Приглашаем отдохнуть на суперкофмортной красавице-яхте! Целый день мы будем бороздить морские просторы и получать удовольствие от солнца, мягкого бриза и окружающих фантастических пейзажей. А ещё вы искупаетесь в открытом море, поснорклите и посетите один из райских островов: Парадайз или Оранж.

Описание

Что вас ожидает

Отдых по-королевски

Вы проведёте день на яхте премиум-класса с современным дизайном: красивыми диванами, креслами и столиками. С комфортом позагораете и насладитесь природой. Если захотите понаблюдать за цветными рыбками, которыми так богато Красное море — вы выдадим вам трубки, маски и ласты. Также в постоянном доступе для вас будут прохладительные напитки, кофе и чай. В середине прогулки вам подадут вкусный обед с морепродуктами.

Организационные детали