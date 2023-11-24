Хургада: прогулка на роскошной яхте

Индивидуальный круиз в Хургаде

Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте

Приглашаем отдохнуть на суперкофмортной красавице-яхте! Целый день мы будем бороздить морские просторы и получать удовольствие от солнца, мягкого бриза и окружающих фантастических пейзажей.

А ещё вы искупаетесь в открытом море, поснорклите и посетите один из райских островов: Парадайз или Оранж.
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Ближайшие даты:
24
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даты

Описание

Что вас ожидает

Отдых по-королевски

Вы проведёте день на яхте премиум-класса с современным дизайном: красивыми диванами, креслами и столиками. С комфортом позагораете и насладитесь природой. Если захотите понаблюдать за цветными рыбками, которыми так богато Красное море — вы выдадим вам трубки, маски и ласты. Также в постоянном доступе для вас будут прохладительные напитки, кофе и чай. В середине прогулки вам подадут вкусный обед с морепродуктами.

Организационные детали

  • В стоимость включены: катание на яхте, оборудование для снорклинга, прохладительные напитки, кофе, чай, обед со свежими морепродуктами
  • По желанию вы сможете покататься на банане (без доплаты)
  • По запросу мы можем организовать трансфер до порта. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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