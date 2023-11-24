Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Приглашаем отдохнуть на суперкофмортной красавице-яхте! Целый день мы будем бороздить морские просторы и получать удовольствие от солнца, мягкого бриза и окружающих фантастических пейзажей.
А ещё вы искупаетесь в открытом море, поснорклите и посетите один из райских островов: Парадайз или Оранж.
А ещё вы искупаетесь в открытом море, поснорклите и посетите один из райских островов: Парадайз или Оранж.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Отдых по-королевски
Вы проведёте день на яхте премиум-класса с современным дизайном: красивыми диванами, креслами и столиками. С комфортом позагораете и насладитесь природой. Если захотите понаблюдать за цветными рыбками, которыми так богато Красное море — вы выдадим вам трубки, маски и ласты. Также в постоянном доступе для вас будут прохладительные напитки, кофе и чай. В середине прогулки вам подадут вкусный обед с морепродуктами.
Организационные детали
- В стоимость включены: катание на яхте, оборудование для снорклинга, прохладительные напитки, кофе, чай, обед со свежими морепродуктами
- По желанию вы сможете покататься на банане (без доплаты)
- По запросу мы можем организовать трансфер до порта. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Хургаде
Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов более 10 лет. С радостью покажем вам нашу страну!
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