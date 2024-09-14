Мои заказы

Хургада: прогулка на роскошной яхте

Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Отдыхайте на суперкомфортной яхте в Хургаде! Целый день на морских просторах, наслаждаясь солнцем, мягким бризом и фантастическими пейзажами.

Купайтесь в открытом море, занимайтесь снорклингом и посетите один из райских островов: Парадайз
читать дальшеуменьшить

или Оранж. Яхта премиум-класса с современным дизайном, удобными диванами, креслами и столиками. Включены прохладительные напитки, кофе, чай и вкусный обед с морепродуктами. По желанию можно покататься на банане. Возможен трансфер до порта по запросу

4.6
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Круиз на яхте премиум-класса
  • 🐠 Снорклинг в Красном море
  • 🍽️ Обед с морепродуктами
  • 🏝️ Посещение райских островов
  • 🚤 Катание на банане
  • 🚗 Возможность трансфера до порта
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Хургада: прогулка на роскошной яхте

Что можно увидеть

  • Парадайз
  • Оранж

Описание экскурсии

Отдых по-королевски

Вы проведёте день на яхте премиум-класса с современным дизайном: красивыми диванами, креслами и столиками. С комфортом позагораете и насладитесь природой. Если захотите понаблюдать за цветными рыбками, которыми так богато Красное море — мы выдадим вам трубки, маски и ласты. Также в постоянном доступе для вас будут прохладительные напитки, кофе и чай. В середине прогулки вам подадут вкусный обед с морепродуктами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: катание на яхте, оборудование для снорклинга, прохладительные напитки, кофе, чай, обед со свежими морепродуктами
  • По желанию вы сможете покататься на банане (без доплаты)
  • По запросу мы можем организовать трансфер до порта. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1932 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
1
1
А
Все было очень здорово) нас привезли в Хургада Марину на яхту (мы заказывали дополнительный трансфер от нашего отеля), далее сопроводили до яхты, и как только мы вступили на яхту началось
читать дальшеуменьшить

самое замечательное путешествие)
Во первых: мы были вдвоем на яхте + члены экипажа Во вторых: мы ждали всего 5-10 минут прежде чем отплыть от пирса(это очень быстро)
Программа была следующая:
1. Мы пошли снорклить на одно место, но после того как увидели, что там было много народу, решили пойти у другое место, и это было замечательным решением, потому что мы пришли на другое место, где вообще не было никого, и мы насладились снорклингом в полной мере.
2. Мы попрыгали с яхты, немного искупались и поехали на остров, что-то типа косы 3. Мы пришли на остров что-то типа косы и там сначала позанимались снорклингом, потом дошли до острова и там немного посидели, позагорали, искупались 4. После этого у нас был обед на яхте(очень вкусный обед и его было очень много на двоих)
5. Потом мы поехали на остров Магадаш, там искупались, пофотографировались, выпили по паре коктейлей 6. Взошли обратно на яхту и поехали обратно в порт, во время этого нам сделали массаж 7. За несколько минут до прибытия в порт мы покатались на таблетке и банане, было весело)
Что больше всего понравилось:
Снорклинг конечно же, подводный мир прекрасен и удивителен, очень разнообразен, всего лишь надо опустить чуть-чуть голову под воду. Персонал отличный, ненавязчивый, учитывают все пожелания. Море выше всяких похвал, яхта чистая, красивая. Очень красивые места, куда нас привозили. Массаж стал прекрасным завершением поездки.
Однозначно рекомендуем эту экскурсию)))

Все было очень здорово) нас привезли в Хургада Марину на яхту (мы заказывали дополнительный трансфер от
Все было очень здорово) нас привезли в Хургада Марину на яхту (мы заказывали дополнительный трансфер от
Все было очень здорово) нас привезли в Хургада Марину на яхту (мы заказывали дополнительный трансфер от
Все было очень здорово) нас привезли в Хургада Марину на яхту (мы заказывали дополнительный трансфер от
Все было очень здорово) нас привезли в Хургада Марину на яхту (мы заказывали дополнительный трансфер от
Все было очень здорово) нас привезли в Хургада Марину на яхту (мы заказывали дополнительный трансфер от
Все было очень здорово) нас привезли в Хургада Марину на яхту (мы заказывали дополнительный трансфер от
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Поехали на экскурсию в составе 6 человек(двое детей) Мухаммед проинструктировал по программе, показал предварительно яхту(в Египте много старых и некрасивых яхт) выслушал все наши пожелания. Команда на яхте просто потрясающая!
читать дальшеуменьшить

Нам всем было очень весело и интересно. Катания на банане и плюшке, ныряния с маской в зоне рифов, фотограф, массажист, посещение острова Магавиш! Организовали нам прекрасный обед и чудесную компанию. Мне стало плохо на корабле, укачало. Капитан постоянно интересовался, все ли хорошо, приносил Спрайт с лимоном и таблетки. Через час все прошло, и я смогла дальше наслаждаться нашей поездкой. По пути мы видели морских коров, просто потрясающе! Наш гид Мухаммед постоянно писал и контролировал происходящее на борту, спасибо ему! Любой наш каприз был воплощен в жизнь! По окончанию поездки, в отеле, выяснилось, что мы забыли кепку. Мухаммед нашел ее и привез в отель! Хотим выразить ему и его команде огромную благодарность!!!

Поехали на экскурсию в составе 6 человек(двое детей) Мухаммед проинструктировал по программе, показал предварительно яхту(в Египте
Поехали на экскурсию в составе 6 человек(двое детей) Мухаммед проинструктировал по программе, показал предварительно яхту(в Египте
Поехали на экскурсию в составе 6 человек(двое детей) Мухаммед проинструктировал по программе, показал предварительно яхту(в Египте
Поехали на экскурсию в составе 6 человек(двое детей) Мухаммед проинструктировал по программе, показал предварительно яхту(в Египте
Поехали на экскурсию в составе 6 человек(двое детей) Мухаммед проинструктировал по программе, показал предварительно яхту(в Египте
Поехали на экскурсию в составе 6 человек(двое детей) Мухаммед проинструктировал по программе, показал предварительно яхту(в Египте
Поехали на экскурсию в составе 6 человек(двое детей) Мухаммед проинструктировал по программе, показал предварительно яхту(в Египте
Поехали на экскурсию в составе 6 человек(двое детей) Мухаммед проинструктировал по программе, показал предварительно яхту(в Египте+2
Поехали на экскурсию в составе 6 человек(двое детей) Мухаммед проинструктировал по программе, показал предварительно яхту(в Египте
Поехали на экскурсию в составе 6 человек(двое детей) Мухаммед проинструктировал по программе, показал предварительно яхту(в Египте
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо Мухаммеду и Махмуду за отлично организованный отдых! Поездка была настоящим наслаждением и релаксом. Нам понравилось, что маршрут был выстроен максимально с учетом наших пожеланий. Порадовал новый остров Магадиш тишиной
читать дальшеуменьшить

и практическим отсутствием людей:) Яхта в отличном состоянии, чистая и хорошо оборудованна, с достаточным количеством локаций для отдыха в тени и загара. Приятно были удивлены обедом из большого количества разных блюд на любой вкус. Команда создавала максимальный комфорт, при этом мы чувствовали себя уединенно. Спасибо Махмуду за терпение и профессионализм при организации снорклинга. Организация всей поездки была на высшем уровне! Спасибо еще раз за потрясающе проведенный день!

Спасибо Мухаммеду и Махмуду за отлично организованный отдых! Поездка была настоящим наслаждением и релаксом. Нам понравилось,
Спасибо Мухаммеду и Махмуду за отлично организованный отдых! Поездка была настоящим наслаждением и релаксом. Нам понравилось,
Спасибо Мухаммеду и Махмуду за отлично организованный отдых! Поездка была настоящим наслаждением и релаксом. Нам понравилось,
Спасибо Мухаммеду и Махмуду за отлично организованный отдых! Поездка была настоящим наслаждением и релаксом. Нам понравилось,
Спасибо Мухаммеду и Махмуду за отлично организованный отдых! Поездка была настоящим наслаждением и релаксом. Нам понравилось,
Вам был полезен этот отзыв?
а
Мы воспользовались этой экскурсией компанией из 6 человек (из них 2 детей)

Огромное спасибо Муххамеду за прекрасно проведенный день в море. Мухаммед отличный организатор. Все было вовремя и без каких либо
читать дальшеуменьшить

накладок. Гид, команда, все работали на отлично. Команда искренне играла с детьми и они не скучали. Яхта соответствовала фотографиям и она действительно очень большая (22 метра). Пока шли до первой локации дети захотели перекусить - повар сделал вкусные бутеры-лепешки (но нужно его об этом попросить) Обед (входит в стоимость) довольно плотный - были жаренные креветки, большая рыбина, салаты, рис, макароны и прочее. На яхте был массажист, его услуги нам предоставили бесплатно в виде бонуса. Посетили 2 локации для снорклинга (очень красивые кораллы, полно разных рыб, видели мурену), пляж Параздайз. Перед заходом в город катали на банане и водном диване. Никаких просьб о доплате со стороны команды. Муххамед всегда на связи, пожелания и вопросы моментально решались. Чаевые команде оставили 30 баксов, все счастливы

Очень рекомендую Мухаммеда и эту экскурсию (соотношение цена-качество отличное)!!

На что обратить внимание:
1. Яхта. Оборудована как прогулочная яхта для большого количества (20+) незнакомых людей. Сидячие места вдоль всего периметра внутреннего салона и верхней палубы ("развалиться" на них не получится). Две палубы. На кокпите (задняя часть основной палубы) нет стола (хотелось бы), вероятно из-за использования этого пространства дайверами и рыболовами (хотя столов не хватает по всей яхте). Самое уютное место - диванчики сзади верхней палубы, спереди - зона для солнечных ванн (матрасы) - можно полежать, позагорать. Чистые туалеты с унитазами и обычным сливом. Отдельная кухня, где работает повар из команды. В трюме каюты-спальни, в которых живет команда, не предназначены для использования гостями.

2. Маршрут. Мы не особо задумывались, выбрав "любой". В итоге шли тем же маршрутом и на те же локации, что и десяток других таких же яхт с 30+ туристов на борту (швартуются вплотную к вашей яхте). В итоге было довольно людно и шумно, мы старались побыстрее от них уплыть.

3. Пляж "Парадайз" (впрочем как и остальные). Довольно неплохой (вода, песочек), но очень людный пляж. Есть какие-то кафешки (не ходили). Мы искупались и сразу же уехали. Имеет смысл посещать, только если у вашего отеля нет пляжа или он ужасен (основной контингент на пляже - жители подобных отелей). Лучше заменить рыбалкой или купанием в море.

4. Иногда на яхту поднимаются торговцы с лодки-минимаркета (пришвартовываются прямо в движении). С чипсами, водой и т. д. Платить деньгами. Мы не сразу сориентировались кто это и что ему надо (думали кто-то из команды яхты), дети нахватали всякой фигни, пришлось искать мелкие деньги. Не нужно их пускать вообще;)

5. Если в вашем отеле дают напитки/алкоголь в банках/бутылках - берите их с собой. Алкоголя на яхте нет.

Мы воспользовались этой экскурсией компанией из 6 человек (из них 2 детей)
Мы воспользовались этой экскурсией компанией из 6 человек (из них 2 детей)
Мы воспользовались этой экскурсией компанией из 6 человек (из них 2 детей)
Мы воспользовались этой экскурсией компанией из 6 человек (из них 2 детей)
Мы воспользовались этой экскурсией компанией из 6 человек (из них 2 детей)
Вам был полезен этот отзыв?
P
Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию и погоде. Постоянно был на связи во время прогулки. Прислал
читать дальшеуменьшить

за сутки номер машины, которая нас забрала из отеля. Обсудили удобный способ оплаты (платили часть в евро, часть в местной валюте).

На самой прогулке было много еды, массаж. Катались на водном диване за катером, 2 раза подолгу сноркали в море, гид Шурави нырял с нами, всё показывал, куда надо внимательнее смотреть под водой. На яхте были ласты как на 36-й размер, так и на 46-й размер ноги. Посетили остров с чистым песком (единственный минус - там слишком громкая музыка). Оставили немного чаевых самой команде.

Далее Шурави проводил нас до такси обратно до отеля.

Также важно отметить, что Мухаммед предложил помочь с организацией других поездок. Делал ненавязчиво, рекомендую.

Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
Вам был полезен этот отзыв?
Владислав
Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!+2
Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии на «Хургада: прогулка на роскошной яхте»

Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
На яхте
7 часов
5 отзывов
Групповая
Бухта дельфинов в Хургаде - незабываемый день в Красном море (всё включено)
Открыть подводный мир Красного моря во время прогулки на яхте
Начало: У отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$17 за человека
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
На яхте
Круизы
7.5 часов
-
14%
31 отзыв
Групповая
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
$48$56 за человека
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
На яхте
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от $125 за всё до 5 чел.
Из Хургады - на остров Магавиш с рыбалкой
На яхте
7.5 часов
-
25%
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Хургады - на остров Магавиш с рыбалкой
Морская прогулка на целый день с отдыхом на острове, снорклингом на рифах и обедом из морепродуктов
Начало: У вашего отеля. Обязательно напишите нам название ...
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от $357$475 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде
от $1500 за экскурсию