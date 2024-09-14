Отдыхайте на суперкомфортной яхте в Хургаде! Целый день на морских просторах, наслаждаясь солнцем, мягким бризом и фантастическими пейзажами.
Купайтесь в открытом море, занимайтесь снорклингом и посетите один из райских островов: Парадайз
Купайтесь в открытом море, занимайтесь снорклингом и посетите один из райских островов: Парадайз
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Круиз на яхте премиум-класса
- 🐠 Снорклинг в Красном море
- 🍽️ Обед с морепродуктами
- 🏝️ Посещение райских островов
- 🚤 Катание на банане
- 🚗 Возможность трансфера до порта
Что можно увидеть
- Парадайз
- Оранж
Описание экскурсии
Отдых по-королевски
Вы проведёте день на яхте премиум-класса с современным дизайном: красивыми диванами, креслами и столиками. С комфортом позагораете и насладитесь природой. Если захотите понаблюдать за цветными рыбками, которыми так богато Красное море — мы выдадим вам трубки, маски и ласты. Также в постоянном доступе для вас будут прохладительные напитки, кофе и чай. В середине прогулки вам подадут вкусный обед с морепродуктами.
Организационные детали
- В стоимость включено: катание на яхте, оборудование для снорклинга, прохладительные напитки, кофе, чай, обед со свежими морепродуктами
- По желанию вы сможете покататься на банане (без доплаты)
- По запросу мы можем организовать трансфер до порта. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1932 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все было очень здорово) нас привезли в Хургада Марину на яхту (мы заказывали дополнительный трансфер от нашего отеля), далее сопроводили до яхты, и как только мы вступили на яхту началось
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Поехали на экскурсию в составе 6 человек(двое детей) Мухаммед проинструктировал по программе, показал предварительно яхту(в Египте много старых и некрасивых яхт) выслушал все наши пожелания. Команда на яхте просто потрясающая!
+2
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О
Спасибо Мухаммеду и Махмуду за отлично организованный отдых! Поездка была настоящим наслаждением и релаксом. Нам понравилось, что маршрут был выстроен максимально с учетом наших пожеланий. Порадовал новый остров Магадиш тишиной
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а
Мы воспользовались этой экскурсией компанией из 6 человек (из них 2 детей)
Огромное спасибо Муххамеду за прекрасно проведенный день в море. Мухаммед отличный организатор. Все было вовремя и без каких либо
Огромное спасибо Муххамеду за прекрасно проведенный день в море. Мухаммед отличный организатор. Все было вовремя и без каких либо
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P
Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию и погоде. Постоянно был на связи во время прогулки. Прислал
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Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
+2
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