных эмоций. Ограмное спасибо Ирине, Фатхии и Айи и всей сопровождающей команде они великолепны. Мы взяли экскурсию
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    на индивидуальной яхте у нас было 2 остановки на снорклинг и остров Парадаиз. Еда на яхте заслуживает отдельных 5*****, нам настолько все понравилось, что мы через 2 дня заказали яхту опять для нас было все!! Команда старалась даже найти дельфинов(не гарантированно, но они смогли:)) вся команда высший класс. Нас было 6 взрослых и 2 ребёнка и от всех нас всех Вам Огромное спасибо за эти эмоции!!!!! Рекомендую. У Ирины и Фатхи ещё много других программ. Мы брали Супер сафари, купание на лошадях(лошади заходят в воду полностью по самый круп) и Авторский тур Арабская ночь - возможность расслабиться и насладится красотой заката и тишиной!!! каждый тур организован и проведён великолепно. Рекомендую! Ирина делает даже больше, чем можно ожидать от прогулки. Я очень рада, что осталась именно с этой командой. Ещё раз всем огромное спасибо от всех нас!

  • В
    Виталия
    26 апреля 2024
    VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
    Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
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    из отеля, мы поехали в сторону бухты, взяли снаряжения и погрузились. Там нас уже ждала команда с фруктами, напитками. Пока ехали до бухты, Ирина много рассказывала про Египет и жизнь здесь. Яхта сама чистая, удобная, команда отзывчивая и добрая. На маршруте выбираешь бухту/ часть острова, где-то остановиться. Сначала мы приплыли к первому рифу, удалось опередить другие лодки и поплавать без людей, было безумно красиво. Ко второму рифу тоже подплыли быстрее остальных, после чего был очень вкусный и сытный обед. По итогу мы не поехали на остров, так как народу там было очень много, а делать особо нечего. Выбрали дополнительный снорклинг. Но нам повезло в эту поездку и мы увидели дельфинов несколько раз — не только рядом, но и под водой!!! После этого мы отправились обратно в Хургаду. Впечатлений осталось море, безумно рады, что поехали! Очень рекомендую всем, кто будет — брать индивидуальный тур и ехать, наслаждаться и отдыхать. Спасибо Ирине и команде!

  • Ю
    Юрий
    16 апреля 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Все прошло супер! Увидели дельфинов, рыбок, покатались на таблетке, поели вкусный обед. Команда молодцы, веселые зажигательные ребята!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На яхте»

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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "На яхте" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 16 до 600. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Хургаде в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Египта, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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