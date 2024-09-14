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накладок. Гид, команда, все работали на отлично. Команда искренне играла с детьми и они не скучали. Яхта соответствовала фотографиям и она действительно очень большая (22 метра). Пока шли до первой локации дети захотели перекусить - повар сделал вкусные бутеры-лепешки (но нужно его об этом попросить) Обед (входит в стоимость) довольно плотный - были жаренные креветки, большая рыбина, салаты, рис, макароны и прочее. На яхте был массажист, его услуги нам предоставили бесплатно в виде бонуса. Посетили 2 локации для снорклинга (очень красивые кораллы, полно разных рыб, видели мурену), пляж Параздайз. Перед заходом в город катали на банане и водном диване. Никаких просьб о доплате со стороны команды. Муххамед всегда на связи, пожелания и вопросы моментально решались. Чаевые команде оставили 30 баксов, все счастливы



Очень рекомендую Мухаммеда и эту экскурсию (соотношение цена-качество отличное)!!



На что обратить внимание:

1. Яхта. Оборудована как прогулочная яхта для большого количества (20+) незнакомых людей. Сидячие места вдоль всего периметра внутреннего салона и верхней палубы ("развалиться" на них не получится). Две палубы. На кокпите (задняя часть основной палубы) нет стола (хотелось бы), вероятно из-за использования этого пространства дайверами и рыболовами (хотя столов не хватает по всей яхте). Самое уютное место - диванчики сзади верхней палубы, спереди - зона для солнечных ванн (матрасы) - можно полежать, позагорать. Чистые туалеты с унитазами и обычным сливом. Отдельная кухня, где работает повар из команды. В трюме каюты-спальни, в которых живет команда, не предназначены для использования гостями.



2. Маршрут. Мы не особо задумывались, выбрав "любой". В итоге шли тем же маршрутом и на те же локации, что и десяток других таких же яхт с 30+ туристов на борту (швартуются вплотную к вашей яхте). В итоге было довольно людно и шумно, мы старались побыстрее от них уплыть.



3. Пляж "Парадайз" (впрочем как и остальные). Довольно неплохой (вода, песочек), но очень людный пляж. Есть какие-то кафешки (не ходили). Мы искупались и сразу же уехали. Имеет смысл посещать, только если у вашего отеля нет пляжа или он ужасен (основной контингент на пляже - жители подобных отелей). Лучше заменить рыбалкой или купанием в море.



4. Иногда на яхту поднимаются торговцы с лодки-минимаркета (пришвартовываются прямо в движении). С чипсами, водой и т. д. Платить деньгами. Мы не сразу сориентировались кто это и что ему надо (думали кто-то из команды яхты), дети нахватали всякой фигни, пришлось искать мелкие деньги. Не нужно их пускать вообще;)



5. Если в вашем отеле дают напитки/алкоголь в банках/бутылках - берите их с собой. Алкоголя на яхте нет.